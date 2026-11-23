El organismo atribuyó al colombiano irregularidades vinculadas con un partido de dobles del World Tennis Tour y la omisión de una propuesta corrupta (Fedecoltenis)

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El tenista colombiano Daniel Salazar recibió una suspensión de 18 meses por infracciones vinculadas al amaño de partidos y las apuestas.

La Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (Itia) informó la sanción el lunes 23 de noviembre de 2026 mediante un comunicado, tras determinar que el jugador vulneró las normas anticorrupción de la disciplina.

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Salazar, de 25 años, alcanzó en noviembre de 2026 el puesto 648 de la clasificación individual. Según la Itia, el colombiano admitió haber realizado 138 apuestas en partidos de tenis entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, una conducta prohibida para quienes participan en el circuito profesional.

La investigación también incluyó un encuentro de dobles del World Tennis Tour disputado en 2024. La Itia señaló que Salazar perdió de forma deliberada un juego con su servicio para favorecer apuestas y que no reportó un presunto intento de soborno o una propuesta corrupta.

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