La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia para adicionar nuevos hechos a la imputación contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual. (Fiscalía General de la Nación)

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Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao una audiencia para adicionar nuevos hechos a la imputación contra el periodista Jorge Alfredo Vargas Angulo, dentro de la investigación por posible acoso sexual contra cuatro jóvenes.

La petición, conocida el lunes 23 de noviembre de 2026, busca incorporar episodios distintos de los que fueron expuestos durante la audiencia preliminar celebrada el 4 de agosto del presente año. Según informó la Fiscalía General de la Nación, la decisión responde al avance de las indagaciones y a información que surgió después de esa diligencia judicial.

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El ente acusador señaló que la ampliación se fundamenta en la “progresividad de la investigación”, una figura que permite a los fiscales incorporar elementos obtenidos durante el proceso, siempre que estén relacionados con los hechos investigados y sean puestos en conocimiento de las partes ante un juez.

La audiencia deberá ser programada. Allí, la Fiscalía expondrá los nuevos hechos que pretende agregar a la imputación formulada contra el periodista y expresentador de Noticias Caracol.

El periodista y expresentador Jorge Alfredo Vargas no aceptó los cargos comunicados durante las audiencias preliminares de agosto. (Colprensa)

La Fiscalía sostiene que conoció episodios después de la audiencia de agosto

La investigación penal se encuentra en una fase previa a la presentación de un escrito de acusación. Durante la audiencia de imputación, realizada el 3 y 4 de agosto según la información conocida sobre el caso, la Fiscalía comunicó formalmente a Vargas los delitos que le atribuye dentro de la investigación.

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El presentador no aceptó los cargos imputados. Esa decisión no define su responsabilidad penal ni impide que el proceso continúe hacia las etapas posteriores previstas en la legislación colombiana.

La Fiscalía indicó que los hechos que ahora pretende incorporar son diferentes a los que fueron planteados en la diligencia inicial. La entidad no detalló la naturaleza de los nuevos episodios ni precisó si corresponden a información aportada por las mismas personas vinculadas al expediente o por otras fuentes.

Tampoco se conocieron, hasta ahora, la fecha de la audiencia solicitada ni el alcance jurídico que tendría la ampliación sobre la eventual acusación. La Fiscalía conserva el plazo legal para definir si presenta el documento mediante el cual formaliza su acusación y expone los hechos, la calificación jurídica y las pruebas que sustentaría ante un juez.

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Las denunciantes precisaron que radicaron una queja laboral interna en Caracol Televisión y no una denuncia penal formal. (@jorgeavargas67/Instagram)

Tres de las cuatro presuntas víctimas dijeron que no declararán en un eventual juicio

La solicitud de adicionar hechos se conoció después de que El Reporte Coronell informara que tres de las cuatro presuntas víctimas enviaron una carta a la fiscal Patricia Hernández Zambrano. En el documento, manifestaron que no desean declarar en un eventual juicio y que renuncian a ser representadas dentro del proceso.

De acuerdo con esa información, las jóvenes aclararon que no habían presentado una denuncia penal contra Jorge Alfredo Vargas, sino una queja laboral ante Caracol Televisión. A partir de esas actuaciones internas y de las diligencias adelantadas por otras autoridades, el caso llegó a la Fiscalía.

La decisión de las presuntas víctimas de no intervenir en un eventual juicio no implica de forma automática el cierre de la investigación. La Fiscalía puede evaluar los elementos materiales recopilados y definir si existen fundamentos para avanzar con el proceso penal, aunque la participación de quienes figuran como víctimas puede resultar relevante para la práctica de pruebas y el desarrollo de las audiencias.

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Caracol Televisión y el Ministerio de Trabajo dieron versiones distintas sobre las pruebas

El expediente también ha estado marcado por una controversia entre Caracol Televisión y el Ministerio del Trabajo sobre el origen y el manejo de documentos que llegaron a conocimiento de la Fiscalía.

En una carta fechada el 14 de abril de 2026, el canal cuestionó actuaciones de funcionarios del Ministerio durante una visita de inspección. La empresa sostuvo que se tomaron fotografías y videos de empleados sin la autorización correspondiente y pidió que cesara el uso de esas imágenes, al invocar la legislación sobre protección de datos personales.

La Fiscalía mantiene la potestad legal de avanzar con el proceso penal a pesar de la renuncia de las víctimas a declarar. (@jorgeavargas67/Instagram)

El documento también solicitó que se garantizaran los principios de confidencialidad, no revictimización y debido proceso. Caracol Televisión afirmó, además, que no remitió pruebas documentales directamente a la Fiscalía y señaló que los elementos centrales estaban en poder de las personas que formularon las quejas.

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El Ministerio del Trabajo ofreció una versión diferente. El exministro Antonio Sanguino aseguró a Caracol Radio que la entidad compulsó copias de la prueba documental a la Fiscalía, entre ellas hojas de vida, llamados de atención de presuntos responsables y documentos que, según dijo, habían sido entregados inicialmente por el canal y contenían las denuncias de las víctimas.

“Como Ministerio del Trabajo, compulsamos copias a la Fiscalía de la prueba documental”, afirmó Sanguino. El exfuncionario añadió que, posteriormente, la Fiscalía realizó una inspección judicial en la sede de la cartera laboral y retiró material que consideró pertinente para continuar la investigación.

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La próxima audiencia solicitada por la fiscal delegada definirá cuáles serán los nuevos hechos que la Fiscalía pretende sumar a la imputación y permitirá a la defensa de Vargas conocer formalmente el alcance de esa ampliación.