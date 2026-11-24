Este fue el momento en el cual el narrador argentino describió lo difícil que se vivió el clima para la gente (@telefe-Instagram)

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El relator argentino Pablo Giralt relató las dificultades que enfrentó durante la cobertura de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, donde Boca Juniors venció a Atlético Mineiro y se consagró campeón.

El periodista cuestionó el efecto de la humedad y el calor sobre los futbolistas y el equipo de transmisión.

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Pablo Giralt describió las dificultades de jugar en Barranquilla (Luisa González-REUTERS)

Giralt contó que llegó a la ciudad colombiana durante la madrugada y que el sábado trabajó seis horas al aire. Según explicó, las primeras tres horas y media de su jornada transcurrieron fuera de una cabina y con un ventilador que no lograba aliviar las condiciones del lugar.

“Era sofocante, no paraba de transpirar”, afirmó el relator durante una conversación posterior al partido. También señaló que realizó parte de la transmisión con traje y corbata, bajo un clima que, a su juicio, expuso el desgaste que debieron soportar los jugadores.

Una de las interlocutoras de la charla recordó que Giralt había comentado por la mañana que había 98% de humedad. El periodista coincidió con esa descripción y sostuvo que las condiciones se mantuvieron exigentes incluso cuando el encuentro comenzó a las 5:30 p. m. (hora de Colombia), ya sin sol.

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“El final del primer tiempo, los futbolistas ya caminaban en la cancha del desgaste que tenían”, dijo. De acuerdo con su relato, los jugadores tomaron agua de forma reiterada, aunque la rehidratación no siempre resultaba suficiente para compensar la exigencia física.

Giralt defendió las pausas para que los protagonistas consumieran líquidos.

“Ahí sí estuvo bien la pausa de rehidratación”, señaló, antes de remarcar que el impacto físico de jugar bajo esas condiciones es distinto al que puede experimentar alguien que permanece sentado en una transmisión.

Así fue la victoria de Boca Juniors en Barranquilla

Boca Juniors conquistó la Copa Sudamericana al vencer 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel. El equipo argentino terminó una racha de 18 años sin trofeos internacionales, que se remontaba a la Recopa Sudamericana de 2008.

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El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena controló el desarrollo desde el inicio y limitó los circuitos de juego del equipo de Belo Horizonte. La victoria le otorgó su título continental número 19, un premio económico y la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027.

El partido comenzó tras los himnos de Argentina, Brasil y Colombia, con el uruguayo Andrés Matonte como árbitro. Boca estuvo cerca de abrir el marcador a los tres minutos, cuando Miguel Merentiel remató al travesaño desde el área chica después de un error del arquero Everson.

El dominio desde el inicio y las respuestas de Mineiro

Sebastián Villa fue una de las figuras de Boca (Luisa González-REUTERS)

Santiago Ascacibar convirtió a los 11 minutos, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Cuatro minutos más tarde, el mediocampista aprovechó una pelota suelta dentro del área y marcó el primer tanto de la final.

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La ventaja no modificó el planteo de Boca, que mantuvo la presión y generó oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso. Atlético Mineiro llegó al entretiempo sin respuestas frente al orden defensivo de su rival.

Eduardo Domínguez realizó tres cambios al inicio del complemento, pero Boca golpeó otra vez a los 47 minutos. Facundo Herrera, mencionado como Jagger, recuperó y habilitó a Sebastián Villa, quien recorrió el sector izquierdo antes de enviar un centro bajo para Merentiel.

El delantero uruguayo definió ante Everson y se reivindicó tras su fallo inicial. La acción confirmó la superioridad del equipo argentino.

La salida de Leandro Paredes a los 58 minutos, por un mareo según explicó Arruabarrena, le dio a Atlético Mineiro un breve impulso ofensivo. Álvaro Montero respondió a los 62 minutos al controlar un cabezazo de Vitao desde corta distancia.

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Boca renovó su ataque con los ingresos de Enner Valencia y Alan Velasco por Tomás Aranda y Merentiel a los 63 minutos. Valencia tuvo una ocasión clara a los 71, pero Everson desvió su remate mano a mano al córner.

El equipo brasileño evitó el tercer gol a los 87 minutos, cuando despejó sobre la línea un disparo cruzado de Velasco. Lautaro Blanco había tenido otra oportunidad tres minutos antes, aunque su zurdazo rozó la parte exterior de la red.