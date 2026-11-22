La selección Colombia femenina enfoca su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027 con dos partidos ante Australia en ese país (crédito FCF)

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La selección Colombia femenina sigue con su proceso de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2027 en Brasil, donde el objetivo es mejorar lo hecho en la edición de 2023 en Australia - Nueva Zelanda, en la que se llegó a los cuartos de final por primera vez en la historia del combinado nacional.

El equipo del técnico Ángelo Marsiglia presentó la lista de convocadas para los amistosos contra Australia, otra de las escuadras clasificadas al certamen, y servirá como una prueba de alto nivel para ultimar detalles en el once titular de las cafeteras, pues el entrenador quiere mirar variantes y nuevos talentos.

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De otro lado, tanto Colombia como Australia están atentas al sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, que ya tiene fecha y la FIFA, por el momento, tiene a 18 de los 32 conjuntos que aspirarán al título internacional en el verano de 2027, cuya campeona defensora es España.

Las novedades de la convocatoria de Colombia

El entrenador Marsiglia volverá a hacer cambios en el grupo de futbolistas que ha manejado desde la Liga de Naciones de la Conmebol, que ganó en junio de 2026, pero apostará por mirar a algunas futbolistas para conocer sus condiciones y lo que pueden dar a la base de la escuadra Tricolor.

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La novedad más importante en la selección Colombia femenina es el regreso de Linda Caicedo, que se perdió la doble jornada FIFA de octubre ante Venezuela por decisión técnica, pero sus buenos números con el Real Madrid en la temporada la devolvieron al equipo para verse con Australia.

La atacante Linda Caicedo retornó a la convocatoria de Colombia luego de su ausencia en los duelos frente a Venezuela. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Una de las bajas más sensibles en las cafeteras es la de Ana María Guzmán, defensora que se lesionó en el amistoso contra Venezuela en la Isla de Margarita. El traumatismo, considerado de gravedad, se presentó en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que no jugará por un periodo aún no determinado, aunque todo indica que será largo.

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Las cinco jugadoras que ingresaron a convocatoria son Linda Caicedo, Karla Torres, Mary José Álvarez, Melissa Moreno y Melanin Aponzá; esta última viene de salir campeona de la Liga Femenina con el Deportivo Cali junto a Stefany Perlaza y la goleadora Ingrid Guerra.

Melanin Aponzá fue una de las jugadoras determinantes del Deportivo Cali para el tricampeonato de la Liga Femenina (@melanin_aponza17/Instagram)

De otro lado, además de Ana María Guzmán, el combinado nacional dejó por fuera de la lista de futbolistas a Carolina Arias, Manuela Pavi, Marcela Restrepo y Lorena Bedoya, todas ellas con amplia experiencia en el combinado nacional, pero en esta ocasión cedieron su espacio para los nuevos talentos que se están viendo en la Tricolor.

Finalmente, el viernes 11 de diciembre será el sorteo del Mundial Femenino 2027 en Brasil, en el que la FIFA aún espera cuatro clasificados de la Concacaf, siete de los repechajes europeos y tres del Torneo de Repesca, que se dividirá en dos fases y dará a conocer a las afortunadas en marzo de 2027.

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La FIFA cuenta con 18 equipos clasificados sobre un total de 32 cupos para el torneo internacional donde España defiende la corona. (REUTERS/Tita Barros)

Lista de jugadoras

Daniela Arias – Club León (MEX) Daniela Caracas – R.C.D. La Coruña (ESP) Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL) Daniela Montoya – Alianza Lima (PER) Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (BRA) Gisela Robledo – Corinthians (BRA) Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (MEX) Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL) Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (USA) Karla Torres – Paris F.C. (FRA) Katherine Tapia – Palmeiras (BRA) Kelly Ibargüen – Independiente Santa Fe (COL) Linda Caicedo – Real Madrid C.F. (ESP) Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA) Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG) Mariana Muñoz – América de Cali (COL) Mary José Álvarez – Al-Qadsiah (KSA) Melanin Aponzá – Deportivo Cali (COL) Melissa Moreno – Atlético Nacional (COL) Natalia Giraldo – América de Cali (COL) Stefanía Perlaza – Deportivo Cali (COL) Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA) Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)

Horarios de los partidos

Primer partido

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026

Hora: 7:40 p. m. (3:40 a. m. de Colombia)

Estadio: GIO Stadium, Canberra

Transmisión: Network 10 y Paramount+

Segundo partido

Fecha: miércoles 2 de diciembre de 2026

Hora: 7:35 p. m. (3:35 a. m. de Colombia)

Estadio: GMHBA Stadium, Geelong

Transmisión: Network 10 y Paramount+