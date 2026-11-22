El líder opositor rechazó el pedido que tramitó el Ministerio de Tecnologías ante la plataforma digital para suspender su perfil público, tras asegurar que la administración nacional busca silenciar los reclamos ciudadanos (Catalina Olaya/Colprensa)

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El expresidente colombiano Gustavo Petro rechazó la solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) para que la red social X suspenda su cuenta @petrogustavo. El exmandatario calificó la gestión como un intento de censura, mientras la cartera sostiene que una publicación suya podría constituir incitación a la violencia y un llamado a desconocer el orden constitucional.

La petición fue remitida el 22 de noviembre al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X, según la información suministrada por el Estado. El ministerio TIC pidió a la plataforma revisar el contenido, su alcance y una eventual aplicación de las normas internas sobre violencia e incitación.

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Petro, líder del Pacto Histórico, respondió desde la misma red social. “Vemos a una ministra de comunicaciones reaccionando públicamente de manera inconstitucional (...) Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo.”, escribió al referirse a la actuación de la ministra de Comunicaciones.

Gustavo Petro calificó la actuación ministerial como una orden de censura que atenta contra la Constitución de 1991 (Gustavo Petro/X)

Petro atribuyó la solicitud a la reacción del Gobierno ante movilizaciones

En su pronunciamiento, el exjefe de Estado vinculó la solicitud con las movilizaciones de sus seguidores y afirmó que el Gobierno actual carece de legitimidad. “Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía demócratica en Colombia que no está dispuesta a retroceder y que es la mayoría real del pueblo de Colombia”, señaló en uno de los apartes de su mensaje.

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El expresidente también sostuvo que la administración nacional busca restringir la comunicación de sectores opositores. “Ya veremos que pasa en mi cuenta X, pero el gobierno de Colombia en contra de la constitución de 1991 ha ordenado censurarme y censurar a la alternativa de poder al fascismo”, afirmó.

En la publicación, Petro lanzó además acusaciones contra el presidente De la Espriella y miembros de su Gobierno: “Tenemos un estafador de presidente y él no ganó las elecciones en el electorado real de Colombia. El sectarismo nazi ha llevado a muchos sectores de la sociedad colombiana real a apoyar un proyecto antidemocrático. Hoy hay un gobierno ilegítimo antiderechos y antipueblo, es un gobierno impuesto por intereses que no corresponden al interés nacional”.

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La controversia se originó por un mensaje que Petro publicó el 21 de noviembre a las 10:27 de la mañana. Allí escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”.

El líder del Pacto Histórico atribuyó la solicitud gubernamental al impacto de las movilizaciones populares convocadas por sus seguidores (Gustavo Petro/X)

El Mintic pidió a X que evaluara un video con llamados a la movilización

La publicación cuestionada incluyó un video de un minuto y 48 segundos, editado y difundido originalmente por la cuenta @AlejoToroAnt. El material contiene fragmentos de una intervención de Petro en Cali, el 19 de noviembre, en la que llamó a movilizarse “en las calles y de inmediato”.

De acuerdo con la argumentación atribuida al Mintic, el contenido debe revisarse conforme a las reglas de X sobre mensajes violentos e incitación. La cartera considera que el llamado a exigir la salida del mandatario puede interpretarse como una convocatoria a ejercer presión colectiva para forzar la renuncia presidencial.

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La solicitud señala que De la Espriella fue elegido el 21 de junio de 2026. Con base en esa premisa, el ministerio afirmó que las redes sociales no pueden utilizarse para alentar acciones que, a su juicio, pongan en riesgo la estabilidad institucional o desconozcan los mecanismos constitucionales de reemplazo del presidente.

El documento pide expresamente la suspensión del perfil @petrogustavo y describe las publicaciones atribuidas al exmandatario como parte de un supuesto “plan antidemocrático y desestabilizador”. No se conoció, con la información entregada, una decisión de X sobre el requerimiento ni un plazo para que la compañía responda.

La cartera ministerial solicitó evaluar una publicación del exmandatario por presunta incitación al desorden constitucional y violencia, luego de que el dirigente convocara a las calles para exigir la dimisión del actual mandatario (Ministerio TIC/X)

La petición cita un fallo del Consejo de Estado y menciona sanciones de Estados Unidos

Como antecedente, la cartera citó una decisión del Consejo de Estado fechada el 30 de octubre de 2026. Según la versión suministrada, el tribunal ordenó retirar publicaciones de @petrogustavo relacionadas con denuncias de presunto fraude electoral y señalamientos contra el registrador nacional del Estado Civil.

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El Mintic también incluyó una mención a la supuesta incorporación de Petro a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como Ofac. Ese dato requiere verificación independiente, y la información disponible no precisa de qué manera podría incidir en la evaluación de X ni cuál sería su vínculo con las reglas de moderación de la plataforma.

La solicitud recordó, además, las protestas que comenzaron el 28 de abril de 2021. Durante ese periodo, las redes fueron empleadas para organizar movilizaciones en varias ciudades, en un contexto que incluyó bloqueos, daños a bienes públicos y privados, episodios de violencia y muertes, según la información aportada.

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Cabe señalar que la decisión final sobre la cuenta corresponde a X, que deberá determinar si el mensaje de Petro vulnera sus políticas de contenido o si mantiene activo el perfil del expresidente.