El cantante se pronunció por primera vez, teniendo en cuenta la situación que presentaron sus músicos. (@kbetozuleta/IG)

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“De verdad que no tengo palabras para agradecerles tanto cariño, tanto amor. No pensé que Colombia me quería tanto”. Con esas palabras, el cantante vallenato Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta habló el 24 de noviembre de 2026 a través de su cuenta de Instagram, casi un mes después de perder una pierna y sobrevivir al accidente que mató a cuatro integrantes de su agrupación.

La tragedia ocurrió en las primeras horas del lunes 26 de octubre de 2026, cuando el autobús de la empresa Súper Star que transportaba a Zuleta y a los integrantes de su agrupación regresaba hacia Valledupar tras una presentación en Sincelejo. El vehículo chocó contra una baranda de protección en un puente sobre el río Ariguaní, en el tramo vial entre El Difícil (Magdalena) y Bosconia (Cesar), y cayó al cauce del río, donde quedó parcialmente sumergido.

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El siniestro dejó cuatro personas fallecidas y al menos 17 heridas, según confirmó el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez. Entre los muertos fueron identificados el guitarrista Harold David Santana Martínez y el corista Geovanny Lobo, cuyas muertes confirmó el mánager de la agrupación, Esteban Bolaño.

Carlos 'Kbeto' Zuleta ingresó a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla tras su traslado en una aeronave medicalizada - crédito @DigameMM/X

Las identidades de las otras dos víctimas fatales no habían sido divulgadas en los balances iniciales. Las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación.

Zuleta llegó consciente al hospital y los médicos le amputaron una pierna

El cantante fue uno de los heridos de mayor gravedad. Trasladado de urgencia a la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, el artista presentaba lesiones vasculares y óseas en ambas extremidades inferiores.

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A pesar de la gravedad del cuadro, Patiño Gómez indicó que Zuleta llegó consciente al centro asistencial. Los médicos determinaron que era necesario amputarle una pierna para preservar su vida. La otra extremidad, con lesiones importantes, quedó bajo evaluación especializada.

Dada la complejidad de su estado, Zuleta fue trasladado en avión ambulancia a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde continúa su recuperación.

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa

Según información publicada en las últimas horas, el cantante podría recibir el alta médica en los próximos días, aunque el proceso de readaptación tras la pérdida de su pierna derecha apenas comienza.

“No pensé que Colombia me quería tanto”, dijo el cantante en su primera aparición pública

Casi cuatro semanas después del accidente, Kbeto Zuleta se dirigió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con un mensaje en el que combinó la gratitud con la fe y el dolor por la pérdida de sus compañeros. “Primero que todo, siempre le doy las gracias a Dios por haberme dado esta segunda oportunidad de vida. Siento que tiene un propósito inmenso para mí”, expresó el artista.

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El cantante extendió su agradecimiento a su familia, a sus amigos más cercanos y a los colombianos en general por el respaldo recibido durante su hospitalización.

“Agradecidos con todos los colombianos, con todas las personas que están fuera de Colombia, por ese apoyo, por esa solidaridad impresionante que me han brindado. Todas sus oraciones, Dios las escucha”, afirmó Zuleta, quien reconoció haberse sorprendido por la dimensión del cariño popular.

El artista envió un abrazo a las familias de los músicos fallecidos

El acordeonero Efraín Zuleta recibió el alta médica durante la misma noche del choque - crédito @kbetozuleta/Instagram

En el mismo mensaje, Zuleta se refirió con emoción a sus compañeros que murieron en el accidente. “A mis hermanos, mis compañeros, que Dios les hizo su llamado, quiero mandarles un abrazo inmenso a toda su familia que está pasando por este momento tan horrible”, dijo, y agregó que hacia ellos solo siente “agradecimiento”.

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También se dirigió al resto de los integrantes de su agrupación, varios de ellos aún en recuperación: “Cuenten con mi solidaridad inmensa, porque ustedes son mi familia también. Espero que también se estén recuperando, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros”.

El cantante cerró su intervención con un llamado a la paciencia y a continuar orando por su recuperación. “Es un proceso lento, pero con la ayuda de ustedes, lo único que les quiero seguir pidiendo es que sigan orando por mí para seguir adelante y seguir brindándoles música, que es lo que más me gusta”, afirmó Zuleta, hijo del reconocido juglar vallenato Tomás Alfonso “Poncho” Zuleta.

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