El cantante llegó a la ceremonia montado en un caballo blanco, en un gesto que hizo referencia a las tradiciones ecuestres de los Llanos Orientales (@jaiderlopezgomez/Instagram)

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El cantante de música popular Giovanny Ayala y María Gómez contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre en una ceremonia religiosa celebrada en Acacías, Meta, evento que reunió a familiares, amistades y personas cercanas a la pareja en los Llanos Orientales.

La unión matrimonial se llevó a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, iglesia que fue acondicionada con arreglos florales y elementos decorativos dispuestos especialmente para el desarrollo de la eucaristía y la posterior recepción en esta localidad del sur del país.

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Tras varios meses de expectativa generada por los anuncios realizados por los novios en sus plataformas digitales, comenzaron a circular en redes sociales fotografías y registros audiovisuales que documentan los instantes centrales de la jornada, desde la llegada de la pareja a la iglesia, el intercambio de votos frente al sacerdote, hasta una caminata que hizo el cantante a caballo por la calle.

Giovanny Ayala y María Gómez contrajeron matrimonio el 21 de noviembre en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Acacías, Meta (@omarel_pa/Instagram)

Caballo blanco, carroza y un vestido de novia que se robaron las miradas

Uno de los episodios que más llamó la atención de los asistentes y de los seguidores del artista ocurrió durante su ingreso al recinto religioso, momento en el que Giovanny Ayala llegó montado en un caballo de color blanco, haciendo referencia a las costumbres ecuestres y llaneras de su tierra natal.

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Para la ocasión, el intérprete de música popular vistió un traje de etiqueta blanco, mientras María Gómez lució un vestido de novia de corte sirena confeccionado en encaje y aplicaciones florales en relieve sobre una base texturizada con franjas horizontales en la falda, prenda que incorporó un corsé con escote corazón pronunciado, transparencias laterales y tul transparente en el centro y los tirantes para fijar los bordados sobre la piel.

La novia hizo su entrada al altar en una carroza blanca y lució un largo velo que descendía desde su cabeza hasta extenderse casi tres metros sobre el suelo, tal como quedó registrado en las fotografías que compartió de su vestido para dar el “sí”.

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Para su boda, Giovanny Ayala eligió un traje de etiqueta blanco, mientras que María Gómez lució un vestido de corte sirena con encajes y aplicaciones florales (@omarel_pa/Instagram)

Aunque desde que hicieron pública su relación han estado en el ojo público debido a la diferencia de edad de casi 17 años, la pareja restó importancia a los comentarios y decidió llegar al altar.

En las grabaciones divulgadas por los invitados se muestra el encuentro de ambos frente al altar, la reacción de alegría del cantante al ver a su pareja vestida de novia y el instante en que pronunciaron el “sí, acepto” antes de sellar su compromiso con un beso ante los presentes.

A la celebración acudieron los hijos del artista, quienes acompañaron a su padre durante toda la ceremonia y participaron en las fotografías familiares tomadas al concluir el acto religioso en el municipio de Acacías, acto que tuvo su ‘remate’ con una fiesta.

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Este fue el vestido de fiesta que usó María Gómez para su matrimoniocon Giovanny Ayala (@mariiagomez_6/Instagram)

Una boda marcada por los comentarios sobre su diferencia de edad

Cabe señalar que el matrimonio se concretó luego de aproximadamente tres años de noviazgo entre el intérprete de De rodillas te pido, Anoche la escribí, Historia de amor, entre otras, y María Gómez, relación que ambos habían compartido de manera pública a través de sus redes sociales.

Y lo llamativo de la ceremonia fue que la pareja había revelado varios detalles sobre la organización de la fiesta, incluyendo el diseño de las tarjetas de invitación y el código de vestuario exigido a las personas invitadas al evento en el departamento del Meta.

De acuerdo con las indicaciones establecidas en la invitación oficial, los hombres debían asistir portando esmoquin de color negro, mientras que para las mujeres se dispuso el uso de vestidos de gala de un solo tono, aplicando además una restricción expresa para evitar el uso de prendas de color blanco y rojo durante la jornada, y las damas de honor se vistieron de verde.

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