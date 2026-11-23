Ante la denuncia de Gustavo Petro por la posible disminución de su esquema de seguridad, el vocero del Gobierno de Abelardo de la Espriella señaló que es falso (@millersoto/X / @petrogustavo/X)

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Un nuevo choque entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el expresidente Gustavo Petro se presentó en los últimos días por una denuncia del actual líder de la oposición, al informar a sus seguidores que, al parecer, le retiraron parte del esquema de seguridad, así como a miembros de su familia.

Ante eso, el vocero Miller Soto salió a explicar y desmentir dicha información del exjefe de Estado, que causó polémica porque señaló que pusieron en riesgo su seguridad y la de sus parientes, al punto de que el Pacto Histórico, del que es presidente, se pronunció en un comunicado.

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“La orden del presidente Abelardo de la Espriella”

Miller Soto afirmó que el esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro no sufrió recortes y sostuvo que la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es mantener sin cambios la protección asignada a los exmandatarios.

En una publicación en X, Soto cuestionó la denuncia del exmandatario por el mismo medio sobre la presunta disminución de su seguridad. El vocero del Gobierno nacional calificó esa versión como falsa y aseguró que los dispositivos de protección de los expresidentes permanecen “intactos”.

Miller Soto es uno de los voceros del Gobierno de Abelardo de la Espriella y encargado de informar todas las gestiones de las entidades de su administración (@millersoto/X)

El mensaje señala que la orden presidencial contempla conservar los esquemas de seguridad de quienes ocuparon la Presidencia. Soto escribió que resulta “inexplicable” que un exjefe de Estado formule esa acusación.

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“Inexplicable que un expresidente salga con tamaña mentira. Es absolutamente FALSO que se le haya disminuido el esquema de protección al expresidente Gustavo Petro. La orden del Pte. Abelardo de la Espriella es que los esquemas de los expresidentes permanecen INTACTOS. Petro miente”, escribió.

El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, afirmó que no se le ha retirado a Gustavo Petro su esquema de seguridad como expresidente (@millersoto/X)

De otro lado, la publicación no incluye documentos oficiales, detalles sobre la cantidad de agentes, vehículos o recursos asignados al esquema de Gustavo Petro, ni una respuesta directa del exmandatario frente a esas afirmaciones.

La denuncia de Petro

El sábado 21 de noviembre, el expresidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, respondió a una publicación de la Presidencia sobre la polémica por la aparición de la hija mayor del mandatario, Lucía De la Espriella, en lo que parecía ser una fiesta en una embarcación de la Armada Nacional: “La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia; varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí”.

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Ante eso, el Pacto Histórico informó, a través de un comunicado, la gravedad por esa denuncia y recordó que algunos de sus militantes son protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante distintas amenazas y problemas con sus esquemas de seguridad.

“Según el Decreto 1069, que fue modificado en junio de 2026, mediante el Decreto 0563, los expresidentes y sus familiares tienen derecho a un esquema de protección de carácter vitalicio. El Decreto contempla vehículos automotores asignados por el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia. El personal de protección será asignado por la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección o, cuando sea necesario, la Dirección Nacional de Inteligencia. Los elementos para el servicio de seguridad y protección requeridos, tales como medios de comunicaciones, armamento y demás que se consideren indispensables, serán suministrados por la entidad a la que se encuentre vinculado el personal de protección”, señaló el partido.

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La colectividad, a través del llamado “Gabinete por la Vida”, también recordó que la Unidad de Protección no ha respondido a una serie de solicitudes para proteger a exfuncionarios del Gobierno de Petro: “Con amenazas comprobables y suficientes, han perdido sus esquemas de protección”.

El Pacto Histórico denunció el presunto retiro de numerosos esquemas de seguridad de dirigentes y militantes (@PactoCol/X)

“La situación del país no puede volver por los fueros de la acción intrépida y el atentado personal para hacer invivible la República, según las palabras del líder conservador Laureano Gómez, cuya incendiaria ideología está siendo revivida por el gobierno nacional”, mencionó el Pacto Histórico.

El partido también lanzó duras críticas al actual presidente por algunas de sus posturas contra la oposición: “Colombia ha vivido buena parte de su vida republicana en un estado de permanente violencia en contra de opositores y defensores de derechos humanos, y su historia de magnicidios debería hacer reflexionar a De La Espriella sobre si está dispuesto a regresar al país a una época en la cual fueron asesinadas cientos de miles de personas, en un enfrentamiento fratricida que dejó al país con un saldo de más de 11.000.000 de víctimas”.

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“No, señor de La Espriella, no creemos que la fórmula de sangre y fuego sea la que quiera una sociedad cansada del militarismo, y la represión estatal y el ataque personal contra los ciudadanos. El Gabinete por la Vida lo hace responsable a usted, y a su gobierno, de cualquier atentado o ataque del que puedan ser víctimas los miembros de la dirigencia y la militancia del Pacto Histórico y otros partidos en la oposición. El Estado colombiano ha sido condenado por la CIDH por el exterminio del partido político Unión Patriótica, con más de seis mil asesinatos, entre ellos, Manuel Cepeda Vargas, padre de uno de nuestros líderes, el excandidato presidencial, Iván Cepeda”, finalizó.