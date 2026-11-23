Grabación ciudadana en el sector de Calle Larga en Cajamarca, Tolima, demuestra el impacto de una tractomula de carga contra estructuras y viviendas (@Mi_carro_Yyo/X)

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Una tractomula impactó varias casas en el sector de Calle Larga, en Cajamarca, Tolima, luego de que sufriera un aparatoso accidente en la tarde del domingo 22 de noviembre de 2026. Versiones preliminares indican que, al parecer, todo se habría desatado por una falla mecánica, pero serán las autoridades las encargadas de establecer qué sucedió.

Informes ciudadanos que circulan a través de las plataformas digitales indican que el vehículo de carga perdió el control mientras transitaba por esta zona del municipio y terminó impactando contra viviendas y establecimientos comerciales.

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Como consecuencia del choque, varias personas resultaron lesionadas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuántos afectados hay ni han precisado la gravedad de sus heridas.

La emergencia movilizó la atención en el sector, donde se registraron graves daños en las estructuras alcanzadas por la tractomula. Las circunstancias exactas que llevaron al siniestro aún son materia de verificación.

La tractomula se llevó otros vehículos a su paso y colisionó contra las viviendas del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tránsito hacia el Alto de La Línea permanece interrumpido

El accidente provocó restricciones en la movilidad entre Cajamarca y el Alto de La Línea. El paso de vehículos desde y hacia este corredor permanece suspendido mientras se desarrollan las labores de atención y se evalúa la situación en el lugar.

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