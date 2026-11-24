Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia (Colprensa)

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El presidente de la república Abelardo de la Espriella informó que delincuentes tomaron como rehenes a 30 personas en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, después de intentar asaltar un carro de valores y refugiarse en un local del establecimiento.

En una rueda de prensa desde Villavicencio (Meta), el mandatario afirmó que los operadores del centro comercial alertaron sobre la presencia de los asaltantes y activaron los botones de pánico, tras lo cual llegó la Policía.

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“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial que iba a recoger un dinero a ese centro comercial del día anterior y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos. Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la policía acudió de manera inmediata”, declaró el jefe de Estado ante los medios de comunicación.

Según el mandatario, los delincuentes liberaron a cinco personas de las 30 retenidas, pero reiteró que las autoridades mantienen desplegadas todas sus fuerzas para atender la situación. “No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores”, detalló.

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Una toma fija muestra la fachada amarilla de un almacén Éxito junto a un establecimiento comercial. En las escaleras y accesos exteriores se observa la presencia de varias personas y personal con uniforme, mientras vehículos y transeúntes circulan por la vía adyacente frente a una baranda metálica.

Por último, el presidente enfatizó en que las autoridades están en el sitio para gestionar la liberación de los secuestrados en el local comercial. “Eso va a salir bien para los secuestrados. No estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos, pero estamos ahí atendiendo la situación. Ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra fuerza pública”, puntualizó.

Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella se conocieron en medio del consejo de seguridad adelantado en Villavicencio, tras el atentado con carro bomba contra las instalaciones de la Gobernación del Meta, que dejó un saldo de 23 personas lesionadas.

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Sobre este hecho, el mandatario nacional reveló que el vehículo utilizado para el ataque había sido robado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) y vinculó el ataque con el ocurrido en el peaje Pipiral (vía Villavicencio-Bogotá).

Además, el jefe de Estado anunció control territorial permanente, una inversión de $15.000 millones para recuperar la infraestructura del centro de la ciudad y atención a las víctimas.

Agentes de policía y vehículos se concentran frente a un supermercado Éxito mientras las autoridades responden a una denuncia de toma de rehenes, en Cartagena (Colombia), el 24 de noviembre de 2026. REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado

Detalles de lo ocurrido

Los hechos se presentaron sobre las 8:40 a. m. del martes 24 de noviembre, cuando varios hombres encapuchados y armados permanecían dentro del supermercado. La Policía de Cartagena acordonó el sector para controlar la situación, mientras clientes y empleados permanecían en el establecimiento.

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Una trabajadora de un comercio ubicado dentro del supermercado relató que los hombres ingresaron alrededor de las 8:00 por la entrada trasera utilizada por el personal, lo que, según su testimonio, demostraba que conocían las instalaciones. La mujer sostuvo que el objetivo inicial parecía ser interceptar un carro de valores, pero que los atacantes cerraron los portones al no coincidir con el horario del vehículo.

“Cuando estábamos trabajando llegó un muchacho de Dollar City que iba a bodega. Cuando se dio cuenta de que estaban los muchachos, salió corriendo y nos dijo: ‘Están atracando, están atracando, están atracando’”, contó la testigo a Alerta Cartagena. “Ya uno al salir fue que los muchachos armados cerraron el portón. Todo lo cerraron”.

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La grabación muestra el avance táctico de los uniformados en la entrada de las instalaciones durante la atención a una situación de seguridad ( @FedericoBlackB/X)

El concejal de Cartagena Armando Córdoba informó que numerosas personas habían salido del Éxito y pidió a las autoridades preservar la seguridad e integridad de quienes continuaban dentro del establecimiento. Durante la emergencia, un uniformado sacó en brazos a una adulta mayor que había permanecido retenida en el lugar.

Un ciudadano que se encontraba en La Castellana afirmó que había visto personas esposadas junto a una ventana del supermercado mientras el edificio permanecía rodeado por la Policía. La versión no precisó cuántas personas continuaban retenidas.

Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado con participación de la Alcaldía, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y la Armada Nacional. Caracol Radio informó que los secuestradores ofrecían más de 7.000 millones por la liberación de los demás retenidos, así como dos carros blindados y el despegue de la vía hacia Barranquilla.

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Agentes de policía y personal militar se sitúan junto a la cinta de seguridad mientras la gente se congrega cerca de un supermercado Éxito durante lo que, según se informa, es una situación con rehenes, en Cartagena (Colombia), el 24 de noviembre de 2026. REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado

La Aerocivil suspendió las aproximaciones de aeronaves por la operación en las inmediaciones de la pista 01 y mantuvo únicamente los despegues. Cerca de las 11:30, la entidad levantó la restricción e informó que los aterrizajes y despegues se reanudaban con normalidad.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó que las autoridades activaron los protocolos previstos para este tipo de escenarios con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas. También pidió prudencia, respeto y que la ciudadanía siguiera exclusivamente los canales oficiales e institucionales.

La Policía Nacional señaló que su prioridad era proteger la vida de todas las personas retenidas. La institución indicó que activó capacidades especializadas y una coordinación integral para alcanzar una solución segura.

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