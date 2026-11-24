El expresidente Gustavo Petro puso la lupa sobre lo que sería una disminución en la incautación de base de coca en el Gobierno De la Espriella. (AP - Presidencia)

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Con un mensaje en su canal de WhatsApp, que siguen más de 690.000 usuarios, el expresidente Gustavo Petro cuestionó a su sucesor, Abelardo de la Espriella, por una aparente reducción en las incautaciones de cocaína tras el inicio de su Gobierno, el 7 de agosto, y relacionó esa caída con duros señalamientos contra sus contradictores.

El ex jefe de Estado replicó una publicación en la red social X de la senadora del Pacto Kamelia Zuluaga, que difundió un gráfico elaborado con cifras solicitadas al Ministerio de Defensa. Los registros indican que la Policía incautó 3.029 kg de base de coca en mayo, 3.931 kg en junio y 3.808 kg en julio de 2026, durante el gobierno de Petro.

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No obstante, según los registros obtenidos por la congresista de oposición, en agosto, el mes del cambio de gobierno, la cifra bajó a 933 kg. En septiembre se reportaron 1.485 kg y en octubre, 1.014 kg, por debajo de los niveles registrados entre mayo y julio por su líder político, que aprovechó este reporte para irse lanza en ristre contra De la Espriella.

Un mensaje difundido en el canal oficial del expresidente Gustavo Petro abordó las cifras de incautación de cocaína y respondió a los señalamientos políticos en Colombia y Estados Unidos contra su Gobierno. (Gustavo Petro/WhatsApp)

Caída mensual de la base de coca tras el cambio de gobierno

Zuluaga sostuvo que los datos muestran una tendencia descendente: en cada uno de los tres meses previos a agosto, la Policía superó los 3.000 kg incautados, mientras que agosto y septiembre quedaron por debajo de 1.500 kg, por lo que preguntó qué medidas adoptaba De la Espriella contra el narcotráfico y si Donald Trump conocía esas cifras.

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Con esta exposición, Petro respondió por su canal de WhatsApp, con una mención directa al mandatario de los colombianos, pero también al secretario de Estado de los EE. UU. “Dijeron que yo era socio del narcotráfico. Con este cuadro le cierro la boca a Marcos Rubio, a Abelardo y sus narcosocios en política”, remarcó el exgobernante.

Del mismo modo, Petro, que anunció que migraría al servicio de mensajería instantánea, pero sigue en X, afirmó que De la Espriella “ha desplomado el altísimo nivel de incautación de cocaína al que llegué en mi gobierno”. También acusó a Trump de haber hecho elegir como presidente de Colombia a “un socio de narcotraficantes”.

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En sus redes sociales, la senadora Kamelia Zuluaga habló sobre las cifras de incautación de base de coca, que según ella dejarían mal parado al Gobierno De la Espriella. (@Zuluagakame/X)

“El debate en el Congreso de Estados Unidos y de Colombia debe crecer con argumentos y no con ideología sectaria”, añadió Petro en su publicación, en la que cerró su mensaje con una referencia a la figura usada por su rival. “El tigre era de mentiras porque en América no hay tigres, sino jagüares (sic)”.

Los dos primeros meses de la administración exhibieron volúmenes elevados de decomisos. La Presidencia informó en octubre que la fuerza pública había incautado hasta entonces 125.182 kg de cocaína, 60.101 kg de marihuana, 109 kg de heroína y 14.607 kg de pasta y base de coca; siendo este último dato el que contrasta con Zuluaga.

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El Ejecutivo también reportó la destrucción de 679 estructuras destinadas a la producción de narcóticos y la incautación de más de 2.300 armas de fuego durante las primeras semanas de gestión. Por su parte, en noviembre se destacó la interdicción marítima de una embarcación que transportaba 2.250 kg de cocaína hacia México.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha defendido sus cifras en la incautación de base y pasta de coca. (Ejército Nacional)

“Presidente De la Espriella, ¿qué acciones concretas está tomando su gobierno en la lucha contra las drogas? ¿Está informado Donald Trump de estas cifras?”, cuestionó la congresista, basándose en lo que serían datos oficiales para demostrar cómo, en lo que respecta a la base de coca, hubo una notable disminución en incautaciones.

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A su vez, Zuluaga citó datos del aplicativo Bicigol del Comando General de las Fuerzas Militares, que reúne registros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana, para cuestionar la variación en las incautaciones de base de coca.

“Miren cómo venía el ritmo de decomisos de base de coca, la que exportamos, con el Gobierno Petro, con un promedio superior a 5.500 kilos mensuales”, afirmó, y según su publicación, la cifra bajó a 1.144 kilos. “¿Sabe esto el gobierno de los Estados Unidos?”. La diferencia entre ambos valores equivale a una caída aproximada del 79%.