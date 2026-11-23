Andrea y Antonella Petro, hijas del expresidente Gustavo Petro, se pronunciaron a través de sus redes sociales frente a la solicitud presentada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para suspender la cuenta oficial del ex jefe de Estado en la plataforma X.
Las reacciones de la hija mayor y la hija menor del dirigente político se produjeron luego de que la cartera liderada por Alexandra Falla remitiera un requerimiento formal a la red social propiedad de Elon Musk, bajo el argumento de que una publicación del exmandatario y líder del Pacto Histórico constituía una presunta incitación a la violencia y un llamado a desconocer el orden constitucional.
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Por un lado, Antonella Petro cuestionó la medida impulsada por el Gobierno Nacional y calificó la solicitud ante la plataforma digital como un acto de restricción contra el sector opositor del país: “Van a censurar al líder de la oposición. Menos mal vivimos en una democracia”.
De manera simultánea, Andrea Petro se refirió a la petición oficial vinculándola con otras decisiones administrativas adoptadas recientemente en torno al esquema de protección de su padre, al señalar que existe una actuación dirigida a limitar su actividad pública.
Al expresar su postura en la misma plataforma digital, la CEO de la marcha Barchué escribió: “Han emprendido una ofensiva para borrar políticamente a Gustavo Petro. Le desmantelan su seguridad, intentan censurarlo y buscan silenciarlo por todos los medios. ¡No es coincidencia, es una estrategia de intimidación y persecución política evidente! ¿Cuál es el miedo?”.
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El pronunciamiento de ambas familiares tuvo lugar horas después de que el Ministerio TIC anunciara el envío de la solicitud formal a los administradores de X para suspender el perfil identificado como “@petrogustavo”.
Según explicó la entidad estatal en su comunicación oficial, la determinación se adoptó tras evaluar un mensaje publicado por el exmandatario en el que pedía a la población exigir la salida del presidente Abelardo de la Espriella y convocaba a jornadas de protesta en el espacio público.
En la publicación que originó la controversia institucional, Gustavo Petro escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, texto que acompañó con una grabación audiovisual en la que llamó a “actuar en las calles de inmediato” y calificó como “ilegítimo” al Ejecutivo actual.
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Frente al contenido de ese mensaje y del video difundido en la plataforma, el Ministerio argumentó que el expresidente promovía un “plan antidemocrático y desestabilizador” que representa una amenaza contra las instituciones del Estado colombiano.
Al confirmar el trámite adelantado ante la empresa tecnológica estadounidense, la cartera de comunicaciones emitió un reporte oficial en el que precisó: “El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hizo una solicitud de suspensión de la cuenta @petrogustavo por posible incitación a la violencia (sic)”.
Gustavo Petro respondió a la petición del Gobierno nacional
El expresidente Gustavo Petro respondió a la solicitud presentada por el Ministerio TIC ante la plataforma X para suspender su cuenta, al señalar que la actuación de la entidad vulnera la Constitución Política de 1991 y busca restringir su comunicación con la ciudadanía.
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En su pronunciamiento, el exmandatario cuestionó directamente la postura de la jefa de cartera frente a sus publicaciones previas: “Vemos a una ministra de Comunicaciones reaccionando públicamente de manera inconstitucional. Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo”.
Además, el exmandatario atribuyó la medida del Ejecutivo al alcance de las convocatorias en las calles y reiteró sus señalamientos contra la administración actual, al escribir que “el gobierno de Colombia, en contra de la Constitución de 1991, ha ordenado censurarme y censurar a la alternativa de poder al fascismo”, a la vez expresó que queda a la expectativa de la decisión que adopte la red social sobre su perfil.
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