El exministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que su vivienda en Barranquilla fue allanada por orden de la magistrada Cristina Lombana - crédito @MinInterior/X

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Un nuevo proceso suma el exministro del Interior Armando Benedetti, después de que La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) formulara este martes 24 de noviembre un pliego de cargos en su contra por las expresiones presuntamente injuriosas que dirigió contra la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, durante un allanamiento a su vivienda en Puerto Colombia, Atlántico, el 11 de noviembre de 2025

La decisión fue adoptada por la procuradora ponente Patricia Carrillo Blanco, con el respaldo de la Sala. El pliego de cargos califica la conducta de Benedetti como falta grave cometida a título de dolo, al considerar que Benedetti actuó con la intención deliberada de lesionar el buen nombre, la honra y la dignidad de la funcionaria judicial ante la opinión pública.

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Los hechos ocurrieron en horas de la mañana del 11 de noviembre de 2025, cuando Lombana ordenó y dirigió una diligencia de allanamiento a la residencia de Benedetti en Puerto Colombia.

Mientras la actuación judicial se desarrollaba, Benedetti llamó a la emisora W Radio y se refirió a la magistrada con términos que el ente de control calificó como injuriosos. “Lo que pasa es que yo tengo una magistrada, la señora magistrada Lombana que está loca demente, y es una delincuente al mandar allanar hoy la casa mía”, dijo el entonces ministro del Interior al aire.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exministro Armando Benedetti por presuntas injurias contra la magistrada Cristina Lombana. (Procuraduría)

Más adelante, agregó: “Me acaban de decir que le acaban de quitar el celular a mi esposa para incomunicármela, vea lo que hace esa loca hijueputa... ¿quién me salva de este monstruo de loca?“.

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Lombana era, en ese momento, la magistrada que lo investigaba por presunto enriquecimiento ilícito, un contexto que marcó la tensión entre ambos desde que el caso tomó notoriedad pública.

La defensa alegó falta de competencia de la Procuraduría

El abogado defensor de Benedetti argumentó que las expresiones no fueron realizadas en ejercicio de sus funciones como ministro, sino a título personal, en su condición de ciudadano, esposo y padre afectado por una diligencia que consideró arbitraria. Señaló además que las declaraciones no se hicieron a través de canales institucionales del Ministerio del Interior ni del Gobierno nacional, y que el video que publicó posteriormente en su cuenta personal de la red social X dejaba constancia de que el reclamo era a título personal.

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La Sala descartó ese argumento. Consideró que el Ministerio Público sí tiene competencia para investigar al exfuncionario y que el debate sobre la relevancia disciplinaria de la conducta es precisamente objeto del proceso, no un criterio para negar la competencia. Precisó además que la conducta investigada fue la intervención radial, y no la publicación en redes sociales.

La procuradora ponente Patricia Carrillo Blanco calificó la conducta investigada como una falta grave cometida a título de dolo. (Procuraduría)

Para la Sala, el hecho de que Benedetti haya repetido los calificativos en reiteradas oportunidades durante la entrevista descarta que se haya tratado de una reacción impulsiva o fortuita.

El organismo de control concluyó que el entonces ministro sabía que sus palabras eran injuriosas y que tenía la intención de exponer a la magistrada al escarnio público, al tiempo que buscaba desprestigiar a la Rama Judicial.

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La decisión resalta que Benedetti contaba con los mecanismos procesales para controvertir el allanamiento dentro de la actuación penal, pero optó por acudir a un medio de comunicación de amplia audiencia para atacar a la juez en su dignidad. Según la Sala, esa elección refuerza la imputación dolosa.

El caso pasa ahora a la etapa de juzgamiento

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el allanamiento de su vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

El pliego de cargos no constituye una sanción ni implica que Benedetti haya sido declarado responsable. A partir de esta decisión, el expediente se remitirá a la Sala Ordinaria de Juzgamiento de la PGN, donde el exfuncionario podrá presentar sus descargos, solicitar pruebas y ejercer plenamente su defensa antes de que se adopte una decisión de fondo.

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La investigación se inició el mismo 11 de noviembre de 2025, con base en la noticia publicada por la revista Semana. La apertura formal de investigación disciplinaria se ordenó el 18 de marzo de 2026 y la instrucción se cerró el 26 de octubre de ese año.