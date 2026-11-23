Felipe Zuleta aseguró que funcionarios de Presidencia encontraron que la cuenta asociada a la nube del celular de Gustavo Petro estaba registrada con un correo de Laura Sarabia (Patricia Janiot/YouTube)

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El periodista y abogado Felipe Zuleta reiteró durante una entrevista en el programa digital Qué pasó con lo que pasó, conducido por la comunicadora Patricia Janiot, las afirmaciones consignadas en su libro Las mujeres de Petro respecto al presunto acceso de la excanciller Laura Sarabia a la información del teléfono celular del expresidente Gustavo Petro y la existencia de una red de mujeres vinculadas a entidades del Estado.

En el diálogo realizado en YouTube, Zuleta explicó la forma en que funcionarios de la Presidencia detectaron que el dispositivo móvil utilizado por el entonces mandatario figuraba registrado a nombre de una persona cercana a Laura Sarabia y tenía vinculada una cuenta de almacenamiento en la nube cuyo acceso correspondía a un correo de la exfuncionaria.

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El celular de Gustavo Petro y los señalamientos sobre Laura Sarabia

Según el relato entregado por el autor durante la conversación con Janiot, el episodio ocurrió en medio de un Consejo de Ministros cuando el teléfono de Gustavo Petro sonó en tres ocasiones y el expresidente pidió a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que atendiera la llamada.

Según el periodista, una revisión técnica del dispositivo habría permitido identificar que la cuenta de almacenamiento en la nube estaba asociada a un correo registrado a nombre de Laura Sarabia (Alexa Rochi/Presidencia - @fzuletallera/Instagram)

Al respecto, Zuleta señaló que al responder la comunicación preguntaron por un colaborador de Laura Sarabia en la Casa de Nariño, motivo por el cual Angie Rodríguez solicitó la revisión técnica del equipo ante el operador de telefonía Claro.

“Van los técnicos a Presidencia, cogen el teléfono de Petro y, ¡oh, sorpresa! Efectivamente, el teléfono estaba a nombre de una persona de la total confianza de Laura Sarabia. Y cuando empezaron a trasladar los archivos de ese teléfono a uno nuevo, encontraron un obstáculo. Y es que esa nube, el acceso a esa nube solo lo tenía un correo registrado a nombre de Laura Sarabia”, dijo el periodista en la entrevista.

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El escritor sostuvo que cuenta con documentos y comunicaciones emitidas por la compañía telefónica en las que se dejaba constancia de la imposibilidad de migrar el respaldo digital debido a dicha titularidad, aunque precisó que Laura Sarabia negó estas acusaciones y anunció acciones penales por difamación, mientras que la defensa de la persona titular de la línea argumentó que el aparato fue prestado al mandatario.

Felipe Zuleta aseguró que funcionarios de Presidencia solicitaron una revisión del teléfono después de recibir una llamada en la que preguntaron por un colaborador cercano a la entonces excanciller (Joel González/Presidencia)

Cerca de 48 mujeres y presuntos vínculos con entidades del Estado

Durante la entrevista, el autor abordó también el eje central de su publicación, al afirmar que reunió testimonios y grabaciones de más de 20 fuentes que relataron la operación de un esquema mediante el cual 4 personas ubicadas en cargos gubernamentales servían de enlace para llevar mujeres a reuniones privadas con el exmandatario.

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De acuerdo con las declaraciones de Zuleta en el espacio periodístico, varias de las mujeres mencionadas en las investigaciones —en un listado que, según lo expuesto en la charla, alcanza cerca de 48 nombres— fueron vinculadas laboralmente en distintas entidades estatales como Ecopetrol, la Aeronáutica Civil, el Fondo de Adaptación y el Ministerio del Interior.

“Las empezó a poner en las diferentes entidades del Estado para que le espiaran. Eran estas señoras las que decían: ‘Ojo, porque en tal sitio está pasando esto, en Ecopetrol está pasando esto, en Aerocivil está pasando esto, en el Fondo de Adaptación está pasando eso’”, señaló Zuleta.

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El periodista Felipe Zuleta señaló que se conoció que el celular de Petro fue clonado luego de que Angie Rodríguez contestara una llamada (@laurisarabia/X - Andrea Puentes/Presidencia)

Zuleta añadió que los viajes, artículos de lujo y gastos de varias de estas mujeres habrían sido sufragados por empresarios cercanos al entorno gubernamental, y aseguró que varias de las testigos manifestaron temor frente a posibles represalias tras conocerse hechos como el ingreso no autorizado a la vivienda de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez.

“No va a pasar nada. No ha pasado nada. Si tú te pones a ver, Patricia, yo que soy un estudioso, ¿no? Yo tengo documentados, documentados, 114 escándalos de corrupción del gobierno de Petro. Por eso yo me atrevo a decir que ha sido el gobierno más corrupto en la historia republicana de Colombia. Si tú vas a la Fiscalía, ¿no? Esos procesos que la Fiscalía conoce, de esos no creo yo que el 10% se esté investigando", señaló el periodista.

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En otro tramo de la conversación, el entrevistado indicó que, ante la falta de avances en los procesos adelantados por la Fiscalía General de la Nación en Colombia, excolaboradores del anterior gobierno y testigos de estos hechos están entregando información y soportes financieros ante autoridades judiciales de Estados Unidos.

Felipe Zuleta mencionó que las grabaciones y documentos recopilados durante su investigación periodística fueron respaldados en servidores privados fuera del país y reiteró que los testimonios obtenidos sustentan los capítulos de su libro lanzado el pasado 6 de noviembre.