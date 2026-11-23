Para la temporada navideña de diciembre de 2026 las proyecciones apuntan a más de 23.000 a 25.000 empleos temporales por medio de empresas de servicios temporales - (Carlos Ortega/EFE)

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La contratación temporal de fin de año concentra cerca del 30% de las solicitudes anuales de personal entre noviembre y enero, cuando el aumento del consumo impulsa la actividad comercial, logística y de servicios en Colombia, según cifras de Adecco. Las empresas deben ajustar esas vinculaciones a las reglas precisadas por la reforma laboral.

Las compañías colombianas pueden contratar directamente por obra o labor, a término fijo o mediante empresas de servicios temporales para atender la demanda de fin de año, pero deben documentar la causa de cada vínculo, respetar sus límites y garantizar los derechos laborales. La Reforma Laboral exige además precisiones para los trabajadores en misión y prevé consecuencias si esta modalidad se emplea para cubrir necesidades permanentes.

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Para el abogado Juan Daniel Sierra, líder de Derecho Laboral, Negocios y Derechos Humanos en Scola Abogados, el comercio minorista encabeza la búsqueda de personal durante estos meses. “Comercio y retail, es el principal. Se buscan sobre todo asesores comerciales, promotores, impulsadores, cajeros y trabajadores de apoyo en puntos de venta”, señaló.

La temporada decembrina viene con el pago de la prima de Navidad - (Leonardo Muñoz/EFE)

El aumento de vacantes también alcanza a la cadena de abastecimiento y a los servicios vinculados con el cierre de año. “Logística, transporte y distribución también crece mucho, en algunas oportunidades jalonado por el comercio online, pero también por el comercio tradicional. Los call centers figuran entre los sectores que más requieren trabajadores durante estos meses”, explicó Sierra.

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La actividad turística suma otra fuente de empleo estacional, junto con los refuerzos de seguridad para espacios con mayor afluencia de público. “Turismo, hotelería y restaurantes crece de manera muy significativa por las vacaciones y las celebraciones decembrinas. También vigilancia y seguridad privada se refuerza por el mayor flujo en centros comerciales y eventos”, afirmó.

Frente a esa demanda, el especialista indicó que no existe una fórmula única de vinculación. “Hay muchas alternativas y dependerán de la operación concreta de cada empresa. Por ejemplo, es posible vincular directamente personas con contrato por la duración de la obra o labor, es posible vincularlas con contrato a término fijo”, detalló.

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En Colombia es posible el contrato a términoi fijo - (Luis Jaime Acosta/Reuters)

Sierra añadió que las compañías también pueden acudir a una empresa de servicios temporales, mientras que la subcontratación tiene un margen más acotado. “Podrá ser posible en algunos casos más restringidos subcontratar con otras empresas los incrementos de la producción. Todo depende de las características de lo que se necesite”, sostuvo.

Reglas de la Reforma Laboral para la contratación temporal

La Reforma Laboral no modificó de forma sustancial el régimen de empleo temporal, según Sierra, pero incorporó precisiones sobre el motivo de la vinculación. “Cuando la ‘causa específica’ que dio origen a los servicios temporales en un contrato particular subsiste, la empresa no podrá ‘prorrogar’ dicho servicio específico con la misma o contratarlo con diferente Empresa de Servicios Temporales”, indicó.

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El contrato del trabajador en misión debe identificar la causa que justifica su incorporación. Sierra recordó además que, si se exceden los límites del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, la empresa usuaria puede quedar reconocida como la verdadera empleadora de ese personal. “Si las empresas de servicios temporales afectan de manera grave los derechos de los trabajadores violando el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, se les puede revocar la licencia”, añadió.

La Reforma Laboral entró en vigor en 2025 y reintegró beneficios a los trabajadores formales - (Senado)

Derechos laborales y riesgos para las empresas

La condición temporal no reduce las garantías de quienes son contratados para la temporada. “Los trabajadores contratados por temporada tienen los mismos derechos que los trabajadores permanentes en lo que se refiere a prestaciones sociales, seguridad social, recargos nocturnos, dominicales y festivos”, manifestó Sierra. Para los trabajadores en misión, precisó, rigen “los mismos salarios y solo los beneficios en materia de transporte, alimentación y recreación”.

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Dentro de las fallas más frecuentes, el especialista mencionó los contratos verbales y las tercerizaciones inadecuadas. También advirtió sobre contratos con empresas de servicios temporales que no se ajusten a la reforma, la falta de definición de la obra o labor, el exceso del tiempo máximo permitido, el impago de acreencias, la exclusión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) y el manejo deficiente de quejas ante el comité de convivencia laboral.

La contratación de temporada puede responder a los picos de actividad de fin de año, pero no establece un régimen laboral de menor protección. Las empresas deben trasladar a esos vínculos las garantías que corresponden a cualquier relación de trabajo.

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