El defensor colombiano anotó de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Edon Zhegrova. La jugada fue revisada por el VAR antes de ser validada (@SerieA_EN/X)

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Once meses tuvieron que pasar para que Juan David Cabal volviera a celebrar un gol con Juventus. El defensor colombiano aprovechó su titularidad frente a Venezia y se hizo presente en el marcador durante la goleada 4-0 del conjunto de Turín, por la duodécima jornada de la Serie A.

El lateral izquierdo apareció al minuto 65 con un cabezazo que significó el tercer tanto de su equipo. La anotación llegó después de un tiro de esquina ejecutado por Edon Zhegrova y fue validada por el VAR, que revisó la acción antes de confirmar el gol.

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Juan David Cabal fue titular en el compromiso disputado en el Allianz Stadium de Turín, donde Juventus consiguió una victoria contundente ante Venezia (@juventusfc/X)

La celebración también representa un nuevo impulso para el futbolista de pasado en Atlético Nacional, quien ha ganado continuidad después de superar varias lesiones. Bajo las órdenes de Luciano Spalletti, el colombiano acumula tres partidos consecutivos como titular en el campeonato italiano.

Cabal encontró el arco después de una larga espera

El compromiso comenzó con dificultades para ambos equipos a la hora de encontrar espacios. Durante los primeros 45 minutos, el marcador permaneció sin movimientos, pero la situación cambió después del descanso, cuando Juventus aumentó la intensidad de sus ataques.

Nick Woltemade abrió la cuenta al minuto 53 y Teun Koopmeiners amplió la diferencia seis minutos después. Con el 2-0 a favor, el equipo local encontró mayores facilidades para controlar el desarrollo del partido y mantener a Venezia lejos de su portería.

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Fue entonces cuando apareció el colombiano. Al minuto 65, Edon Zhegrova ejecutó un tiro de esquina que encontró a Cabal dentro del área. El defensor se impuso por arriba y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red para establecer el tercer tanto de Juventus y liquidar el encuentro.

Juventus llegó a 21 puntos en la Serie A y se ubicó provisionalmente en la sexta posición tras superar 4-0 a Venezia (davidcabal_22/Instagram)

La acción pasó por la revisión del VAR, que confirmó que la anotación era válida. De esta manera, el jugador cafetero volvió a marcar con el conjunto italiano, algo que no conseguía desde el 14 de diciembre de 2025.

Su participación terminó al minuto 74, cuando Spalletti decidió sustituirlo por Andrea Cambiaso. Antes de abandonar el terreno de juego, Cabal había contribuido a una victoria que terminó de consolidarse con el cobro desde el punto penalti de Randal Kolo Muani al minuto 71, quien puso el 4-0 definitivo.

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El colombiano busca consolidarse en el equipo de Spalletti

Más allá de la anotación, la continuidad del defensor representa otro aspecto importante de su presente deportivo. Después de atravesar una serie de problemas físicos que limitaron sus apariciones, el colombiano parece estar recuperando el ritmo competitivo y sumando minutos en la plantilla de Juventus.

En sus tres compromisos más recientes de la liga italiana, Cabal comenzó como titular y compartió la zona defensiva con el también colombiano Jhon Lucumí. Sin embargo, en esta ocasión su compatriota no tuvo participación durante el encuentro frente a Venezia.

La confianza del cuerpo técnico será importante para que el lateral pueda mantener esa regularidad y seguir ganando espacio en el equipo. Su regreso al gol representa un impulso adicional ya que se dio su regreso al proceso de la selección Colombia, de cara a los objetivos planteados por Néstor Lorenzo como la clasificación a la próxima Copa del Mundo y la Copa América 2028.

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Luciano Spalletti le ha dado continuidad a Cabal en la formación titular de Juventus, donde el colombiano busca consolidarse en la defensa (davidcabal_22/Instagram)

Ahora, Juventus deberá cambiar de competencia para afrontar su siguiente compromiso. El conjunto italiano se medirá con Omonia el jueves 26 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League. El club italiano marcha quinto con 10 puntos en esta competencia internacional que, a priori, parece poco para la historia y prestigio que tiene un club como la Juventus a nivel mundial.

Cabal espera continuar sumando minutos y mantener el nivel mostrado en sus últimas presentaciones, mientras busca consolidarse nuevamente como una alternativa para Spalletti en la defensa del equipo de Turín.

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