Andrea y Antonella, hija mayor y menor de Gustavo Petro, respectivamente, cuestionaron que el Gobierno pidiera a X suspender la cuenta de su papá (@andreapetro/Instagram - Presidencia)

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Andrea y Antonella Petro, hijas del expresidente Gustavo Petro, se pronunciaron a través de sus redes sociales frente a la solicitud presentada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para suspender la cuenta oficial del ex jefe de Estado en la plataforma X.

Las reacciones de la hija mayor y la hija menor del dirigente político se produjeron luego de que la cartera liderada por Alexandra Falla remitiera un requerimiento formal a la red social propiedad de Elon Musk, bajo el argumento de que una publicación del exmandatario y líder del Pacto Histórico constituía una presunta incitación a la violencia y un llamado a desconocer el orden constitucional.

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Por un lado, Antonella Petro cuestionó la medida impulsada por el Gobierno Nacional y calificó la solicitud ante la plataforma digital como un acto de restricción contra el sector opositor del país: “Van a censurar al líder de la oposición. Menos mal vivimos en una democracia”.

Antonella Petro cuestionó la solicitud del Ministerio TIC para suspender la cuenta de su padre en X (@AlcocerPetro/X)

De manera simultánea, Andrea Petro se refirió a la petición oficial vinculándola con otras decisiones administrativas adoptadas recientemente en torno al esquema de protección de su padre, al señalar que existe una actuación dirigida a limitar su actividad pública.

Al expresar su postura en la misma plataforma digital, la CEO de la marcha Barchué escribió: “Han emprendido una ofensiva para borrar políticamente a Gustavo Petro. Le desmantelan su seguridad, intentan censurarlo y buscan silenciarlo por todos los medios. ¡No es coincidencia, es una estrategia de intimidación y persecución política evidente! ¿Cuál es el miedo?”.

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El pronunciamiento de ambas familiares tuvo lugar horas después de que el Ministerio TIC anunciara el envío de la solicitud formal a los administradores de X para suspender el perfil identificado como “@petrogustavo”.

Andrea Petro denunció una supuesta estrategia de intimidación política contra su papá, el expresidente (@andreapetro/X)

Según explicó la entidad estatal en su comunicación oficial, la determinación se adoptó tras evaluar un mensaje publicado por el exmandatario en el que pedía a la población exigir la salida del presidente Abelardo de la Espriella y convocaba a jornadas de protesta en el espacio público.

En la publicación que originó la controversia institucional, Gustavo Petro escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, texto que acompañó con una grabación audiovisual en la que llamó a “actuar en las calles de inmediato” y calificó como “ilegítimo” al Ejecutivo actual.

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Frente al contenido de ese mensaje y del video difundido en la plataforma, el Ministerio argumentó que el expresidente promovía un “plan antidemocrático y desestabilizador” que representa una amenaza contra las instituciones del Estado colombiano.

El Ministerio TIC solicitó formalmente a X la suspensión del perfil '@petrogustavo', al considerar que una de sus publicaciones podría constituir una incitación a la violencia (@Ministerio_TIC/X)

Al confirmar el trámite adelantado ante la empresa tecnológica estadounidense, la cartera de comunicaciones emitió un reporte oficial en el que precisó: “El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hizo una solicitud de suspensión de la cuenta @petrogustavo por posible incitación a la violencia (sic)”.

Gustavo Petro respondió a la petición del Gobierno nacional

El expresidente Gustavo Petro respondió a la solicitud presentada por el Ministerio TIC ante la plataforma X para suspender su cuenta, al señalar que la actuación de la entidad vulnera la Constitución Política de 1991 y busca restringir su comunicación con la ciudadanía.

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En su pronunciamiento, el exmandatario cuestionó directamente la postura de la jefa de cartera frente a sus publicaciones previas: “Vemos a una ministra de Comunicaciones reaccionando públicamente de manera inconstitucional. Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo”.

Gustavo Petro calificó la solicitud de suspensión como una actuación inconstitucional y aseguró que busca censurar su comunicación con los ciudadanos (@petrogustavo/X)

Además, el exmandatario atribuyó la medida del Ejecutivo al alcance de las convocatorias en las calles y reiteró sus señalamientos contra la administración actual, al escribir que “el gobierno de Colombia, en contra de la Constitución de 1991, ha ordenado censurarme y censurar a la alternativa de poder al fascismo”, a la vez expresó que queda a la expectativa de la decisión que adopte la red social sobre su perfil.

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