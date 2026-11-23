Tenga en cuenta estos horarios para que el corte en el servicio de la aplicación no lo tome desprevenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los usuarios de Nequi no podrán acceder a la aplicación durante la madrugada del martes 24 de noviembre de 2026. La plataforma anunció una suspensión programada de sus servicios entre la 1:30 a. m. y las 2:30 a. m., debido a una actualización de su infraestructura tecnológica.

La interrupción tendrá una duración de 60 minutos y afectará el ingreso a la cuenta desde la app. Debido a esta situación, la empresa pidió a sus clientes organizar con antelación cualquier operación que requieran completar en esa franja, especialmente pagos, transferencias o consultas de información financiera.

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La billetera digital explicó que la medida corresponde a una jornada técnica programada y descartó que se trate de una falla inesperada en el sistema. Durante el mantenimiento, los clientes no tendrán acceso a las herramientas habituales de la plataforma.

“En ese rato no podrás ingresar a nuestra app. Te recomendamos programarte”, indicó Nequi en la comunicación dirigida a sus usuarios que se encuentra en la zona de notificaciones. La advertencia busca evitar inconvenientes para quienes utilizan el servicio como canal habitual para manejar recursos o efectuar transacciones durante la noche.

La ventana fue fijada para una hora de baja actividad. Aun así, la recomendación estuvo dirigida a las personas que necesitan hacer movimientos en ese periodo para adelantarlos antes del inicio de la actualización o aplazarlos hasta que termine la intervención.

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Las fallas en la app pueden afectar sus pagos en ese horario de la madrugada, prográmelos para antes o después y evite problemas (Nequi)

Transferencias, pagos y consultas quedarán temporalmente inhabilitados

Entre las funciones que no estarán disponibles figura el envío de dinero a otros usuarios. Tampoco se podrá consultar el saldo de la cuenta, revisar los movimientos recientes ni verificar la disponibilidad de recursos desde la aplicación.

Los pagos realizados mediante la plataforma también quedarán suspendidos mientras se ejecutan los trabajos técnicos. La restricción abarcará las demás alternativas que dependan del acceso al perfil del cliente, por lo que no será posible gestionar operaciones desde la cuenta durante ese lapso.

El aviso resulta relevante para personas que usan Nequi para dividir gastos, pagar compras, enviar dinero a familiares o administrar ingresos diarios. En esos casos, la compañía aconsejó prever las necesidades de efectivo y los compromisos de pago que puedan coincidir con la madrugada anunciada.

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La compañía restringirá el acceso a las cuentas por 60 minutos (Nequi)

La empresa aseguró que los recursos y los datos estarán protegidos

Además de informar el horario de la suspensión, la plataforma envió un mensaje de tranquilidad sobre la protección de los fondos y la información personal de sus clientes. La compañía sostuvo que el proceso técnico no representa un riesgo para los recursos depositados en las cuentas: “Tu plata y tu info están y estarán seguras”.

La intervención hace parte de las labores de mantenimiento que realizan las plataformas financieras para ajustar sus servicios, ampliar su capacidad operativa y preservar condiciones de seguridad. Estos procesos suelen requerir pausas temporales, ya que ciertas modificaciones no pueden aplicarse mientras los usuarios realizan operaciones.

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De acuerdo con el mensaje oficial, el objetivo de la actualización es reforzar el funcionamiento de los sistemas que sostienen la operación de la billetera digital.

Nequi anuncia mantenimiento, estas funciones dejarán de operar el martes (Nequi)

Los usuarios podrán retomar sus operaciones después de las 2:30 a. m.

La compañía espera que el acceso vuelva a la normalidad una vez finalice el periodo previsto. Si las tareas se cumplen en el horario anunciado, los clientes podrán ingresar nuevamente a la app desde las 2:30 a. m. y utilizar las herramientas disponibles de forma habitual.

La comunicación también precisó que los ajustes tecnológicos se realizarán exclusivamente durante la madrugada del martes 24 de noviembre, por lo que durante el día la app funcionará con normalidad.

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Por ello, se recomendó a quienes no tengan movimientos urgentes que esperen a que el servicio se restablezca después de la ventana de mantenimiento programada.