Jhon Jáder Durán se refirió a su presente con Benfica, luego de anotar en todas las competiciones que participa el club - (@jaderduran9/Instagram)

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Jhon Jáder Durán volvió a marcar para Benfica y, tras su actuación, habló sobre su presente en Portugal, la competencia por un lugar en el equipo y los desafíos que tendrá el club en las próximas semanas.

El delantero colombiano anotó el domingo 22 de noviembre de 2026 en el triunfo por 3-1 ante Torreense, por la cuarta ronda de la Copa de Portugal. El lunes 23 de noviembre analizó su momento en una entrevista con Sport TV.

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El atacante abrió el marcador a los 30 minutos, tras conectar de cabeza un centro de Samuel Dahl. Ese tanto fue la sexta anotación de Durán con Benfica desde su llegada en el último mercado de fichajes y le permitió ratificar el crecimiento de su participación dentro del plantel.

Según explicó a Sport TV, el colombiano entiende que debe sostener el trabajo incluso en los momentos adversos: “Hay momentos malos y momentos buenos, pero tenemos que estar preparados para todo”.

La victoria ante Torreense fue trabajada para Benfica. El equipo dirigido por Marco Silva consiguió avanzar en la Copa de Portugal luego de imponerse por 3-1 y Durán fue titular en un encuentro que volvió a ponerlo en el centro de la escena.

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Después del partido, el delantero destacó la respuesta colectiva y el respaldo de los aficionados durante un desarrollo que, según reconoció, tuvo pasajes complejos.

Según FotMob, Jhon Jáder Durán sumó cinco goles en 19 partidos con Benfica desde su llegada al club en julio de 2026 - (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)

Así ha sido el crecimiento de Jhon Durán en Benfica

“Estoy agradecido de haber marcado de nuevo. El partido tuvo momentos difíciles, pero siempre supimos darle la vuelta a la situación y hacer las cosas bien para nosotros y para la afición, que nunca dejó de apoyarnos”, afirmó Durán. El colombiano señaló que el gol representó una forma de contribuir a un equipo que, a su juicio, mantiene una línea de juego positiva.

El delantero añadió que el grupo tiene como objetivo sostener esa dinámica.

“Siempre trabajamos para esto. Hay momentos malos y momentos buenos, pero tenemos que estar preparados para todo. Es bueno volver a marcar y conseguir otro gol para ayudar al equipo”, sostuvo. Durán también remarcó que Benfica “está jugando bien” y que la prioridad pasa por mantener la exigencia diaria: “Estamos trabajando duro y tenemos que seguir así. Ahora se trata de seguir trabajando”.

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Con el tanto ante Torreense, Durán ya convirtió en todas las competiciones en las que participó Benfica durante la temporada. El atacante colombiano, habitual centrodelantero, ha ganado protagonismo pese a que Vangelis Pavlidis es el titular en esa posición. En ese contexto, el futbolista destacó que su foco está puesto en mejorar sus recursos y responder cada vez que reciba una oportunidad.

Jhon Jáder Durán ya anotó en todas las competiciones en las que está participando Benfica, esta fue por Europa League 2026/27 ante Celtic - (ESPN)

La opinión de Jhon Durán sobre Pavlidis

“Estoy bien, me siento mejor. Siempre hay cosas que mejorar. Ahora estoy intentando trabajar más duro para el equipo y estoy aprendiendo muchas cosas nuevas”, expresó a Sport TV. Durán consideró que atraviesa una etapa de evolución individual, aunque evitó conformarse con su rendimiento actual: “Estoy trabajando más para ser mejor y creo que lo estoy haciendo bien ahora, pero tengo que esforzarme más”.

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La competencia con Pavlidis también fue uno de los temas de la entrevista. Durán fue claro al referirse al lugar del delantero griego dentro del equipo: “No se trata de quién está por delante o por detrás. Ya lo he dicho antes: él es el número uno y seguirá siéndolo”. El colombiano aseguró que respeta a su compañero y que su desafío es estar disponible para ayudar a Benfica.

Él es Vangelis Pavlidis, la competencia de Jhon Jáder Durán en el centro de ataque del Benfica - (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

“Yo solo tengo que trabajar para estar siempre listo para ayudar al equipo. Pavlidis sabe que cuenta con mi respeto y también con el del equipo”, agregó Durán. Por último, puso la mirada en la Europa League y en el próximo compromiso ante Viktoria Plzen, previsto para el jueves 26 de noviembre. “Todavía nos quedan cuatro partidos y tenemos que ganarlos todos. Tenemos que trabajar y ganar partido a partido y luego veremos qué pasa”, concluyó.

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