La antigua funcionaria solicitó acceso a la denuncia y a los hechos atribuidos antes de decidir si rinde su versión dentro del llamado Caso de las 48 (Reuters/EFE/Colprensa)

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Lizeth Rodríguez Fajardo no acudió por tercera vez al interrogatorio programado por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación conocida como el “Caso de las 48” o “sexocontratos”, relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones estatales a cambio de compañía, asistencia a fiestas o relaciones sexuales, además de denuncias sobre presunta instrumentalización de mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro.

La diligencia estaba fijada para el 23 de noviembre de 2026, luego de que una citación anterior, prevista para el 17 de noviembre, fuera aplazada por una incapacidad médica presentada por Rodríguez Fajardo, que se extendía hasta el día 20. La exfuncionaria remitió un oficio a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para informar que, por ahora, no rendirá interrogatorio y para plantear solicitudes previas.

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Angie Rodríguez pidió conocer los documentos de la denuncia antes de declarar

Según La FM, en su comunicación, la exdirectora del Dapre pidió que le entregaran los documentos relacionados con una eventual ampliación de la denuncia en su contra. También solicitó conocer los hechos concretos por los cuales podría atribuírsele alguna responsabilidad penal. Esos requerimientos, según expuso, son necesarios antes de definir si comparece ante los investigadores.

La Fiscalía respondió que, hasta ahora, no ha ordenado una ampliación de la denuncia y precisó que esa decisión depende de los investigadores que dirigen el expediente. Además, indicó que la información fáctica de la indagación está sometida a reserva legal, una medida que busca proteger el desarrollo de las actuaciones y la recolección de elementos de juicio.

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El ente acusador continuará las verificaciones sobre posibles omisiones y convenios cuestionados, mientras la exdirectora pide conocer el expediente antes de asistir (Presidencia/Juan Diego Cano)

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