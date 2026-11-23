Álvaro Uribe lideró la elaboración del borrador tributario del Centro Democrático, una alternativa a la propuesta económica del Gobierno para 2027 (Colprensa - @AbelardoPTE/X)

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La propuesta tributaria del Centro Democrático para modificar la Ley de Rescate Fiscal combina nuevos ingresos, recortes al gasto público y cambios en varios impuestos. Bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la colectividad busca reducir el tamaño del Estado y estimular la inversión privada.

El partido considera que la carga tributaria limita la competitividad y frena el crecimiento, por lo que pide buscar alternativas distintas a un aumento generalizado de impuestos. “Colombia puede perder el campeonato de haber tenido el mejor manejo macroeconómico del siglo pasado. Nunca incumplió la deuda ni tuvo hiperinflación”, señaló Uribe al presentar los argumentos de la iniciativa.

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La propuesta del uribismo contempla vender la participación estatal en al menos diez electrificadoras departamentales y destinar esos recursos al pago de la deuda (@CeDemocratico/X)

La discusión está relacionada con las cuentas de 2027. Mientras el proyecto oficial contempla recaudar $38 billones adicionales, el Centro Democrático asegura que identificó fuentes para obtener $10,5 billones y plantea medidas de ahorro.

Impuestos, recaudo y alivios para los contribuyentes

Entre las alternativas aparecen aumentos en los cobros a cervezas, vinos, licores, cigarrillos y productos similares. La lista incluye juegos localizados, apuestas en plataformas nacionales e internacionales y paquetes del exterior inferiores a US$200, sujetos a IVA y, cuando corresponda, arancel.

El borrador contempla además modificar la tributación de vehículos eléctricos e híbridos, cobrar IVA a las viviendas turísticas y promover la normalización de activos no declarados. También propone revisar gastos de las cajas de compensación familiar. Otra fuente sería recuperar obligaciones pendientes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp). Para facilitar los pagos, plantea alivios en intereses, sanciones y capital, y ampliar facultades territoriales.

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La propuesta incluye reducir o eliminar gravámenes que, a juicio de Uribe, desestimulan la actividad empresarial: quitar patrimonio y timbre, bajar del 20% al 10% la tarifa sobre dividendos y permitir que el 4x1000 y el impuesto de industria y comercio (ICA) sean descontables de renta.

El borrador tributario del Centro Democrático contempla cambios en los cobros aplicados a los vehículos eléctricos e híbridos como parte de las medidas para aumentar el recaudo fiscal (Asopartes)

Para compensar temporalmente esas rebajas, el documento recoge una idea del economista Santiago Pardo: que contribuyentes con utilidades superiores a cierto nivel suscriban bonos negociables, contabilizados como anticipos de impuestos. Serían transitorios, mientras repunta la inversión privada.

Uribe afirma que la carga tributaria llega al 72%, frente al 34% que atribuye a Chile. Cuestiona los gravámenes sobre actividades empresariales que no consideran las utilidades y propone simplificar el sistema y revisar el catastro, que califica de confiscatorio. Considera que rebajar impuestos y garantizar estabilidad son condiciones esenciales para el crecimiento.

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“En Colombia la carga tributaria sube al 72%, lo cual atrofia posibilidades de inversión y le resta competitividad al país. Chile que tuvo un gobierno socialista la tiene en 34%”.

Venta de activos y recorte del gasto público

En materia de ahorro, el partido estima que reducir gastos y vender activos estatales podría representar hasta $50 billones. Lo obtenido se destinaría al pago de la deuda. Entre los bienes menciona las participaciones de la Nación en al menos diez electrificadoras departamentales.

La colectividad propone revisar ministerios, embajadas, consulados, fondos y fiduciarias, y eliminar entidades con funciones duplicadas. También plantea reducir a la mitad los costos de los asesores del Congreso y unificar las administraciones del Senado y la Cámara.

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A esos ajustes suma la eliminación de las contralorías territoriales y la reducción de las estructuras de la Contraloría General y la Procuraduría. El plan también plantea revisar el porcentaje de participación estatal en activos estratégicos y corregir duplicidades entre organismos públicos.

La propuesta de Álvaro Uribe plantea eliminar las contralorías territoriales y reducir las estructuras de la Contraloría General de la República y la Procuraduría como parte del plan de recorte al gasto público (Colprensa)

“La disminución del tamaño del Estado debe acompañarse de ahorro riguroso y de crecimiento de la economía privada. De lo contrario el problema volverá a aparecer y ya no habrá qué vender. También se estima que ese alivio para el año 2027 debería superar los 7 billones”, afirman.

Pese a los ingresos y ahorros identificados, el partido calcula que faltarían $21 billones para cubrir la necesidad fiscal de 2027. Insiste en que el ajuste debe acompañarse de crecimiento privado y garantías para la inversión. De lo contrario, advierte, vender activos solo aplazaría el problema. El cálculo surge tras sumar nuevos ingresos y ahorros, antes de aplicar las rebajas tributarias.

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El texto señala que los nuevos costos laborales deben ser sostenibles para los empleadores y contar con alivios tributarios y crecimiento económico. La iniciativa busca simplificar los impuestos, reducir el Estado y promover empresas de distintos tamaños. El partido espera que las medidas impulsen la actividad productiva.