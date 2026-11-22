La actriz relató cómo confundió un medicamento que le provocó una serie de reacciones como somnolencia (JohannaFadul/Facebook)

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Johanna Fadul confesó que confundió la vía de administración de un medicamento de fertilidad y terminó ingiriéndolo mientras conducía sola, lo que le provocó un cuadro de mareos severos que la dejó sin control del vehículo y que su pareja, Juanse Quintero, tuvo que localizarla mediante el GPS del automóvil.

La actriz colombiana, recordada por su papel de Daniela en la serie Sin senos sí hay paraíso, relató que, como parte de un tratamiento para la maduración de óvulos previo a su embarazo, debía administrarse unos óvulos vaginales y aplicarse un gel.

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Sin embargo, al recibirlos, notó que tenían una apariencia idéntica a la de una pastilla convencional. “Pasó algo y es que esos óvulos por lo general son un poquito más largos, pero estos literal eran como una pastilla, o sea, eran así de grandes”, explicó Fadul en declaraciones que publicó junto a su pareja en sus redes sociales.

Johanna Fadul lució con orgullo su pancita de embarazo durante la renovación de votos (Johanna Fadul/Instagram)

Convencida de que se trataba de medicamentos orales, los ingirió esa misma mañana. No solo uno: “Me tomé las pastillas como todos los días, muy juiciosa”, contó, señalando que debía tomar dos unidades. Su pareja, Quintero, resume el panorama de aquella mañana con una sola frase: “Yo dormía tranquilo”.

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Unas dos horas después, la actriz perdió el control mientras manejaba

Alrededor de dos horas tras ingerir el medicamento, Fadul salió sola en su camioneta a realizar una diligencia. Durante el trayecto iba hablando por teléfono con su hermana cuando comenzó a sentir los primeros síntomas. “Estoy sintiendo un mareito como rico”, le dijo inicialmente, sin prever lo que vendría. La sensación se intensificó con rapidez: la visión se le nubló, perdió la estabilidad y comenzó a tener dificultades para mantenerse erguida al volante.

“Me costaba como ver todo perfecto, como que todo se me movía, como que me sentía superdébil y yo decía: ‘Dios mío, yo no puedo seguir manejando así porque me voy a estrellar’”, narró la actriz. La camioneta transitaba por una vía de un solo carril con ciclorruta adyacente cuando Fadul tomó la decisión de detenerse.

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La pareja se mantiene vigente y con mucho amor pese al pasar de los años - crédito johannafadul / Instagram

Avistó una droguería en la esquina, cruzó el vehículo y lo estacionó de forma irregular, con parte del carro obstruyendo la ciclorruta. “Imagínense yo en ese estado y manejando, literal, yo no sé cómo hice y cómo no me estrellé”, admitió.

Fadul llegó a la droguería sin poder sostenerse por sí sola

Al bajar del vehículo, la actriz se apoyó en el mueble de medicamentos del local para no caer. Con dificultad para articular palabras, le pidió a la dependienta un poco de alcohol para aliviar el mareo. “Yo quería tener el control de mí, pero era imposible”, describió. Poco después, sintió náuseas y solicitó el baño, donde vomitó, aunque el malestar continuó.

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Mientras tanto, su hermana —que había quedado en la línea cuando Johanna estacionó y dejó el celular dentro del carro— no recibía respuesta y comenzó a preocuparse. Fue ella quien contactó a Quintero para alertarlo.

El cantante recibió la llamada mientras dormía: “Juanse, estoy preocupada por Johana. Estaba hablando conmigo y estacionó y estaba casi que se desmayaba”, le dijo su cuñada, según reprodujo él mismo en el relato.

Quintero la encontró gracias al GPS del vehículo

En las fotografías, la pareja se mostró muy romántica (Johanna Fadul/Instagram)

Quintero salió de inmediato en su bicicleta, en pijama, guiado por la ubicación que arrojaba la aplicación vinculada a la camioneta. Al llegar a la droguería, encontró a su pareja recostada en una camilla, muy afectada. “Llegué y estaba toda desmayada, ahí tirada en la camilla”, contó el artista.

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Desde allí llamaron a la especialista que llevaba el tratamiento. Fue en esa comunicación cuando descubrieron el error: los óvulos no debían ingerirse, sino administrarse por vía vaginal. “Johana, es que no era para que te las tomaras, era para que te las metieras”, le explicó la médica, según relató Fadul. La doctora les indicó que el medicamento no era tóxico, pero que su ingesta oral resultaba demasiado potente para el organismo.

Fadul pasó el resto del día durmiendo mientras se recuperaba

Tras vomitar por segunda vez en la droguería, la actriz comenzó a sentirse más estable. La pareja regresó a casa, donde Johanna durmió prácticamente todo el día hasta que los efectos cedieron por completo. “Seguramente me intoxiqué. La carga era muy alta y mi cuerpo reaccionó mal ante la toma de pastillas, que no era toma, era postura de óvulos”, resumió con humor.

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Los artistas colombianos confirmaron en Instagram que iniciarán una nueva etapa como padres - crédito johannafadul / Instagram

Quintero, por su parte, reconoció que el susto fue mayúsculo en el momento de la llamada: “Llegamos a asustarnos mucho”, dijo, aunque aclaró que, en retrospectiva, el medicamento cumplió su función. “Igual hicieron su efecto. La doctora dijo: lo que pasa es que son muy fuertes para ingerirlas, eso hay que ponérselas”, explicó.

La propia Fadul cerró el relato con una reflexión que mezcla alivio y autocrítica: “Así fue como al comienzo del tratamiento del embarazo casi me... Johana siendo Johana”.