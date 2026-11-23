El colombiano Andrés “El Sicario” Pérez fue objeto de una inspección que generó incomodidad en el ring tras noquear en 42 segundos a Pablo “Pretty Boy” Valdez(@horusperegrinus/X)

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El boxeador colombiano Andrés “El Sicario” Pérez ganó en República Dominicana y fue sometido a una revisión de guantes y vendajes después de vencer a Pablo “Pretty Boy” Valdez, un procedimiento que no encontró elementos prohibidos y confirmó el resultado de la pelea.

Pérez derrotó al estadounidense de ascendencia dominicana a los 42 segundos del segundo asalto, durante la velada en el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz, en Santo Domingo.

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El combate estaba pactado a 10 episodios y correspondía a la división wélter, de 147 libras. El árbitro lo dio por terminado luego de que Valdez cayera a la lona en el segundo round, por lo que no fue necesario recurrir a las tarjetas de los jueces.

El boxeador colombiano Andrés “El Sicario” Pérez ganó en República Dominicana y fue sometido a una revisión de guantes y vendajes después de vencer a Pablo “Pretty Boy” Valdez (@horusperegrinus/X)

La pelea entregaba dos cinturones: el NABA Silver y el Latino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ambos títulos quedaron en poder del colombiano tras la validación del resultado.

La revisión se produjo tras las reclamaciones por el nocaut

El desenlace provocó reclamos entre integrantes y seguidores del entorno de Valdez. Las objeciones apuntaron a los guantes y vendajes de Pérez, ante sospechas sobre una posible irregularidad en el equipamiento utilizado por el colombiano.

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Después de la pelea, los oficiales retiraron los guantes de Andrés Pérez dentro del cuadrilátero y revisaron sus manos y vendajes. El procedimiento buscó establecer si existían objetos o modificaciones que contravinieran las normas del boxeo profesional.

La inspección concluyó sin hallazgos. La revisión descartó la presencia de elementos prohibidos y permitió que el boxeador de Sucre conservara la victoria y los cinturones obtenidos en Santo Domingo.

Las versiones sobre presuntos objetos en los guantes o vendajes no estuvieron acompañadas por pruebas que acreditaran una anomalía. El resultado se mantuvo después de la verificación.

El boxeador colombiano Andrés “El Sicario” Pérez derrotó al estadounidense de ascendencia dominicana a los 42 segundos del segundo asalto (@horusperegrinus/X)

Pérez se recuperó después de caer en el primer asalto

El primer round había sido favorable para Valdez. Pérez cayó a la lona durante ese episodio y presentó molestias en una de sus piernas, de acuerdo con la información conocida luego del enfrentamiento.

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Valdez buscó imponer su ofensiva desde el inicio. El colombiano logró continuar en pelea y, al comienzo del segundo asalto, pasó al ataque con los golpes que definieron el combate.

La victoria llegó a los 42 segundos del segundo episodio, un desenlace que modificó la condición de invicto con la que Valdez había llegado a la cartelera. El rival de Pérez acumulaba 10 triunfos, nueve de ellos por nocaut, antes de enfrentar al boxeador colombiano.

Pérez había anticipado un resultado antes de subir al ring. Durante la conferencia de prensa previa, Valdez afirmó: “Yo lo voy a noquear”.

El colombiano respondió: “Mi récord lo dice todo: 15 nocauts, y este va a ser el 16”. Con el resultado en República Dominicana, Pérez alcanzó esa cifra de definiciones antes del límite.

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El triunfo elevó el registro profesional del boxeador sucreño

Con la victoria, Pérez pasó a registrar 22 triunfos, dos derrotas y 16 nocauts como profesional. Antes de la pelea contra Valdez, su historial era de 21 victorias, dos caídas y 15 definiciones por esa vía.

El púgil nació en Berrugas, corregimiento de San Onofre, en el departamento de Sucre. Tiene 22 años, compite en la división wélter y utiliza guardia diestra.

Inició su carrera profesional en agosto de 2021. En su recorrido disputó peleas en Cartagena, Santa Marta, Tolú y otras poblaciones de la costa Caribe colombiana, además de presentaciones fuera del país.

Entre sus antecedentes figuran un triunfo ante Carlos Pimienta, el 19 de diciembre de 2025, y una victoria contra Luis Díaz Mármol, el 30 de agosto de ese mismo año.

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La pelea ante Valdez formó parte de una velada organizada por Shuan Boxing Promotion en la capital dominicana. Pérez llegó sin el favoritismo atribuido a su adversario, que mantenía una campaña sin derrotas.

Con la victoria, Andrés Pérez pasó a registrar 22 triunfos, dos derrotas y 16 nocauts como profesional (Imagen Ilustrativa Infobae-Referencia)

La revisión posterior al nocaut mantuvo al colombiano en el centro de la atención tras el combate. El examen de los guantes y vendajes no detectó irregularidades, por lo que se ratificó la victoria y la conquista de los dos títulos en juego.