La selección Colombia femenina viene de quedar campeona de la Liga de Naciones 2026 y ahora cerrará el año con partidos amistosos en Australia - (Federación Colombiana de Fútbol)

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La selección Colombia Femenina llegó a Australia en la mañana del lunes 23 de noviembre de 2026 para disputar sus dos últimos partidos del año. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia enfrentará a Australia el sábado 28 de noviembre, en Canberra, y el miércoles 2 de diciembre, en Geelong, en una doble jornada amistosa que forma parte de la preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

La Tricolor jugará el primer encuentro a las 3.40 a. m., hora colombiana, y a las 7.40 a. m., hora local, en el GIO Stadium de Canberra. El segundo compromiso se disputará a las 3.35 a. m. de Colombia y a las 7.35 a. m., hora local, en el GMHBA Stadium de Geelong, ciudad del estado de Victoria. La concentración del plantel se extenderá hasta el miércoles 3 de diciembre.

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Estos amistosos se jugarán después de la clasificación de Colombia al Mundial de Brasil 2027. La selección aseguró uno de los cupos directos de la Conmebol el jueves 5 de junio de 2026, cuando venció 1-0 a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Cuatro días después, el martes 9 de junio, derrotó 4-3 a Paraguay en Asunción y terminó la Liga de Naciones Femenina con 20 puntos, tras seis victorias y dos empates.

La selección Colombia femenina llegó a Australia para cerrar su 2026 con dos partidos amistosos - (Federación Colombiana de Fútbol)

La más reciente fecha FIFA de Colombia se disputó en octubre de 2026 ante Venezuela, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Isla de Margarita. El sábado 10 de octubre, la selección ganó 1-0 con gol de Ingrid Guerra. Tres días después, el martes 13 de octubre, se impuso 2-1 con anotaciones de Manuela Vanegas y Gabriela Rodríguez.

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El doble enfrentamiento contra Australia será el segundo antecedente entre ambos equipos. Colombia derrotó 2-1 a las Matildas el jueves 27 de febrero de 2025, durante la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se disputó en Estados Unidos Wendy Bonilla y Catalina Usme marcaron los goles colombianos en aquel encuentro.

Natalia Giraldo y Mariana Ramírez con la selección Colombia femenina llegando a Australia para cerrar el 2026 con el equipo - (Federación Colombiana de Fútbol)

Próximos partidos de la selección Colombia femenina

Australia vs. Colombia — sábado 28 de noviembre de 2026, amistoso internacional, GIO Stadium de Canberra, 3.40 de la mañana de Colombia. Australia vs. Colombia — miércoles 2 de diciembre de 2026, amistoso internacional, GMHBA Stadium de Geelong, 3.35 de la mañana de Colombia. Sorteo de la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 — viernes 11 de diciembre de 2026, Río de Janeiro. No es un partido, pero definirá los rivales de Colombia en la fase de grupos. Fecha FIFA de febrero y marzo de 2027 — rivales, fechas y sedes por confirmar. Fecha FIFA de abril de 2027 — rivales, fechas y sedes por confirmar.

Las 23 futbolistas convocadas por Ángelo Marsiglia

Marsiglia convocó a tres arqueras, seis defensas, seis volantes y ocho delanteras, una de las grandes novedades es el regreso de Linda Caicedo después de no participar en los amistosos de octubre ante Venezuela.

La convocatoria de la selección Colombia femenina para los últimos partidos del 2026 - (Federación Colombiana de Fútbol)

Las arqueras elegidas fueron:

Katherine Tapia, de Palmeiras de Brasil

Luisa Agudelo, de San Diego Wave de Estados Unidos

Natalia Giraldo, de América de Cali

En defensa estarán:

Daniela Arias, de Club León de México

Daniela Caracas, de R.C.D. La Coruña de España

Jorelyn Carabalí, de Boston Legacy de Estados Unidos

Manuela Vanegas, de Brighton & Hove Albion de Inglaterra

Mary José Álvarez, de Al-Qadsiah de Arabia Saudita

Stefanía Perlaza, de Deportivo Cali.

Las volantes convocadas son:

Daniela Montoya, de Alianza Lima de Perú

Melissa Moreno, de Atlético Nacional

Daniela Garavito, de Independiente Santa Fe

Mariana Muñoz, de América de Cali

Gabriela Rodríguez, de Cruzeiro de Brasil

Ilana Izquierdo, de Tigres UANL de México

En ataque, Colombia contará con:

Gisela Robledo, de Corinthians de Brasil

Ingrid Guerra, de Deportivo Cali

Karla Torres, de Paris FC de Francia

Kelly Ibargüen, de Independiente Santa Fe

Linda Caicedo, de Real Madrid de España

Melanin Aponzá, de Deportivo Cali

Valerin Loboa, de Portland Thorns de Estados Unidos

Wendy Bonilla, de Santos de Brasil.