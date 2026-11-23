Adriana Bottina habló de las heridas que dejó la relación con su padre por culpa del meltrato (@adrianabottina/Instagram)

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Adriana Botina, actriz y cantante colombiana, abrió una ventana íntima sobre su historia familiar al confesar en el programa Historias con ritmo de Caracol Televisión que su padre presentaba rasgos bipolares que nunca fueron diagnosticados en vida, y que su comportamiento derivó en un “maltrato horrible” durante su infancia.

La intérprete describió a su progenitor como una figura de dos caras: un hombre profundamente enamorado de su familia y capaz de generar momentos llenos de risa y juego, pero que, cuando atravesaba conflictos personales, se tornaba depresivo y violento.

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“Era una persona enamorada de su familia hasta el tuétano. Era magia, era la risa, jugar, él vivía para nosotros. Pero cuando entraba en un conflicto personal, se ponía depresivo y agresivo”, dijo Botina en el programa.

La falta de información en los años noventa impidió identificar la condición

La reconocida artista aseguró que su padre sufría de trastornos de la personalidad o bipolaridad (Prensa Adriana Bottina)

La actriz reconoció que, con el paso del tiempo y la ayuda de personas más informadas sobre salud mental, fue construyendo una hipótesis sobre lo que padecía su padre.

Durante años creyó que se trataba de depresión, pero las conversaciones con especialistas la llevaron a otra conclusión. “Claro, él tenía unos rasgos bipolares”, afirmó. Sin embargo, Botina fue enfática en que el contexto de la época hacía imposible ese diagnóstico: “Esa palabra, ¿qué la íbamos a saber en los noventas? Ni en los 2000”.

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El padre de Botina falleció en 2006 sin haber recibido un diagnóstico

Botina señaló que su padre murió en 2006 sin que la familia llegara a comprender la raíz de su comportamiento, incluso ahora que existe más información sobre la neurodivergencia. “No llegamos a entender siquiera, ahora que hay tanta cosa neurodivergente y que ya tenemos más información”, señaló.

Adriana Bottina relató cómo fueron los últimos momentos con su padre, que falleció por complicaciones relacionadas con el VIH - crédito @adrianabottina/Instagram

La actriz describió el vínculo como marcado por un “tema de maltrato horrible” que convivió con momentos de profundo afecto familiar. La publicación del fragmento de la entrevista generó de inmediato reacciones entre sus seguidores, de respaldo, con mensajes como: “A ella le tocó muy duro en su vida”; “Su papá tuvo muchos problemas, incluida la enfermedad que padeció antes de morir”, entre otros.

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El diagnóstico de VIH de su padre desató discriminación y dejó a la familia en crisis

La muerte del padre de Botina no fue el único golpe que sacudió a su familia: el camino hasta ese desenlace estuvo marcado por el estigma social.

León José Botina, animador de fiestas, mago y payaso de profesión, comenzó a sufrir fuertes gripas y un brote en la piel que en un principio atribuyeron al maquillaje de su trabajo. Tras varios exámenes de sangre, el diagnóstico confirmó que era portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Un médico brinda consejería sobre el descarte del VIH a una mujer y un hombre en un establecimiento de salud de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz recordó el momento en que su padre le dio la noticia mientras los dos veían televisión. Cuando en el noticiero apareció un segmento sobre el VIH, él aprovechó la ocasión para confesarle su condición con una frase que quedó grabada en su memoria: “Es una enfermedad que está hasta de moda, ¿sabes? No a todo el mundo le da; escoge algunas víctimas. Debe ser que escoge a personas muy especiales”, le dijo su padre, según relató Botina en el pódcast ¡Amiga, ya pasó!, conducido por Johana Arroyave y Daniela Morales.

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La noticia desestabilizó a toda la familia. Por un momento, la duda se extendió también a su madre, aunque posteriormente se confirmó que ella no estaba contagiada.

“Ya después supimos que mi mamá no estaba infectada, eso fue liberador”, recordó la artista, quien destacó que su madre nunca usó el diagnóstico como motivo de reproche: “Jamás promovía ‘es que su papá mire lo que nos metió’. Nunca. Y eso fue: si mi mamá no lo hace, nosotras tampoco, porque habíamos tenido un gran papá”.