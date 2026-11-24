Emily Rojas localizó el cuerpo de Óscar Javier Rico Rodríguez entre las rocas de Palomino tras tres días de búsqueda- crédito archivo particular/TripAdvisor

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La muerte de Óscar Javier Rico Rodríguez aún no tiene una causa forense pública confirmada. Su sobrina, Emily Rojas, encontró su cuerpo el viernes 20 de noviembre entre rocas de la costa de Palomino, cerca de la desembocadura del río Palomino, después de tres días de búsqueda.

El hallazgo ocurrió luego de que la familia reconstruyera parte de sus últimos movimientos: su estadía en un hostal, un mensaje enviado el martes y el relato de personas que aseguraron haberlo visto entrar al mar. Los primeros reportes hablaron de una posible muerte por inmersión, aunque todavía no se conocía un dictamen oficial.

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Emily identificó primero uno de los tenis blancos que había visto en los pies de su tío durante una visita anterior. “Se me erizó la piel y yo dije: ‘Dios, sí es él’”, recordó entre lágrimas.

El tenis blanco llevó a Emily hasta el cuerpo de su tío

Óscar, bogotano de 44 años, vivía en Medellín y trabajaba como profesional en sistemas informáticos. Su familia lo describía como una persona trabajadora, solidaria y con facilidad para hacer reír a quienes lo rodeaban.

El 5 de noviembre emprendió solo un viaje desde Medellín hacia Santa Marta. Sus allegados entendieron que quería tomar distancia de la rutina y pasar unos días en el Caribe.

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Durante ese recorrido estuvo en el sector del Parque Tayrona y después llegó a Palomino, corregimiento de Dibulla, en La Guajira. Allí se alojó en el hostal Mar Azul.

Antes de partir, Óscar había regalado algunas pertenencias y entregado otras a familiares para que las guardaran. En una visita a Emily, le dejó varios objetos bajo su cuidado.

Ella creyó entonces que su tío planeaba un viaje más extenso, posiblemente fuera de Colombia. También recuerda que, durante ese encuentro, le dijo cuánto le gustaban sus tenis blancos.

El martes 17 de noviembre, Óscar le envió una fotografía y una carta. El mensaje que acompañaba la imagen contenía una referencia al mar cercano a Palomino. A las 5:50 p. m., Emily recibió la última comunicación de su tío. Después de esa hora, los mensajes dejaron de llegar y las llamadas de la familia no tuvieron respuesta.

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La familia siguió las pistas desde Bogotá hasta Palomino

Emily revisó las publicaciones recientes de Óscar en redes sociales, llamó a personas que habían estado con él y contactó hoteles y hostales de la zona. El hostal Mar Azul confirmó que el hombre se había hospedado allí, aunque ya había salido.

“Yo me puse a buscarlo por cielo y tierra”, contó Emily al recordar las horas posteriores a la desaparición. Mientras ella hacía averiguaciones, otros familiares se comunicaban con la Policía y con personal marítimo.

El jueves 19 de noviembre, Emily viajó desde Bogotá hacia Santa Marta junto con dos hermanos de Óscar. Tras hablar con un comandante, continuaron por carretera hasta Palomino.

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La difusión de la búsqueda permitió ubicar a un surfista que, según Emily, había visto a Óscar internarse en el mar entre las 17.30 y las 18.00 del martes. Esa franja horaria coincidía con el último mensaje que recibió su sobrina.

El hombre se reunió con la familia en el hostal y les explicó cómo funcionaban las corrientes de ese tramo costero. También los contactó con un pescador que disponía de una lancha.

Durante la noche, una familiar llamó a Emily para hablarle de Guadalupe, una mujer a la que presentó como vidente. La sobrina afirmó que recibió la información con dudas.

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Emily decidió escucharla cuando Guadalupe, según su relato, mencionó la carta y documentos que Óscar le había dejado antes de viajar. Al amanecer volvieron a hablar por teléfono.

La mujer le describió un sector rocoso próximo a un río, de acuerdo con la versión de Emily. Como la familia no conocía esa parte de la costa, ella le pasó la llamada al surfista.

El surfista creyó reconocer el sitio mencionado y, ya a bordo de la embarcación, le indicó al pescador hacia dónde navegar. Emily sostuvo que esa conversación se sumó a las otras señales que habían reunido.

El pescador vio el cuerpo diez minutos después de zarpar

A las 7:40 a. m. del viernes, Emily le envió a su hijo una foto desde la lancha. Le avisó que saldría a buscar a su tío y que podía quedarse sin señal telefónica.

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Diez minutos después, el pescador alertó a quienes estaban a bordo. “Ahí hay un cuerpo, ahí hay un cuerpo”, gritó, según recordó Emily.

La embarcación no pudo acercarse al lugar por la presencia de rocas. El grupo desembarcó en el sector de playa Muchachito y comenzó a caminar hacia la desembocadura del río Palomino.

“Desde la embarcación era difícil acercarse por las rocas. Desembarcamos en el sector de playa Muchachito y caminamos hacia la desembocadura del río Palomino”, relató Emily.

Los pescadores le advirtieron que la marea podía subir. Ella contó que avanzaron descalzos y que movieron piedras con los pies para que pudiera pasar.

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En ese recorrido apareció el tenis blanco. Emily reconoció de inmediato el calzado que tanto le había llamado la atención cuando vio a Óscar antes de su viaje.

Más adelante, detrás de una roca grande, pudo ver el rostro de su tío. Según explicó, la formación rocosa impedía que el oleaje volviera a arrastrar el cuerpo.

Emily se sentó junto a él, pero evitó tocarlo porque sabía que las autoridades debían examinarlo. Uno de los hermanos de Óscar le pidió que regresaran a un punto con señal para confirmar el hallazgo.

Ocho personas ayudaron a llevar el cuerpo hasta la arena

El regreso fue difícil porque las olas golpeaban con mayor fuerza. Emily relató que los pescadores la sostuvieron de la mano para que lograra salir del sector rocoso.

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La tripulación que venía desde Santa Marta informó que su embarcación no podía aproximarse al sitio. Por esa razón, solicitaron apoyo para trasladar el cuerpo hasta la playa.

Unas ocho personas, entre pescadores y habitantes del sector, participaron en la maniobra, según el cálculo de Emily. El grupo logró dejar el cuerpo sobre la arena entre las 10.30 y las 10.40.

La familia esperó entonces la llegada de la unidad marítima encargada del traslado. La Sijín recibió el cuerpo cuando la embarcación llegó a puerto, de acuerdo con el relato de la sobrina.

Entre el último mensaje del martes y el hallazgo del viernes, los allegados pudieron establecer parte del recorrido de Óscar. Aún no saben qué pasó después de que dejó el hostal donde se había alojado.

Emily vuelve una y otra vez a los recuerdos de la visita que recibió antes del viaje. Habla de los objetos que guardó para su tío, de sus bromas familiares y de aquellos tenis blancos que terminaron por guiarla hasta él.