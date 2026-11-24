La reclamación económica de Telefónica frente al Estado colombiano ronda los 500 millones de dólares con intereses y costos. (Nacho Doce/Reuters)

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Telefónica deberá esperar para cobrar a Colombia una indemnización de USD 379,8 millones: el juez federal John D. Bates suspendió en Washington el procedimiento de ejecución del laudo hasta que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) resuelva la petición de anulación presentada por Bogotá. La decisión no elimina la obligación fijada en el arbitraje ni detiene la acumulación de intereses.

La reclamación, que incluye intereses y costos, se acerca a USD 500 millones. El laudo reconoció además 4,3 millones de euros por honorarios de abogados, sujetos a un interés compuesto anual del 4,25% desde noviembre de 2024.

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La orden fue firmada el 18 de noviembre por Bates, magistrado de la Corte de Distrito de Columbia. El juez aceptó la solicitud alternativa de Colombia de frenar el expediente estadounidense, pero dejó pendiente el pedido principal del Estado para que la demanda fuera desestimada por falta de jurisdicción, al amparo de la Ley de Inmunidad de los Estados Extranjeros de Estados Unidos.

La resolución supone una pausa para la empresa española, que había acudido a los tribunales de Washington el 2 de junio para pedir el reconocimiento y la ejecución del laudo. La suspensión se mantendrá mientras el comité de anulación del Ciadi decide si mantiene o invalida el fallo arbitral de 2024.

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Dos procedimientos sobre la jurisdicción del arbitraje

La Corte de Columbia dejó en estudio el pedido de Colombia para desestimar la demanda bajo la Ley de Inmunidad de los Estados Extranjeros. (Corte de Columbia/Cinco Dïas/El País)

El juez consideró que el expediente en Estados Unidos y la revisión ante el Ciadi examinan asuntos prácticamente idénticos: si Colombia aceptó someterse al arbitraje internacional y si el tribunal arbitral tenía competencia para resolver la controversia. Continuar ambos procesos al mismo tiempo, sostuvo, podría derivar en decisiones incompatibles.

Bates concluyó que resultaba más razonable esperar el pronunciamiento del comité de anulación antes de definir la ejecución judicial del litigio. La decisión fue revelada por El País de España y su medio económico Cinco Días.

El magistrado también evaluó el efecto de una ejecución inmediata sobre las partes. Colombia tendría que defenderse de forma simultánea en dos instancias y podría quedar obligada a recuperar activos embargados si el Ciadi anulara posteriormente el laudo.

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Telefónica afrontará una demora en el cobro, aunque la indemnización sigue generando intereses. El tribunal arbitral fijó un interés compuesto anual del 5% desde el 29 de agosto de 2017 hasta el pago total de la suma reconocida.

La compañía había pedido que Colombia constituyera una garantía económica durante la suspensión estadounidense. Bates rechazó esa solicitud al considerar que imponerla equivaldría a tratar como validada una indemnización cuya ejecución todavía no ha sido reconocida por ese tribunal.

La orden tampoco impide que Telefónica explore otras vías para intentar ejecutar el laudo fuera de la intervención de la Corte de Distrito de Columbia. El juez rechazó, sin perjuicio, los pedidos de la compañía para obtener una decisión favorable mediante los escritos presentados o una sentencia sumaria.

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El comité de anulación había suspendido provisionalmente la ejecución del laudo el 9 de enero de 2026, pero condicionó la medida a que Colombia presentara una garantía bancaria internacional irrevocable. Como el Estado no cumplió ese requisito dentro del plazo fijado, el organismo levantó la suspensión el 4 de abril.

La reversión de activos de una concesión de 1994

La reclamación económica de Telefónica frente al Estado colombiano ronda los 500 millones de dólares con intereses y costas. (Europa Press)

El litigio se originó en una concesión de telefonía móvil otorgada en Colombia en 1994 a Colombia Telecomunicaciones. Telefónica adquirió el 67,5% de esa compañía en 2004, y el desacuerdo surgió al vencimiento de los contratos, en 2014.

El Gobierno colombiano reclamó la reversión de los activos vinculados a la prestación del servicio, mientras la operadora sostuvo que solo debía devolver el espectro radioeléctrico. Un arbitraje nacional ordenó a Colombia Telecomunicaciones pagar cerca de USD 547 millones por esos activos.

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Para afrontar aquella obligación, Telefónica aportó capital a su filial. En 2018, la empresa llevó la disputa al Ciadi y alegó que Colombia había incumplido el tratado bilateral de protección de inversiones que ambos países suscribieron en 2005.

El tribunal arbitral falló a favor de Telefónica el 12 de noviembre de 2024 y condenó al Estado colombiano a pagar USD 379,8 millones. Colombia solicitó la anulación ese mismo mes y sostuvo que el tribunal excedió manifiestamente sus competencias, omitió examinar argumentos de su defensa y actuó como una instancia de apelación al cuestionar los efectos de la sentencia C-555/13 de la Corte Constitucional.

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El comité de anulación del Ciadi evalúa la validez de la condena arbitral impuesta a Colombia en 2024. (Ciadi)

Bogotá también citó el antecedente de América Móvil, cuyo litigio por otra controversia relacionada con la reversión de activos tuvo un resultado arbitral distinto, aunque se tramitó bajo otro tratado y fundamentos jurídicos diferentes.

La audiencia ante el comité de anulación se celebró los días 3 y 4 de junio de 2026. Las partes presentaron sus escritos posteriores el 4 de agosto, pero el organismo todavía no emitió una decisión.

Bates estima que el procedimiento internacional podría resolverse en cuestión de meses. Ordenó a Colombia y Telefónica presentar un informe conjunto sobre el avance del caso antes del 15 de enero de 2027 y advirtió que podría levantar la suspensión si la anulación se prolonga de forma excesiva.

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La controversia continúa aunque Telefónica ya salió del país. La compañía vendió el 5 de febrero de 2026 su participación del 67,5% en Colombia Telecomunicaciones, sociedad que operaba bajo la marca Movistar, a Millicom por USD 214 millones.

El Gobierno colombiano completó el 27 de abril de 2026 la venta a Millicom del 32,5% restante de la compañía por más de 856.000 millones de pesos. Con esa operación, Millicom pasó a controlar la totalidad de Colombia Telecomunicaciones.