Once Caldas y Atlético Nacional empataron sin goles en el estadio Palogrande durante la primera fecha de los cuadrangulare (Colprensa)

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La Comisión Arbitral de Colombia admitió que la expulsión de Felipe Marín, mediocampista de Atlético Nacional, durante el empate sin goles ante Once Caldas fue una decisión equivocada del árbitro Jhon Alexander Ospina.

La Federación Colombiana de Fútbol publicó el lunes 23 de noviembre los audios del VAR de la jugada y confirmó que la falta debía castigarse con tarjeta amarilla. La revisión concluyó que el contacto tuvo intensidad media y no configuró juego brusco grave.

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La acción ocurrió a los 39 minutos del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional, disputado el sábado 21 de noviembre en el estadio Palogrande, por la primera fecha de los cuadrangulares.

Marín impactó al defensor Jorge Cardona primero a la altura de la rodilla y luego en el pie. Ospina sancionó la infracción con tarjeta roja directa.

La explicación institucional difundida por la Federación señaló que el VAR activó el protocolo de revisión por una posible expulsión y examinó la jugada con los ángulos y velocidades disponibles.

Según el análisis de la cabina arbitral, el mediocampista de Nacional rozó la parte superior de la pierna de su rival y terminó la acción sobre su pie, con una intensidad que consideraron media.

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La evaluación llevó al VAR a clasificar la entrada como temeraria. Por esa razón, pidió al juez central que revisara la jugada en el monitor ubicado al costado del campo.