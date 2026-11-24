La explosión dejó personas heridas y daños en vehículos, establecimientos comerciales y edificaciones cercanas a la Gobernación del Meta (@nelsoncubides/X)

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Un carro bomba explotó contra la Gobernación del Meta en Villavicencio la noche del lunes 23 de noviembre de 2026 y dejó 23 personas heridas, además, ocasionó daños en edificios y comercios del centro de la ciudad. El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el ataque, que atribuyó al narcoterrorismo y descartó cualquier diálogo con los responsables.

La detonación ocurrió hacia las 9:30 p. m. en inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, donde un vehículo quedó completamente destruido. La onda expansiva afectó construcciones en un radio aproximado de 500 metros, entre ellas la sede departamental, el edificio de la Lotería del Meta y la catedral de Villavicencio.

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Dos establecimientos comerciales quedaron destruidos y el servicio de energía eléctrica fue interrumpido en el sector. Los organismos de seguridad investigan qué elemento fue utilizado para provocar la explosión y quiénes participaron.

El expresidente señaló que los ataques son una táctica de los grupos armados para generar miedo entre la población civil - (@petrogustavo/X)

En este contexto, el expresidente Gustavo Petro tildó el hecho como una táctica terrorista que busca generar miedo y caos en la población civil. “Heridas 23 personas en Villavicencio, el método de Iván Mórdisco en Cali lo trasladan a Villavicencio. Ese método no es más que terrorismo, lo destinan a la población civil para generar miedo general (sic)”.

El líder político del Pacto Histórico también señaló que la situación de violencia en los Llanos Orientales no es nueva, sino que la población lleva años expuesta a los intereses de grupos armados que buscan acceso a los recursos naturales de la región.

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“Los que ponen la bomba no quieren ni asomos de democracia y libertad. Desde hace mucho tiempo la mayoría del pueblo llanero no grita Libertad. Es atemorizado por la violencia y busca salvadores foráneos que ven el llano como un campo de petroleo que se llevan (sic)”.

Gustavo Petro se pronunció tras atentado en Meta perpetrado por las disidencias de las farc de ‘Iván Mordisco’ (Europa Press)

A renglón seguido mencionó que “el conflicto comienza por la tierra, por la burla que el frente nacional hizo a los rebeldes del llano y por la migración armada del campesinado andino, causada por la violencia, hacia el piedemonte llanero, muy pronto la defensa de las élites locales a esa migración andina fue el paramilitarismo de origen esmeraldero o del narcotráfico (sic)”.

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Incluso, señaló que el problema en la zona es “cada vez más intenso, cada vez más mezclado de rutas del narcotráfico que van desde el centro del país, el llano casi no tiene cultivos de coca, hasta Venezuela desde donde se exporta (sic”.

El exmandatario explicó que la única manera de detener el conflicto es por medio del cierre de brechas de desigualdad - (@petrogustavo/X)

El exmandatario explicó que la única manera de detener el conflicto es por medio del cierre de brechas de desigualdad y la inversión en proyectos productivos en la región, cuyo objetivo sea impulsar el desarrollo económico y social de la población.

“Hacer productiva la tierra llanera, usar el ferrocarril y los ríos navegables para exportar alimentos y cuidar el borde natural de la selva es fundamental para un progreso social que escape de la violencia”, expuso Petro.

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A la par, recordó que durante su administración hubo avances en megaobras orientadas al aprovechamiento de los ríos del departamento. Así como el desarrollo de conexiones de fibra óptica con Brasil y la Amazonía.

“En mi gobierno se hizo el estudio del ferrocarril Villavicencio/ Puerto Gaitán hasta donde empieza la navegabilidad del río Meta. Es un eje fundamental del desarrollo humano del Meta, clave si desarrollamos la fibra óptica por el Rionegro desde Brasil, río Orinoco y río Meta hasta Villavicencio. El proyecto lo inauguramos en eon Lula/tendimos parte de landibra óptica ya por el río Negro en su desembocadura en el Amazonas, antiguo punto fronterizo de Colombia (sic)”.

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En su extenso mensaje aprovechó para criticar la gestión de varios proyectos en el Meta que impulsa el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

“El proyecto de la fibra óptica subacuática ha sido suspendido por Abelardo y el proyecto del ferrocarril debe ser defendido pues ya se término su estudio por el ejército. Para comenzar la construcción, dejé en vigencias futuras el dinero para hacerlo (sic)”, concluyó.