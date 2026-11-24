La Copa América volverá a tener su edición en Estados Unidos (@alejandrodomingueznews-Instagram)

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Se acabó el misterio: el 24 de noviembre de 2026, la Conmebol anunció a través de sus redes sociales que la edición de la Copa América 2028 se llevará de nuevo en Estados Unidos.

De esta forma, será la tercera vez que se dispute en territorio norteamericano el torneo de selecciones de Sudamérica y la primera vez que el trofeo estará consecutivamente en territorio norteamericano.

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La Copa América volverá a disputarse en Estados Unidos (@CopaAmerica-X)

El anuncio se realizó tanto en las redes sociales del ente deportivo como desde el anuncio que realizó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

“¡La CONMEBOL @copaamerica 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo!“, dijo.

Es importante recordar que en la edición de 2024, Colombia llegó a la final de la Copa América y cayó en el estadio Hard Rock Café de Miami ante Argentina con un gol de Lautaro Martínez al minuto 112 de juego y quedó en el segundo lugar, consiguiendo lo que logró en 1975 cuando perdió ante Perú.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) ampliaron su alianza para organizar la Copa América de 2028 en Estados Unidos, una decisión que prolonga la cooperación iniciada en 2023 y abrirá nuevas oportunidades competitivas para las selecciones del continente.

La 49.ª edición se jugará entre el 9 de junio y el 9 de julio, con un calendario de 25 días de partidos. El torneo llegará después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de la Copa Oro Concacaf 2027, con el objetivo de sostener el interés por el fútbol internacional en Norteamérica.

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Dieciséis selecciones y seis cupos definidos por la Copa Oro

La Concacaf tendrá países como Estados Unidos, México y Costa Rica como tres de sus potencias para competir en la Copa América (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

La competencia reunirá a 16 selecciones: los diez países miembros de la CONMEBOL y seis representantes de Concacaf. Los equipos invitados de la región norte, centroamericana y caribeña accederán por mérito deportivo.

La clasificación se resolverá durante la Copa Oro Concacaf 2027, prevista entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año. Ese certamen otorgará a sus asociaciones miembro la posibilidad de disputar los seis cupos para la Copa América.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA, sostuvo que el torneo excede lo deportivo:

“La CONMEBOL Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano”.

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El dirigente afirmó que el regreso a Estados Unidos reafirma la relación con Concacaf y el propósito de impulsar el fútbol continental. “Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando Creemos en Grande, podemos llegar aún más lejos”, expresó.

La extensión fue aprobada por los consejos de ambas confederaciones y sucede a la colaboración que llevaron adelante en 2024. El acuerdo prevé que las selecciones de Concacaf compitan frente a algunos de los principales equipos sudamericanos, mientras la Copa Oro refuerza su importancia como instancia clasificatoria.

Víctor Montagliani, presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, señaló que el entendimiento busca crear más oportunidades para las asociaciones miembro y sus seleccionados. “Después de nuestra colaboración en 2024, nos complace volver a unir esfuerzos para traer la CONMEBOL Copa América a nuestra región en 2028”, dijo.

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Así fue la campaña de Colombia en la edición de 2024

Colombia volverá a jugar la Copa América en Estados Unidos (Jim Dedmon-USA TODAY/File Photo)

Es importante recordar que Colombia compartió en la fase de grupos junto a Paraguay, Costa Rica y Brasil.

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, terminó como subcampeona de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos. La selección lideró el Grupo D con siete puntos, tras dos victorias y un empate; luego eliminó a Panamá y Uruguay, antes de caer ante Argentina en la final. En seis partidos marcó 12 goles y recibió tres.

Así quedó el grupo D, zona en la cual compartió Colombia:

Colombia: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Brasil: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Costa Rica: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Paraguay: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

Para los cuartos de final, Colombia goleó a Panamá el 6 de julio de 2026 con los goles de Jhon Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz en el primer tiempo.

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Richard Ríos y Miguel Borja completaron la goleada.

Para las semifinales, el 10 de julio de 2024, un cabezazo de Jefferson Lerma le permitió a los “Cafeteros” regresar luego de 23 años a una final de la Copa América.

Al minuto 39, tras un centro preciso de James Rodríguez, Lerma colocó a Colombia en la gran final, partido en el cual tuvo que aguantar con un jugador menos, gracias a la expulsión de Daniel Muñoz por parte del mexicano César Ramos por doble amonestación.

Ya en la final de la Copa América, Colombia resistió y jugó ante Argentina, vigente campeona del certamen y llevó el juego a los tiempos extra, pero allí un error del volante Kevin Castaño en salida, le permitió a Giovanni Lo Celso asistir a Lautaro Martínez y darle el título 16 a los “Albicelestes”.

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A continuación, así fueron los resultados de Colombia:

24 de junio de 2024 — Fase de grupos Colombia 2-1 Paraguay Estadio: NRG Stadium, Houston, Texas. Goles de Colombia: Daniel Muñoz, a los 32 minutos; Jefferson Lerma, a los 42. Gol de Paraguay: Julio Enciso, de penal, a los 69 minutos. Colombia debutó con triunfo y consiguió sus dos tantos en el primer tiempo.

28 de junio de 2024 — Fase de grupos Colombia 3-0 Costa Rica Estadio: State Farm Stadium, Glendale, Arizona. Goles: Luis Díaz, de penal, a los 31 minutos; Dávinson Sánchez, a los 59; Jhon Córdoba, a los 62. La victoria aseguró la clasificación de Colombia a los cuartos de final.

2 de julio de 2024 — Fase de grupos Brasil 1-1 Colombia Estadio: Levi’s Stadium, Santa Clara, California. Gol de Colombia: Daniel Muñoz, en el tiempo añadido del primer tiempo. Gol de Brasil: Raphinha, a los 12 minutos. El empate dejó a Colombia como líder del Grupo D, por delante de Brasil.

6 de julio de 2024 — Cuartos de final Colombia 5-0 Panamá Estadio: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. Goles: Jhon Córdoba, a los ocho minutos; James Rodríguez, de penal, a los 15; Luis Díaz, a los 41; Richard Ríos, a los 70; Miguel Borja, de penal, en el tiempo añadido. Fue la mayor goleada de Colombia en el torneo y la que selló su pase a semifinales.

10 de julio de 2024 — Semifinal Uruguay 0-1 Colombia Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte. Gol: Jefferson Lerma, a los 39 minutos. Colombia jugó todo el segundo tiempo con un futbolista menos tras la expulsión de Daniel Muñoz al cierre de la primera parte. El equipo resistió la ventaja y avanzó a la final.

14 de julio de 2024 — Final Argentina 1-0 Colombia, tras tiempo suplementario Estadio: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. Gol: Lautaro Martínez, a los 112 minutos. Colombia disputó su tercera final de Copa América, pero Argentina resolvió el partido en el segundo tiempo suplementario.