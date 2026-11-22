Nacional quedó en deuda ante Once Caldas pues empató sin goles en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay (Colprensa)

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El Atlético Nacional no empezó de la mejor manera los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pues volvió a empatar con Once Caldas por cuarta ocasión seguida y los hinchas han exigido al equipo salir campeón del torneo en diciembre, pues viene de ser eliminado en la Copa Colombia, casualmente, a manos de los manizaleños.

Para el periodista Carlos Antonio Vélez, el verde realizó uno de sus partidos más flojos ante el Blanco Blanco, pese a contar con una nómina superior y recuperar algunas piezas que venían de la selección Colombia, pero también que había una sensación de revancha por la caída en semifinales de copa.

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Mientras el verde ahora buscará mejorar en el clásico ante el Medellín, el Once Caldas visitará Bogotá para enfrentar a Santa Fe, en dos encuentros de mucho niveln en la segunda jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay el miércoles 25 de noviembre.

“Se pueden morir con la nevera llena”

A través de su cuenta de X, el comunicador del canal deportivo Win Sports habló acerca de lo que fue el encuentro en la noche del sábado 21 de noviembre en el estadio Palogrande, donde el verde no solo terminó con 10 hombres por la expulsión de Andrés Marín, sino que, en su opinión, se vio en un nivel menor con respecto a la serie por Copa Colombia.

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“Cuarto partido consecutivo y Atlético Nacional no pudo con el Once Caldas, que con menos nómina, en todos lo hizo ver muy mal y hasta lo eliminó. Hoy fue la peor versión del verde en esta serie. Sin creatividad, sin profundidad, sin chispa y más bien apelando al juego fuerte y brusco, sacó a los dos pilares ofensivos del rival. Reyes se encargó, con la complicidad de un mediocre juez, de dejar fuera de carrera a Gómez y Barrios sin recibir la roja que injustamente sí le mostraron a Marín”, dijo.

Dura crítica de Carlos Antonio Vélez contra Atlético Nacional por el empate sin goles ante Once Caldas, en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay (@velezfutbol/X)

Vélez añadió que “el Once lo metió en su campo, pero sin dientes, difícil ganar. Fue más en todo, pero sin gol. Otra vez el orden y el equilibrio blanco redujeron a la mínima expresión a una escuadra llena de nombres, pero que no hilvana y lo grave es que en lo que mejor hace, atacar, hoy no funcionó. Un solo tiro a puerta y al minuto 61 deja en evidencia el fracaso de la fórmula Car-Ja (Cardona-James). Cuidado, que se pueden morir con la nevera llena. ¡¡Pellízquense!!”.

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El periodista también se refirió al caso de Juan Manuel Rengifo, volante que se perdió los dos anteriores partidos con Nacional por su convocatoria con la selección Colombia: “Bonus track… tanta lloradera, tanto reclamo y tanta joda porque llevaron a Rengifo a la selección y hoy lo dejaron sentado en un juego en el que les quitaron el balón y cuando la tuvieron no crearon nada… ¿Y entonces? ¡Mañana será otro día!”.

Finalmente, Carlos Antonio Vélez envió un mensaje a Lucas González por su declaración el martes 17 de noviembre, tras caer en Copa Colombia, al decir que quería volver a “verse las caras” con Once Caldas en los cuadrangulares: “Posdata: Esperaba que llegara el sábado, llegó y… ¡Nada!”.

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Carlos Antonio Vélez también envió un mensaje de "pulla" al técnico de Nacional, Lucas González, que señaló previamente que esperaba el encuentro de inicio de los cuadrangulares (@velezfutbol/X)

“Es muy diferente jugar 11 contra 11 que 11 contra 10”

Por su parte, Lucas González le dijo a la prensa que el hecho determinante para el empate 0-0 en Manizales fue la expulsión de Andrés Marín, pues explicó que cambió por completo el favor porque el equipo debió pelear para conseguir un buen resultado y valoró el sacrificio de sus dirigidos.

Once Caldas y Atlético Nacional cerraron la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay (Colprensa)

“Es muy diferente jugar 11 contra 11 que 11 contra 10. Lo que te puedo decir hablando de un análisis es que en la primera parte Once Caldas tocó cero veces el balón en nuestra área. No tuvieron ningún toque en el área. Es más, creo que en el transcurso del partido completo, ellos tienen algo así como nueve o 10 toques en el área y nosotros creo que superamos”, señaló.

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El bogotano añadió que “no subestimen a Once Caldas y no lo menosprecien porque lo están haciendo muy bien o no subestimarlo. Implícitamente, la pregunta subestima lo que ese equipo viene haciendo, más si ustedes son de aquí de Manizales. Yo creo que el partido 11 contra 11 era un gran partido de fútbol. Desafortunadamente, el partido termina 11 contra 10. Afortunadamente, por mérito de mis jugadores, el partido termina 0-0″