La protesta comenzará a las 12:00 del mediodía en el Parque de los Hippies y terminará frente a la sede de la Federación Colombiana de Municipios (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

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La discusión sobre el uso de las fotomultas y el destino de los recursos recaudados tendrá una nueva expresión en las calles de Bogotá. Transportadores, motociclistas, taxistas, conductores de plataformas y mensajeros anunciaron una jornada de protesta para este lunes 23 de noviembre, con una concentración que recorrerá un tramo de la carrera Séptima y terminará frente a la sede de la Federación Colombiana de Municipios.

La convocatoria surgió de los cuestionamientos a lo que los organizadores llaman “el negocio de los fotocomparendos”. Según sus señalamientos, alrededor de 7,5 millones de comparendos tendrían irregularidades que pondrían en duda su legalidad. Por esa razón, los participantes pedirán que se retiren las sanciones que no cumplan los requisitos legales y que se reintegren los pagos realizados por multas que lleguen a ser invalidadas.

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Los manifestantes cuestionan 7,5 millones de comparendos que consideran irregulares y piden revocar las sanciones que no cumplan los requisitos legales (javierautos.com)

El abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera coordina el plantón y aseguró que la convocatoria cuenta con el respaldo de la Asociación Colombiana de Camioneros y de organizaciones de distintos sectores del transporte. En declaraciones entregadas a Semana, afirmó: “Ya nos confirmaron 3 mil personas y seguramente llegarán más a la movilización pacífica programada para este lunes en Bogotá”.

La jornada tendrá como punto de partida el Parque de los Hippies. Ruge precisó que “la concentración comenzará a las 12:00 p. m. en el Parque de los Hippies y terminará con un plantón frente a la Federación Colombiana de Municipios”. La manifestación se desarrollará sobre la carrera Séptima, entre las calles 59A y 74B, por lo que se prevén dificultades para la movilidad en ese corredor durante las horas de la protesta.

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Las denuncias detrás de la movilización

La manifestación se produce mientras avanzan cuestionamientos penales sobre contratos tecnológicos relacionados con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación puso bajo observación acuerdos por más de $45.821 millones suscritos entre la Federación Colombiana de Municipios y Dicitec S.E.M. S.A.S., sociedad de economía mixta de la que la Federación figura como accionista fundadora.

El abogado Ruge sostiene en el documento que desde 2015 se habrían adjudicado directamente contratos tecnológicos a Dicitec, sin acudir a procesos de licitación pública. La denuncia cuestiona que esos acuerdos se hayan financiado con recursos públicos provenientes del Simit y pide revisar la forma en que se contrataron y administraron esos dineros.

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Uno de los puntos expuestos es un posible conflicto de intereses. Según el escrito, el representante legal de la Federación Colombiana de Municipios tenía atribuciones para ordenar el gasto y, al mismo tiempo, representaba a la entidad como accionista durante las asambleas de Dicitec. La denuncia señala que las resoluciones de los procesos contractuales no habrían informado sobre ese vínculo.

El abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera coordina la movilización y presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos vinculados al Simit (Alcaldía de Bogotá)

El documento también afirma que los estados financieros de la Federación correspondientes a 2023 no registraron la inversión en la compañía. Para el denunciante, estos elementos podrían configurar un conflicto de intereses y una eventual vulneración del régimen de inhabilidades. Sin embargo, será responsabilidad de las autoridades establecer si las situaciones descritas constituyen conductas contrarias a la ley.

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Cuestionamientos a la capacidad de la empresa

Otro aspecto de la denuncia se refiere a la utilización de convenios interadministrativos para justificar la contratación directa. Dicitec se presenta como una sociedad de economía mixta con una participación pública del 50,1%, aportada en su totalidad por Masora.

Ruge cuestiona las condiciones bajo las cuales se habría conformado esa participación y sostiene que la empresa no habría contado con el aval correspondiente. Además, el documento plantea dudas sobre su capacidad para cumplir las obligaciones asumidas, pues afirma que no disponía de la experiencia ni del personal necesarios para ejecutar las actividades contratadas.

La denuncia pone bajo cuestionamiento contratos tecnológicos por más de $45.821 millones entre la Federación Colombiana de Municipios y Dicitec (Ideartes)

Los señalamientos forman parte de una denuncia presentada para que se investigue el manejo de los recursos y los contratos relacionados con el Simit. La protesta del lunes 23 de noviembre llevará esos reclamos al espacio público. Los convocantes buscan que se revisen las sanciones que consideran irregulares y que se esclarezcan las condiciones de los contratos vinculados al sistema de multas.

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