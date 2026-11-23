La creadora de contenido encontró abierta su caja de seguridad, sin dinero ni joyas, y confirmó que agentes de la Policía Nacional acudieron a la vivienda. (dahianlorena / Instagram)

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Yaya Muñoz denunció que fue víctima de un robo en su casa, luego de llegar a la vivienda y descubrir que desconocidos habían abierto la caja de seguridad donde guardaba dinero y se habían llevado sus joyas. La influenciadora compartió varios videos en sus redes sociales, donde apareció llorando mientras mostraba parte de los daños y los estuches vacíos que quedaron tras el hurto.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia expresó su desconcierto por el ingreso de los responsables a un lugar que, según afirmó, contaba con medidas de vigilancia. Aunque habló de una pérdida considerable por el dinero y los objetos sustraídos, no precisó el monto ni entregó información sobre el momento en que habría ocurrido el hecho.

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“¿Cómo es posible que yo llegara a mi casa, donde se supone que hay demasiada seguridad, y resulta que me robaron?”, dijo Muñoz en una de las grabaciones. La creadora de contenido insistió en que los autores del robo se llevaron “absolutamente todas” sus joyas.

Yaya Muñoz denunció que personas desconocidas abrieron la caja fuerte de su casa y sustrajeron dinero y joyas. (Captura de video dahianlorena / Instagram)

La reacción de la modelo estuvo marcada por el llanto y la indignación. “Yo no puedo creer esto, se llevaron absolutamente todas las joyas. Dios mío, no puedo creer esto, ¿cómo existe gente tan mala?”, expresó ante la cámara.

La denuncia pública generó mensajes de respaldo entre sus seguidores, que destacaron que la creadora de contenido no resultó herida. En los comentarios también surgieron especulaciones sobre la forma en que se produjo el ingreso a la vivienda, debido a las referencias de Muñoz sobre la seguridad del lugar.

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No obstante, hasta ahora no hay información pública que permita establecer quiénes habrían participado en el robo, cómo accedieron al inmueble ni si existieron fallas en los controles de ingreso. La influenciadora tampoco atribuyó responsabilidades a una persona o grupo concreto.

La creadora de contenido publicó videos en sus redes sociales para exhibir los estuches vacíos tras el hurto. (Captura de video dahianlorena / Instagram)

La Policía Nacional acudió a la vivienda tras la denuncia

En una historia posterior, la creadora de contenido informó que había iniciado los trámites correspondientes y que el caso ya era investigado. Además, publicó un video en el que se aprecia la presencia de uniformados de la Policía Nacional dentro de la vivienda.

“Ya todo está en investigación, pero no deja de doler lo que se trabaja con mucho esfuerzo”, escribió Muñoz al referirse al dinero y a los objetos que denunció como robados.

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En las imágenes, la influenciadora explica a los agentes lo que encontró cuando llegó a su casa. Las autoridades deberán determinar si existen registros de cámaras, reportes de ingreso, testimonios u otros elementos que permitan identificar a los presuntos responsables.

Los uniformados de la Policía Nacional acudieron a la residencia para iniciar las investigaciones sobre el caso. (Captura de video dahianlorena / Instagram)

El triunfo de Yaya Muñoz en ‘Stream Fighters 5′

El episodio ocurrió pocos días después de que Muñoz volviera a estar en el centro de la conversación digital por su participación en Stream Fighters 5, el evento de boxeo organizado por Westcol en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La presentadora compitió en el formato Royal Rumble de cuatro esquinas frente a Karola Alcendra, Beba de la Cruz y Alexa Torrex. El combate se realizó el 14 de noviembre y terminó con la victoria de la tolimense, después de que Beba abandonara por molestias en un hombro y los jueces le dieran el triunfo ante sus otras dos rivales.

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Después de la pelea, Muñoz relató que se acercó a Karola para felicitarla y que ambas se abrazaron, un gesto con el que buscaron dar por terminado el conflicto que habían mantenido durante meses en redes sociales.

Yaya Muñoz obtuvo la victoria en el formato de cuatro esquinas ante Alexa Torrex, Karola Alcendra y Beba de la Cruz (@dahianlorena/Instagram)

Mientras continúa la investigación por el robo en su casa, Muñoz mantiene su actividad en plataformas digitales y espera conocer avances de las autoridades sobre el paradero de sus pertenencias y la identidad de quienes habrían ingresado a la vivienda.