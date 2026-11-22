Medellín fue el único equipo en ganar en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, ante Santa Fe por 1-0 (Colprensa)

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La Liga BetPlay dio por terminada la primera fecha de los cuadrangulares, que arrancaron el viernes 20 de noviembre y terminaron el sábado 21 del mismo mes, con cuatro partidos en los que el principal protagonista fue el empate porque en tres encuentros se dio ese marcador y solo un local hizo respetar su casa con victoria.

Tras esos encuentros, se conoció una predicción sobre quiénes serían los equipos que avanzarían a la final del fútbol colombiano, pese a que faltan cinco jornadas más y mucha historia por delante, en especial porque algunos de los favoritos no arrancaron de la manera como los hinchas esperaban.

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Por lo pronto, los ocho clubes se preparan para la segunda jornada de los cuadrangulares entre semana, en la que se destacan dos clásicos regionales, así como la pelea en la tabla de la reclasificación para definir los clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

Los posibles clasificados a la final

Previo a la fecha 19 en la fase de Todos contra Todos, existieron algunas predicciones sobre los clubes que irían a los cuadrangulares, algunas de las cuales se cumplieron y otras fallaron en el puntaje mínimo de los clubes o en quiénes se quedarían con el primer y segundo puesto de la tabla de posiciones.

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La cuenta de X llamada Fútbol Eficiente , que ha ganado fama en los últimos meses por sus estadísticas de los partidos y predicciones, señaló que Atlético Nacional y Millonarios son los clubes con las mayores probabilidades de llegar a la final de la Liga BetPlay, luego de la primera jornada de los cuadrangulares.

Así se encuentran las posibilidades de cada uno de los ocho equipos para llegar a la final de la Liga BetPlay 2026-II (@FutbolEficiente/X)

Según el medio, los verdes cuentan con un 43,8% de posibilidad, gracias a su puntaje en la primera ronda de 40 unidades y conservar el llamado “punto invisible”, que le ayudaría con una proyección de 10 puntos para avanzar sobre el Medellín, que llegaría a lo mismo, mientras los azules tienen un 38,4%, un poco más que el América (31,2%) y lo proyectado es que clasifique con nueve unidades.

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La cuenta explicó cómo fue que llegó a la conclusión de que Millonarios llegaría a la final: “El modelo no proyecta con puntos pasados de la tabla, sino con peligro real generado y concedido (xG y xGA) en los 20 partidos de 2026-II, separado por Local vs. Visitante (y sí incluye el Punto Invisible de América).

Esta fue la explicación de que Millonarios tenga mayores posibilidades en el grupo B de clasificar a la final de los cuadrangulares de la Liga BetPlay (@FutbolEficiente/X)

“En analítica seria no se proyecta con puntos pasados porque tienen mucho ruido; el xG predice mejor el futuro. Cero camisetas: en nuestro otro motor por xGOT (calidad de disparos al arco), América pasa al #1 del Grupo B (34.8%) sobre Millonarios (34.4%)”, terminó de decir el medio de estadísticas.

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Inicio de cuadrangulares con sorpresas

Con respecto a la realidad del fútbol colombiano, el arranque de los cuadrangulares dejó muchas cosas por analizar en los cuatro partidos, pues solo un equipo se mostró superior, aunque no por mucho, y el resto no pasó del empate, además de que algunos decepcionaron a sus aficionados.

Para empezar, el Medellín fue el único equipo que ganó en la fecha 1, por la mínima diferencia sobre Santa Fe y tomó ventaja en el grupo A con tres puntos, pues Nacional volvió a igualar con el Once Caldas y los aficionados cuestionaron la falta de efectividad y juego para vencer a los manizaleños por cuarta ocasión seguida.

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Posiciones en los grupos A y B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, al término de la primera fecha (Dimayor)

Con respecto a la zona B, América es líder por la ventaja deportiva, ya que los cuatro clubes empataron sus respectivos partidos, pero el que sacó mayor crédito fue Millonarios porque sumó un punto en casa del Deportivo Cali, que quería ganar en el arranque y le costó mucho en el frente de ataque.