La creadora de contenido así lo dejó claro en una publicación de redes sociales (@chismosocol/IG)

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Valentina Ruiz, conocida en las plataformas digitales como La Jesuu, publicó un video en el que manifestó su frustración ante una serie de restricciones en TikTok.

Según relató, la red social china le ha obligado a eliminar videos y también los borra de forma automática, bajo el argumento de que no cumplen con las normas de la comunidad.

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“Dizque que por norma, y yo veo los mismos videos en otras páginas virales, la gente comentando un poco de cosas, y después quiero interactuar en la plataforma y estoy limitada”, afirmó la influenciadora, según recogió.

Ruiz también señaló que TikTok le habría restringido la posibilidad de dar “me gusta” y de hacer transmisiones en vivo, lo que le impide interactuar con normalidad con sus seguidores. “No cumples, te restringimos el like”, reprodujo en el video, antes de concluir que se rinde ante la situación.

Esto generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de los creadores de contenido, que defienden en el caso de La Jesuu su contenido, ya que para muchos no infringe las normas: “Yo nunca he visto a La Jesuu pelando una sola parte de su cuerpo para que la bloqueen”; “De verdad que al que quieren joder lo joden, ella promocionando su pelucas y ahora con la cuenta limitada”, entre otros más.

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La creadora de contenido caleña recibió dura sanción de El Jefe de la casa por incumplir una de las reglas de la casa - crédito La casa de los famosos

Westcol ya venía denunciando lo mismo: primero en TikTok, luego en Instagram

El caso de Ruiz no es el primero en llamar la atención. Semanas antes, el streamer paisa Westcol había denunciado a través de su cuenta de X que TikTok lo tenía bloqueado por reportes masivos y le eliminaba los videos que subía.

“TikTok me tiene bloqueado por demasiados reportes masivos, y me elimina los videos que subo”, escribió el 11 de noviembre, según consta en su publicación en X. Ante esa situación, optó por redirigir su contenido a Instagram, plataforma en la que luego también encontraría limitaciones.

A través de sus historias de Instagram, el streamer reveló que la plataforma le estaría limitando la publicación de contenido y restringiendo su visibilidad en diferentes regiones, según informó. La medida que más sorprendió al streamer fue la prohibición de realizar transmisiones en vivo desde su cuenta hasta el año 2029.

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El streamer comparte su enojo y frustración por las limitaciones que le han impuesto en su cuenta, afectando su alcance y la publicación de contenido. (@westcolazos/IG)

Westcol explicó que las restricciones estarían vinculadas a una foto en la que aparecía junto a bebidas alcohólicas, aunque consideró que ese contenido no debería ser motivo de sanciones de tal magnitud.

“Es que me da rabia hasta contar esto. Subí la foto de Street Fighters, esa foto era para tres millones de likes. A la hora me la shadowbanearon. Le escribo a Instagram, me limita la publicación y no puedo hacer live hasta 2029. Es que 2029, que por subir una foto así con un alcoholcito ahí, ¿qué tal?”, expresó el streamer.

Este tipo de limitaciones se asocia con el llamado shadowban, término utilizado para describir situaciones en las que una cuenta o publicación pierde visibilidad sin que necesariamente desaparezca del perfil ni exista una notificación oficial para todos los usuarios.

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Westcol sostuvo que le daba pena contar que Instagram había limitado su cuenta después de subir una foto. (@westcol/ Instagram)

El problema no es exclusivo: otros creadores viven la misma situación

La experiencia de ambos creadores no es aislada. Varios influenciadores han venido denunciando complicaciones similares en las últimas semanas, y lo que genera mayor confusión es que el mismo tipo de contenido aparece en otras cuentas sin ningún tipo de limitación.

Según especialistas, una restricción no equivale necesariamente a que el contenido sea inapropiado. En muchos casos, los videos reciben un límite de alcance porque la plataforma considera que no son aptos para aparecer en las recomendaciones del feed, o porque incluyen elementos que el sistema clasifica como sensibles. Ninguna de las dos plataformas se ha pronunciado públicamente sobre los casos específicos de los creadores.

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