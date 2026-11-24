Michelle Durango fue operada tras el accidente en bicicleta con Rigoberto Urán (@rigobertouran/ Instagram)

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Rigoberto Urán informó que Michelle Durango, su esposa, fue operada de la clavícula después del accidente en bicicleta que ambos sufrieron mientras entrenaban. El exciclista colombiano aseguró que la intervención médica salió bien y explicó que la lesión requirió la colocación de tres tornillos para fijar el hueso.

Urán compartió la actualización a través de su cuenta de Instagram, donde publicó fotografías tomadas durante la jornada quirúrgica y agradeció al equipo médico que atendió a Durango. En su mensaje, también destacó que pudo acompañarla antes y durante el procedimiento.

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“Familia, les cuento que la cirugía de Michy salió súper bien, gracias a Dios. La clavícula ya quedó en su sitio con tres tornillitos”, escribió el deportista, que se refirió a su esposa con el apodo que suele utilizar en sus redes sociales.

La publicación llegó después de varios días de preocupación entre sus seguidores, luego de que la pareja revelara que había sufrido una caída mientras montaba bicicleta. Aunque Urán también tuvo lesiones, las imágenes difundidas inicialmente mostraron que Durango fue quien recibió el mayor impacto.

El accidente ocurrió antes del 17 de noviembre, fecha en la que el exciclista compartió detalles de la caída. Desde entonces, ambos han mantenido una presencia activa en redes sociales, donde mostraron parte de su recuperación y agradecieron los mensajes de apoyo.

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La lesión en la clavícula llevó a Michelle Durango a cirugía

La intervención se realizó a causa de la lesión que Michelle Durango sufrió en la clavícula. Rigoberto Urán no ofreció detalles médicos adicionales sobre el diagnóstico, el tipo de fractura ni el tiempo estimado de recuperación. Sin embargo, confirmó que el procedimiento permitió acomodar la zona afectada con tres tornillos.

“Gracias de corazón a la clínica, al doctor Arismendi y a todo su equipo por cuidar tan bien a Michy”, expresó el exciclista. En el mismo mensaje, agradeció que el centro médico le permitiera entrar al quirófano para acompañar a su esposa.

“Gracias por dejarme entrar a la cirugía y acompañarla ahí cerquita. Para mí significó muchísimo poder estar con ella en ese momento”, añadió Urán. El deportista compartió varias fotografías de esa jornada, aunque la publicación no incluyó precisiones sobre la clínica ni sobre la fecha exacta de la operación.

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La clavícula conecta el esternón con el hombro y suele lesionarse tras impactos directos sobre esa zona o caídas. En este caso, Urán explicó que Durango continuará con una recuperación progresiva luego del procedimiento.

“Ahora sí, paso a paso con la recuperación. Gracias a todos por estar tan pendientes”, señaló al final de su publicación. La pareja no informó cuándo Durango podrá retomar sus actividades habituales o si requerirá un período de rehabilitación.

El accidente ocurrió mientras la pareja entrenaba en bicicleta

Rigoberto Urán y Michelle Durango dieron a conocer el accidente a través de un video difundido en redes sociales. Según lo que relataron, ambos se cayeron mientras entrenaban en bicicleta, una actividad que comparten y suelen mostrar en sus perfiles.

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En las imágenes que circularon tras la caída se observaban lesiones visibles en ambos. Urán afirmó que se encontraba bien y que podía continuar con su agenda, mientras que Durango necesitó una mayor atención médica por las heridas y el dolor que padecía.

La esposa del exintegrante del ciclismo profesional colombiano apareció días después en sus historias de Instagram con una fotografía junto a Urán. En la imagen, ambos se besaban mientras estaban en un globo aerostático, y ella escribió: “Amor de mi vida”. El exciclista replicó la publicación en su propia cuenta.

La aparición de Durango fue interpretada por varios seguidores como una señal de que se encontraba acompañada durante la recuperación. No obstante, el posterior anuncio de la cirugía confirmó que la lesión en la clavícula requería un tratamiento adicional.

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Urán agradeció al equipo médico y pidió acompañar la recuperación de su esposa

El mensaje de Urán tuvo un tono de agradecimiento hacia los especialistas que atendieron a Michelle Durango. El deportista mencionó de manera especial al doctor Arismendi y al personal médico que participó en la operación, aunque no detalló sus funciones ni el centro de salud donde se realizó el procedimiento.

La publicación también mostró el lugar que Urán ha ocupado durante la evolución de su esposa desde el accidente. Al comunicar que pudo estar presente en el quirófano, señaló que ese acompañamiento tuvo un significado personal para él.

En los días posteriores a la caída, el exciclista ya había manifestado que el accidente le produjo preocupación, pese a que su carrera estuvo marcada por caídas y exigencias propias de la competencia. En esta ocasión, el impacto emocional estuvo ligado al estado de Durango, madre de sus dos hijos.

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Con la operación superada, el siguiente paso será la recuperación de la lesión de clavícula. Por ahora, Urán y Durango no han informado nuevos detalles sobre controles médicos, rehabilitación o la fecha en la que ella podrá regresar a sus actividades cotidianas.