Flamengo conquistó el bicampeonato del Brasileirao tras empatar 1-1 frente a Palmeiras en la jornada 36. (REUTERS/Alex Silva)

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Jorge Carrascal ha sido uno de los jugadores que llamó la atención en los últimos meses porque, pese a su buen rendimiento con el Flamengo, no fue llamado a los cinco amistosos que la selección Colombia disputó después del Mundial 2026, pero el volante no se dejó llevar por esa situación y se convirtió en figura de Brasil.

El cafetero se coronó campeón por segunda ocasión del Brasileirao, la liga brasileña que el “Fla” consiguió sobre nada menos que el Palmeiras, el otro conjunto fuerte de los últimos años en ese país, y en sus filas cuenta con Jhon Arias, el capitán de la Tricolor y también referente del cuadro paulista.

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Mientras Carrascal terminará la temporada con una sonrisa por el título, Arias ahora deberá enfocarse en buscar los últimos dos trofeos que le quedan en 2026, que son las finales de la Copa de Brasil, ante el Gremio de Porto Alegre, y después la definición de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.

Flamengo, bicampeón con Jorge Carrascal

La jornada 36 del Brasileirao prometía estar llena de emociones porque se daba un partido que tenía toda la atención en Brasil, ya que se enfrentaban nada menos que el líder de la tabla de posiciones con su escolta, con seis puntos de diferencia y a solo dos encuentros de finalizar la temporada.

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Flamengo logró el título gracias al empate 1-1 contra Palmeiras, en el Nubank Parque de São Paulo, donde el Verdao quería vencer para mantener la pelea por el trofeo hasta el final, pero de nada sirvió el apoyo de los aficionados y la presión que ejercieron desde los primeros minutos del compromiso.

Jhon Arias abrió el marcador desde temprano, con un cabezazo a los 12 minutos que levantó a los hinchas de sus sillas y aumentó la ilusión de destronar a los cariocas, que se vieron enredados en el primer tiempo y sin ideas, pero resolvieron en la parte complementaria para lograr el objetivo.

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Jhon Arias abrió el marcador para Palmeiras con un cabezazo a los 12 minutos en el estadio Nubank Parque. (REUTERS/Alex Silva)

Con el ingreso de Jorge Carrascal, pese a su poco aporte en el partido, Flamengo mejoró en la mitad de la cancha y logró el empate a los 76 minutos, con una anotación de Samuel Lino que cambió las cosas en São Paulo, pues el público quedó en silencio y la afición visitante empezó a celebrar.

Con el pitazo final, el “Fla” celebró el título con seis puntos de diferencia que lo hacen indestronable, levantó el trofeo por décima ocasión y la segunda consecutiva, con ayuda de un colombiano que, en 29 encuentros por el Brasileirao, marcó ocho goles y nueve asistencias, además de que fue titular en 18 juegos.

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Flamengo celebró su décimo título del Brasileirao, el segundo con Jorge Carrascal, en casa del Palmeiras de Jhon Arias (Flamengo)

Jhon Arias aún tiene dos torneos

El capitán de la selección Colombia dejó atrás la tristeza por no ganar el Brasileirao con el Palmeiras, que durante todo el año peleó mano a mano con el Flamengo por el primer puesto, y ahora se enfoca en los próximos objetivos para cerrar el año con un trofeo bajo el brazo con los paulistas.

Para empezar, el Palmeiras debe jugar la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, de los colombianos Edwuin Cetré y Miguel Monsalve, el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde podrá volver a coronarse como campeón del certamen de la Conmebol después de cinco años, pues la última vez fue en la edición 2021.

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Jhon Arias cerrará el año competitivo en la final de la Copa de Brasil frente a Gremio de Porto Alegre el 6 de diciembre. (REUTERS/Ricardo Moraes)

Además de eso, el colombiano peleará por la Copa de Brasil contra Gremio de Porto Alegre, el 6 de diciembre, con el que cerrará el año y, en caso de conseguirla, disputará a inicios de 2027 la Supercopa de Brasil contra Flamengo.