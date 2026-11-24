“Ya lo están llamando para la Policía”, le dijeron a usuario que habría roto vidrio en SuperGIROS (@horusperegrinus/X)

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Un video difundido en redes sociales el 23 de noviembre de 2026 muestra a un hombre adulto mayor que, presuntamente, rompió con una piedra uno de los vidrios de un punto de atención de SuperGiros en Tolima luego de que no pudo retirar un pago del programa Colombia Mayor, que aún no estaría disponible. Durante el episodio, el hombre también profirió insultos y amenazas contra las trabajadoras del establecimiento.

La grabación no precisa el municipio ni la identidad de las personas involucradas. Tampoco hay información en el material entregado sobre una denuncia formal, la intervención de la Policía o posibles daños adicionales dentro del local.

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Las imágenes dan cuenta de un momento de tensión en el punto de pagos. De acuerdo con la versión que acompaña el video, el usuario llegó al lugar con la intención de reclamar el subsidio destinado a adultos mayores, pero recibió la respuesta de que el giro todavía no estaba habilitado.

La situación habría derivado en una discusión con las empleadas. En ese contexto, el hombre habría golpeado uno de los vidrios de la oficina, mientras elevaba el tono de voz frente a quienes estaban en el sitio.

Hombre habría dañado punto de SuperGIROS porque el giro de Colombia Mayor no estaba disponible (@horusperegrinus/X)

En el video se escuchan amenazas e insultos contra las trabajadoras

En el audio de la secuencia se escucha al adulto mayor lanzar expresiones ofensivas y amenazas. Parte de sus palabras no se entiende con claridad debido al ruido y a las interferencias de la grabación.

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“Oiga, por Dios, esa hijueputa me dio. Ahora écheme los tres que me dijiste (sic)”, se oye decir al hombre al comienzo del clip. Después añade otra frase dirigida a una mujer: “Esa hijueputa que la voy a matar aquí ahora (sic)”.

En otro momento, el hombre continúa con insultos y reclama por una supuesta entrega de dinero o una clave. “Entrégame lo ven. Entrégame eso. Entrégame que yo me voy a meter”, se escucha en la grabación.

También pronuncia una amenaza directa: “Te voy a matar, hijueputa (sic)”. La expresión ocurre mientras se percibe un ambiente de discusión dentro o cerca del establecimiento de SuperGiros.

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Una mujer interviene durante el altercado y advierte que las autoridades ya habían sido alertadas. “Ya están llamando a la Policía”, afirma, según se escucha en el video.

Denunciaron daños y amenazas en punto de pagos de Tolima durante reclamo por subsidio (@horusperegrinus/X)

La publicación generó comentarios de usuarios en redes sociales, que cuestionaron la actitud del adulto mayor y plantearon la posibilidad de que las trabajadoras o el establecimiento acudieran a las autoridades.

Una usuaria escribió: “La muchacha y el local pueden poner la denuncia, deben tener el nombre y número de cédula del viejo”. Su mensaje recibió reacciones de otros internautas que participaron en la conversación.

Otro perfil relacionó el episodio con críticas políticas, aunque no aportó información adicional sobre el caso ni sobre las circunstancias que rodearon el reclamo del subsidio.

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También hubo comentarios que atribuyeron el comportamiento del hombre a motivos personales. Uno de ellos señaló: “Desesperado para ir a tomar cerveza”.

Taxista y motociclista se golpearon tras discusión por una fila de gasolina en Bogotá

Una discusión por el ingreso a una fila para abastecer combustible terminó en golpes entre un taxista y un motociclista en una estación de servicio de Bogotá.

Motociclista intentó ingresar a una fila y terminó en pelea con un taxista en Bogotá (@SinContextoCol/X)

El episodio, registrado en video y difundido el 23 de noviembre por la cuenta Chibcholandia, muestra que ambos hombres se enfrentaron frente a otros conductores.

Según el relato que acompaña las imágenes, el motociclista intentó adelantarse mientras los vehículos esperaban su turno. “Estábamos todos haciendo la fila normal cuando el de la moto intenta meterse a la mala”, afirmó una persona que presenció la escena.

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El testigo sostuvo que el conductor del automóvil trató de cerrarle el paso y acusó al otro involucrado de rayar el vehículo. “Si raya el carro, ¿de qué es entonces? ¿Cómo se va a meter a la brava?”, reclamó el taxista, quien se bajó del vehículo para confrontar al motociclista.

El cruce verbal aumentó cuando el taxista golpeó el casco del motociclista. Este bajó de la motocicleta, se quitó la protección y se aproximó al carro. La grabación muestra un intercambio de golpes a pocos metros de los surtidores, sin que se conozca si hubo intervención de las autoridades.

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