La final Quindío vs. Boca Juniors, del segundo semestre en la Primera B, es clave porque Envigado y Real Cartagena equipos están atentos para mantener opciones de ascenso - crédito Dimayor

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La Primera B está muy cerca de confirmar a su primer equipo ascendido, pues ahora disputará la final del segundo semestre de 2026 entre Boca Juniors de Cali y el Deportes Quindío, el lunes 23 de noviembre desde las 7:30 p. m. y se verá por los canales deportivos Win Sports, Win+ Fútbol y la plataforma Win Play.

El encuentro se disputará en el estadio Raúl Miranda del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, donde el cuadro “Xeneize” debió cambiar de sede porque inicialmente quería jugar en el Pascual Guerrero, pero un concierto el sábado 21 de noviembre provocó que no fuera posible el encuentro por el desmonte de la tarima, por lo que se pasó a otra parte.

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Cabe recordar que Boca clasificó a la final del segundo semestre por ser líder del grupo A con 10 puntos, tras vencer 2-1 a Unión Magdalena en Santa Marta de manera sorpresiva, mientras que el Quindío se quedó con la punta de la zona B con 12 unidades por su triunfo ante Real Cundinamarca por 2-0, que dejó afuera al Real Cartagena.

Boca informó que la ida de la final del segundo semestre de la Primera B ante Quindío pasó de Cali a Yumbo por un concierto (@C.BocaJuniorsCali/Facebook)

A cuatro partidos del ascenso

El conjunto vallecaucano no estaba en los planes de nadie para aparecer como uno de los cuatro equipos que aún conservan opciones de llegar a la máxima categoría del fútbol colombiano, pues su plantilla, inversión y proyecto no se comparaban con el de escuadras históricas como la del Unión Magdalena, al que condenó por otro año en la “B”.

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Boca Juniors necesita ganar el segundo semestre para pelear el ascenso en la gran final contra Envigado, pues en la tabla de reclasificación se encuentra muy abajo para ilusionarse por esa vía, así que solo le sirve superar primero al Quindío en esta serie y después al Envigado en la definición anual.

Este es el trofeo que se entregan a los ganadores de los dos semestres en la Primera B (Dimayor)

Sumado a eso, cabe recordar que, si llega a la final del año y la pierde ante los antioqueños, existe la otra opción del repechaje y, de ser así, se vería una vez más con el Quindío porque, por reglamento, si uno de los dos campeones semestrales no lideran la reclasificación, el perdedor se verá en repesca con el que sí aparezca en esa primera posición, que en este caso son los cuyabros.

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Tiene cerca el fin de la pesadilla

Desde 2021 que el conjunto de Armenia no aparece en la primera división, pero en ese momento solo la jugó seis meses porque, debido a la pandemia de COVID-19, el calendario del fútbol colombiano entre 2020 y 2021 se modificó y la pelea en la tabla de promedios de la Liga BetPlay 2021-II dejó un ascenso y dos descensos en el mismo año.

Quindío tiene un camino sencillo para el ascenso: si es campeón del segundo semestre, volverá a la “A” gracias a su liderato en la tabla de la reclasificación, por lo que no será necesario que dispute la gran final ante Envigado, al que enviará al repechaje frente a Real Cartagena en ese escenario hipotético.

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Así quedó la tabla de la reclasificación, en la que Deportes Quindío es líder del acumulado de 2026 en la Primera B (Dimayor)

Sumado a eso, la presión de una afición que se cansó de ver a los cuyabros en la “B” es enorme, al punto de que generaron disturbios por la derrota 1-0 ante Real Cartagena en Armenia, en la quinta fecha de los cuadrangulares, pues no se aceptará otro fracaso, en especial cuando la meta se encuentra a solo dos partidos.

Los últimos cinco enfrentamientos

Torneo BetPlay 2026-II: Quindío 0-1 Boca

Torneo BetPlay 2026-I: Boca 0-1 Quindío

Torneo BetPlay 2025-II: Quindío 2-2 Boca

Copa Colombia 2025: Boca 2-0 Quindío

Torneo BetPlay 2025-I: Boca 4-0 Quindío

Quindío y sus últimos partidos

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Real Cundinamarca 0-2 Quindío

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Quindío 0-1 Real Cartagena

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Quindío 1-0 Tigres

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Tigres 2-0 Quindío

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Real Cartagena 2-3 Quindío

Los anteriores juegos de Boca

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Unión Magdalena 1-2 Boca

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Boca 1-2 Independiente Valle del Cauca

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Envigado 2-0 Boca

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Boca 1-0 Envigado

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Independiente Valle del Cauca 2-4 Boca

Terna arbitral

Árbitro: Steven Camargo

Asistente n.º 1: Andrés Martínez

Asistente n.º 2: Omar Munar

Cuarto árbitro: Andrés Banguera

VAR: Lisandro Castillo

AVAR: Nataly Arteaga