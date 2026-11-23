Blessd publicó un balance de sus logros profesionales y familiares a los 26 años en sus redes sociales. (Prensa Blessd)

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A sus 26 años, Blessd publicó un mensaje personal en sus redes sociales para hacer un repaso de los logros y cambios que atravesó durante 2026. El artista, conocido como “el Bendito”, definió los últimos meses como uno de los períodos más especiales de su vida y dejó una frase dirigida a sus seguidores: “Luchen por sus sueños, no se rindan nunca”.

La publicación combinó fotografías familiares, imágenes de sus presentaciones y referencias a su nuevo vínculo con el Deportivo Pereira, club de la primera división del fútbol colombiano. En el texto, el cantante también destacó el nacimiento de Caleb, su primer hijo con la creadora de contenido Manuela QM, y agradeció el acompañamiento de su público durante su carrera.

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El posteo superó los 484.000 “me gusta” y recibió más de 900 comentarios. Entre los mensajes, varios seguidores celebraron la etapa familiar del artista, sus resultados musicales y su incursión en el fútbol profesional colombiano.

El artista antioqueño completó 56 presentaciones con localidades agotadas dentro de su gira internacional El mejor hombre del mundo Tour. (Blessd / Instagram)

Blessd recordó sus orígenes y habló de sus metas cumplidas

En su mensaje, el intérprete de Tendencia global sostuvo que el respaldo de sus seguidores fue determinante para alcanzar las metas que se propuso en la música. El antioqueño señaló que el álbum que lanzó este año debutó en el primer lugar mundial y afirmó que figuró entre los 50 artistas más importantes de Spotify.

También detalló que realizó 56 shows con entradas agotadas en distintos países. De acuerdo con su publicación, la gira, denominada El mejor hombre del mundo Tour, incluyó teatros, arenas y dos estadios, un recorrido que asumió como un paso en su carrera dentro de la música urbana.

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“Todo haciéndolo con calma y sin afán”, escribió el cantante al referirse a sus presentaciones. Luego, explicó por qué suele insistir ante sus seguidores con mensajes sobre la perseverancia. “Ustedes saben de dónde vengo yo y si yo pude, ustedes también”, sostuvo.

El álbum del cantante alcanzó el primer lugar mundial y posicionó al músico entre los 50 más escuchados en Spotify. (Blessd / Instagram)

El artista vinculó esa reflexión con su historia personal y con el objetivo de transmitir una idea de superación a quienes siguen su trabajo. “Dejen todo en manos de Dios y métanle duro, que se va dando lo que sueñan”, agregó en la publicación.

Durante 2026, su actividad artística convivió con asuntos personales y judiciales que también ocuparon la atención pública. Blessd enfrentó una demanda presentada por otro artista y atravesó una separación temporal de Manuela QM en medio de versiones sobre una presunta infidelidad. Más tarde, ambos retomaron su relación.

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El nacimiento de Caleb marcó un año de cambios para el cantante

Uno de los pasajes centrales de la publicación estuvo dedicado a su familia. Blessd celebró la llegada de Caleb, su primer hijo, cuyo nacimiento se confirmó en junio de 2026. El cantante se refirió a él como “mi príncipe hermoso” y agradeció el apoyo que recibe de su entorno más cercano.

El nacimiento de Caleb en junio de 2026 marcó la llegada del primer hijo de Blessd con la empresaria Manuela QM. (Blessd / Instagram)

Manuela QM también compartió un mensaje público para el músico. La empresaria publicó una imagen en la que Blessd lleva a su hijo en brazos mientras ambos miran por la ventanilla de un avión.

“Lo sabes todo, te amamos Stiven y me siento muy feliz por ti. Te admiro, amor. Soy tu fan”, escribió Manuela QM junto a la fotografía. La publicación reforzó las señales de reconciliación de la pareja, que decidió retomar la relación luego de varias semanas de distanciamiento.

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El artista incluyó a su familia entre los aspectos que considera prioritarios en esta etapa. En su texto, aseguró que mantiene “la mente al 100” y que vive un momento de tranquilidad, mientras combina sus compromisos musicales con proyectos empresariales.

Blessd confirmó su participación en el Deportivo Pereira

Blessd confirmó su ingreso a la sociedad propietaria del club de fútbol Deportivo Pereira a través de Dímelo Jara Company.(@blessd/Instagram)

La novedad de mayor impacto en el mensaje fue la confirmación de que “el Bendito” forma parte de la nueva estructura propietaria del Deportivo Pereira. El cantante indicó que es socio de Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, dentro de Dímelo Jara Company, empresa que pasó a ser accionista mayoritaria del club el 18 de noviembre.

El 20 de noviembre, la compañía realizó un acto público en la Plaza Risaralda de Pereira, frente a hinchas del equipo matecaña. Blessd participó de la presentación y habló ante jugadores, aficionados y autoridades locales.

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“Vamos a hacer todo lo posible para hacer una muy buena administración”, expresó el artista en sus redes sociales. También pidió paciencia a los seguidores del club y prometió trabajar con personas que ocupen los cargos adecuados dentro de la institución.

El cantante asistió a un acto oficial en la Plaza Risaralda de Pereira ante seguidores del equipo matecaña y autoridades locales. (Blessd / Instagram)

“Lo que más quiero yo es que la gente sienta que tiene un dueño que se identifica con todos”, escribió. El cantante sostuvo que conoce el sentimiento de la hinchada y planteó que la nueva conducción buscará fortalecer la relación con los aficionados.

Durante el acto en Pereira, Blessd agradeció al alcalde Mauricio Salazar y a la barra Lobo Sur. Además, se dirigió a los futbolistas que asistieron a la actividad. “Van a tener un presidente que los va a respaldar, como espero que ustedes respalden en la cancha”, afirmó.

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El músico recordó que en esa ciudad realizó uno de sus primeros espectáculos en estadios. “Yo voy a muerte con el Pereira”, dijo ante los hinchas, que corearon su nombre durante la presentación.

La agenda de espectáculos del músico para 2027 contempla compromisos en plazas de España, Estados Unidos y México. (Blessd / Instagram)

En paralelo, el artista espera cerrar 2026 con nuevos compromisos musicales. En su publicación, adelantó que prepara una agenda internacional para el próximo año, con referencias a España, Estados Unidos y México. “El 2027 es el año del prime”, escribió al final de su mensaje.