El cantante confirmó que padece un cáncer de próstata que lo alejará de los escenarios por un tiempo. (@checoacosta/Instagram)

Guardar

Alci Acosta reveló recientemente en una entrevista con el programa La Red que atraviesa una grave crisis de salud derivada de un cáncer de próstata que, en su momento más crítico, lo llevó a estar internado en una UCI y al borde de la muerte.

“Ya prácticamente no daban nada por mí”, admitió el cantante colombiano al inicio de la conversación con el programa de variedades, quien hoy enfrenta sesiones de diálisis en días alternos.

PUBLICIDAD

El reconocido intérprete de música popular narró que los primeros indicios de la enfermedad aparecieron durante una presentación en Cuenca, Ecuador, donde soportó un dolor intenso en una de sus piernas mientras estaba de pie en el escenario. “Yo venía sufriendo. Esa noche en el coliseo, en esta pierna y cuando estaba de pie, un dolor que no lo soportaba”, recordó Acosta ante las cámaras del programa.

- crédito @checoacosta/Instagram

Tras finalizar el show, el artista emprendió un largo recorrido: de Cuenca a Quito, de Quito a Bogotá y de Bogotá a Barranquilla. El dolor se intensificó en cada tramo. Fue entonces cuando los médicos ordenaron una batería de exámenes —análisis de sangre, radiografías y una gammagrafía— que derivaron en el diagnóstico.

PUBLICIDAD

“Me detectaron algo bastante complicadito en la próstata. Tengo un cáncer en la próstata”, confesó el cantante con la voz pausada durante la entrevista.

El tratamiento incluyó cinco sesiones de radioterapia

El equipo médico que atendió a Acosta definió como primera línea de tratamiento la radioterapia. En total, el artista recibió cinco sesiones orientadas a detener el avance del tumor. Sin embargo, la situación se deterioró hasta llegar a un punto que el propio cantante describió como definitorio: su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según explicó Checo, durante la mayor parte de la carrera de Alci Acosta recibía pago por su grabación, sin derecho a regalías posteriores de su trabajo y su reproducción en otras plataformas - crédito @alciacostac/Instagram

“El momento fue crítico. Yo no me enteré sino después, a los tiempos, que estuve ya prácticamente del otro lado”, relató, en referencia a la gravedad de su estado durante la internación. “Papá Dios no quiso. Aquí estoy”, agregó, con un tono que mezcló alivio y fe. Acosta aseguró no haber sido consciente de la magnitud del riesgo mientras estaba hospitalizado; fue su entorno quien le reveló, una vez estabilizado, cuán cerca estuvo de morir.

PUBLICIDAD

Hoy necesita diálisis cada dos días y canceló su agenda de shows

La recuperación del cantante no ha sido sencilla. En la actualidad, el intérprete de temas como La copa rota y El último beso debe someterse a diálisis un día de por medio, sesiones que duran aproximadamente cuatro horas cada una. “Bastante engorroso”, reconoció.

Este panorama lo obligó a cancelar una agenda de presentaciones que incluía fechas en Bogotá, Bucaramanga, Nueva York, Ecuador, San Salvador y Nicaragua.

Entre los compromisos suspendidos figuraba un homenaje a la cantante Paola Jara, programado para el 5 de diciembre en Bogotá. El artista indicó que incluso tuvo que devolver el anticipo recibido por ese evento. “Todo eso se vino al suelo”, sintetizó.

PUBLICIDAD

Su hija lo asiste y las regalías del exterior sostienen la economía familiar

Alci Acostaconfirmó que se aleja de los escenarios al enfrentarse con esta crisis de salud. (@alciacostac/IG)

En el plano económico, Acosta describió una situación de ajuste permanente. Su hija, Ruth María, se encarga de administrar las finanzas del hogar: lleva la contabilidad, organiza las compras y evalúa qué gastos pueden sostenerse.

El cantante señaló que recibe apoyos de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), de Asinpro y de regalías provenientes del exterior, particularmente desde Nueva York. “No tan buena como yo esperaba, pero siempre sirve de algo”, puntualizó sobre esos ingresos.

Acosta también descartó por ahora la posibilidad de retomar los escenarios. “Por ahora no hay posibilidad de que yo vuelva a cantar”, afirmó, aunque dejó abierta una puerta al subrayar que sigue adelante con esperanza. “Haciendo la lucha y poniéndole esperanza, que es lo más importante”, concluyó.

PUBLICIDAD