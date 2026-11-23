Honorio Henríquez, presidente del Congreso, afirmó que todos los partidos tendrán las garantías para discutir el proyecto de ley de rescate o reforma tributaria - (Congreso de la República)

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El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, garantizó que el debate del proyecto de ley de rescate fiscal o reforma tributaria del gobierno de Abelardo de la Espriella contará con plenas garantías para las bancadas de oposición, los sectores independientes y los partidos de gobierno, una vez concluyan las audiencias públicas previstas para esta semana.

Henríquez explicó cómo se desarrollará el proceso legislativo al término de los encuentros ciudadanos.

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“Aquí, como ha sido nuestra costumbre y como debe ser, brindaremos garantías a los sectores de oposición, independientes y de Gobierno para brindar un debate de cara a los colombianos con total franqueza, de cara al Gobierno con total franqueza y que se construya la mejor propuesta que beneficie a todos los sectores de nuestra nación”, informó por medio del programa de televisión Honor por Colombia, de la Presidencia del Congreso de la República.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro Miguel Gómez Martínez se reunieron con la bancada de Cambio Radical para escuchar sus propuestas y avanzar en alternativas para solucionar la crisis fiscal del país - (Ministerio de Hacienda)

La primera audiencia sobre la iniciativa se desarrolla el lunes 23 de noviembre, desde las 2:00 p. m., en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá. Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara continuarán los encuentros el jueves 26 en Cali y el viernes 27 en Barranquilla, mientras avanzan en la construcción de la ponencia para el primer debate.

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Además, el Gobierno también prevé reuniones durante la semana con las bancadas partidistas, los coordinadores y los ponentes del proyecto. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que la iniciativa busca responder a la crisis fiscal y advirtió. “Si no hacemos nada, la presión fiscal nos llevará a una crisis económica nunca antes vivida en Colombia”, afirmó.

La propuesta tributaria del Centro Democrático

El senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, se refirió al proyecto de ley y pidió precisar el alcance de un eventual gravamen sobre las pólizas de seguros.

Juan Caicedo, senador por el Centro Democrático, dijo que el partido se opone a subir el IVA - (@JuanCaicedoCal/X)

Caicedo distinguió entre la medicina prepagada, que según afirmó ya paga una tarifa del 5%, y las pólizas de seguro, que sostuvo no están gravadas. “Quiero creer que es un lapsus y que él se estuviera refiriendo a la medicina prepagada”, declaró sobre las palabras atribuidas al ministro, y añadió que, si esa fuera la intención, su partido agradecería que se retirara la medida.

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Aseguró que el proyecto gubernamental prevé 2,7 pesos de nuevos tributos por cada peso de ahorro, mientras su bancada propone limitar esa carga a entre 0,4 y 0,5 pesos. “Ni siquiera que por cada peso de impuestos haya un peso de ahorro”, señaló.

De igual forma, el senador afirmó que la tasa efectiva de tributación empresarial ronda el 72% y que la iniciativa del Ejecutivo la llevaría al 75%. El Centro Democrático busca reducirla al 53% y advirtió que una reforma centrada en resolver un déficit inmediato obligaría a repetir la discusión; Caicedo aseguró que Colombia registra, en promedio, una reforma tributaria cada 1,8 años.

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El Gobierno insiste en que con la ley podría evitarse un déficit fiscal del 10% del PIB de Colombia- (Luisa González/Reuters)

Cambios fiscales y recortes planteados

Dentro de las medidas a cambiar, el senador Juan Caicedo propuso convertir el impuesto del 4x1.000, aquél con el se que se cobran $4 por cada $1.000 (el 0,4%) en retiros, transferencias, pagos y salidas de dinero del sistema financiero. Los bancos recaudan este dinero y lo entregan al Estado, y el impuesto de industria y comercio (ICA) en descuentos tributarios, eliminar los impuestos al patrimonio y de timbre, y reducir del 20% al 10% la tarifa sobre dividendos.

La iniciativa del Centro Democrático también contempla bonos para empresarios con ganancias superiores a $500 billones, con intereses equivalentes al 150% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el que el Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística (Dane) mide la inflación, y recortes estatales de entre $40 y $50 billones.

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El debate legislativo deberá conciliar esas propuestas con las alternativas que presenten el Gobierno, las bancadas y los sectores productivos.