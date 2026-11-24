El legislador Alejandro Ocampo anunció acciones ante relatores regionales y de Naciones Unidas luego de que la cartera de Comunicaciones pidiera restringir la cuenta @petrogustavo (Prensa Cámara de Representantes-Colprensa)

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El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, anunció que solicitará a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y al relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión que vigilen la solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para suspender la cuenta de Gustavo Petro en X.

La petición se conoce después de que el Ministerio de las TIC enviara el 22 de noviembre una comunicación a X para pedir la suspensión del perfil @petrogustavo. La cartera sostuvo que la cuenta del exmandatario podría incurrir en una posible incitación a la violencia.

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Ocampo cuestionó que el Ministerio de las TIC solicitara a la red social una medida contra la cuenta del exjefe de Estado. Según afirmó, la entidad no explicó cuál es la norma que le permitiría formular ese pedido.

Alejandro Ocampo cuestionó que el Ministerio de las TIC solicitara a la red social una medida contra la cuenta del exjefe de Estado (Suministrada a Infobae Colombia)

“El Ministerio de las TIC se atribuyó la facultad de calificar un discurso político como ‘incitación a la violencia’, algo que solo le corresponde a un juez”, señaló el senador en un comunicado.

El legislador indicó que solicitará a los dos relatores internacionales que revisen las actuaciones oficiales, al considerar que podrían afectar las garantías de la oposición política y la libertad de expresión en Colombia.

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Para Ocampo, la petición del Ministerio de las TIC podría derivar en los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y abuso de función pública. Esa apreciación no constituye una decisión judicial ni una imputación formal contra funcionarios de la cartera.

También citó el artículo 20 de la Constitución colombiana, que protege la libertad de expresión y prohíbe la censura. Además, mencionó el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionado con la libertad de pensamiento y expresión.

“Cuando un gobierno intenta callar a un expresidente y jefe de la oposición, el mensaje es para todos: si pueden silenciar a quien tiene millones de seguidores, ¿qué le espera al periodista, al líder social o al ciudadano que protesta? Sin oposición libre no hay democracia”, afirmó Ocampo.

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El congresista Alejandro Ocampo citó el artículo 20 de la Constitución colombiana, que protege la libertad de expresión y prohíbe la censura (@alejoocampog/X)

El vicepresidente del Senado recordó que Abelardo de la Espriella, hoy presidente, convocó en diciembre de 2024 a un “paro general total” para “sacar al tirano del poder” y concluyó un video con la frase “¡Fuera Petro!”. “La libertad de expresión no puede depender de quién gobierna”, manifestó.

Ocampo informó que también pedirá a X que comunique públicamente si responderá a la solicitud elevada por el Gobierno nacional.

Otras reacciones

La representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, cuestionó la medida contra el expresidente Gustavo Petro y afirmó que buscó limitar las voces críticas de la oposición.

“¡La censura como arma política! Es gravísimo este comunicado, pues busca coartar el disenso y el debate político. Lo que está ocurriendo con Gustavo Petro no es solo censura: es una persecución contra el pensamiento crítico y contra la oposición", afirmó.

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María Fernanda Carrascal aseguró que el expresidente Gustavo Petro es objeto de una supuesta persecución contra la oposición (@MafeCarrascal/X)

Carrascal advirtió que restringir la participación política contribuyó a episodios de violencia en Colombia. Por ello, sostuvo que decisiones de ese tipo podían reactivar prácticas de exclusión que afectaron a sectores opositores durante décadas.

La exsenadora María José Pizarro calificó como un “despropósito” la solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además, recordó que la Constitución Política protegió la libertad de expresión y prohibió la censura.

“¡Que despropósito! El ejecutivo solicita a una plataforma privada censurar al líder de la oposición. Colombia es una democracia, la CP (art. 20) prohíbe la censura y la Convención Americana (art. 13.3) también prohíbe restringir la expresión “por vías o medios indirectos”“, afirmó Pizarro.

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María José Pizarro calificó la solicitud del Ministerio de las TIC como un “despropósito” y recordó que Colombia es una democracia (@PizarroMariaJo/X)

Gustavo Petro también rechazó la solicitud. El exmandatario la calificó como censura y señaló que la Constitución de 1991 prohibió expresamente esa práctica. Además, cuestionó la legitimidad del gobierno de Abelardo de la Espriella.