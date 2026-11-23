Mauricio Gómez Amín fue designado ministro TIC ad hoc mediante el Decreto 1807 de 2026 para adelantar las actuaciones relacionadas con el fallo de la Comunidad Andina (@MincomercioCo/X)

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El Gobierno nacional designó el lunes 23 de noviembre de 2026 al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ad-hoc, con el propósito de adelantar las actuaciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a una sentencia proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La medida quedó formalizada mediante la expedición del Decreto número 1807 de 2026, documento firmado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas por el numeral primero del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo octavo de la Ley 63 de 1923.

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El nombramiento se produjo luego de que el Consejo de Ministros, reunido en sesión el 20 de noviembre de 2026, aceptara el impedimento manifestado por la titular de la cartera de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, para apartarse del conocimiento y trámite de este expediente regulatorio.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que habilita al ministro de Comercio para intervenir en el cumplimiento de la sentencia sobre la retransmisión de señales de televisión abierta (Presidencia)

De acuerdo con los considerandos del acto administrativo, el gabinete aceptó la solicitud de la funcionaria aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, determinando que otro integrante del despacho ministerial debía asumir la competencia sobre este asunto específico.

Mauricio Gómez Amín asume una tarea clave en el conflicto entre Caracol, RCN y los operadores de televisión paga

La decisión judicial que motiva esta designación fue emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 25 de agosto de 2026, dentro de los procesos acumulados 01-AI-2018 y 02-AI-2018, relacionados con la retransmisión de señales de televisión abierta en el país y la aplicación de la Resolución 2291 de 2014 expedida por la liquidada Autoridad Nacional de Televisión (Antv).

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Al precisar el alcance exacto de las funciones asignadas al jefe de la cartera de Comercio, el artículo primero del decreto establece su competencia para actuar en representación del Ministerio de las TIC frente a los órganos reguladores del sector.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina favoreció a Caracol Televisión y RCN Televisión en la controversia por la retransmisión gratuita de sus señales HD (@ComunidadAndina/X)

Según el texto oficial promulgado por la Presidencia de la República, Mauricio Gómez Amín deberá ejecutar las gestiones “relativas al análisis y cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (....) incluidas las actuaciones preparatorias o consecuenciales de ese mismo trámite que deba realizar, en cumplimiento de su función como miembro de la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-”.

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De esta manera, la participación de Gómez dentro de la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones estará circunscrita exclusivamente a las deliberaciones, estudios y determinaciones vinculadas con el acatamiento del fallo internacional y la reglamentación sobre televisión abierta.

El fundamento normativo aplicado por el Ejecutivo corresponde al artículo octavo de la Ley 63 de 1923, disposición que faculta al jefe de Estado para adscribir la decisión de un negocio administrativo a cualquiera de los ministros del despacho cuando se acepta el impedimento presentado por el titular de una cartera.

El nombramiento se produjo después de que el Consejo de Ministros aceptara el impedimento presentado por Alexandra Falla Zerrate, titular de las TIC (Presidencia)

En el segundo artículo de la norma, el Gobierno dispuso que la Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será la dependencia encargada de comunicar oficialmente el contenido del decreto tanto a la ministra Alexandra Falla Zerrate como al ministro Mauricio Gómez Amín.

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El tercer artículo del Decreto 1807 establece que la designación rige a partir de la fecha de su expedición, al habilitar de inmediato al ministro de Comercio para intervenir en los trámites preparatorios y en las sesiones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones relacionadas con la sentencia de la Comunidad Andina.

El fallo que puso en aprietos a los operadores

La sentencia emitida el 25 de agosto de 2026 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina falló a favor de Caracol Televisión y RCN Televisión, al declarar que Colombia incumplió la Decisión Andina 351 de 1993 al obligar a los canales abiertos a entregar gratuitamente sus señales —especialmente en alta definición (HD)— a los operadores de televisión por suscripción como Claro, Tigo, Movistar y DirecTV.

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El fallo de la Comunidad Andina abrió un nuevo escenario regulatorio para Caracol y RCN, que podrían recuperar la facultad de negociar las condiciones económicas de retransmisión de sus señales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo ordenó al Estado colombiano derogar o modificar en un plazo máximo de 90 días, que vence a finales de noviembre de 2026, las normas internas como la Resolución 2291 de 2014 de la extinta Antv, razón por la cual la CRC tramita el ajuste a la Resolución 5050 de 2016 para devolver a los radiodifusores el derecho a autorizar o cobrar por la retransmisión de sus emisiones.

Como consecuencia práctica, mientras la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) por aire continuará siendo gratuita para todos los ciudadanos, los operadores de televisión paga deberán negociar acuerdos comerciales con Caracol y RCN para incluir sus canales en las parrillas, pues de no lograr un convenio podrían retirar las señales HD o trasladar los costos a los planes de los usuarios.

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