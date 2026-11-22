Julio Correal, reconocido empresario musical, arremetió contra Anuel AA tras su presentación en Bogotá. (Infobae - Jesús Avilés)

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Julio Correal arremetió contra Anuel AA tras el polémico concierto que el artista puertorriqueño ofreció el sábado 21 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá, donde llegó con más de dos horas de retraso y ofreció una presentación que no superó los 50 minutos.

El reconocido empresario, productor de eventos, mánager musical, presentador y actor colombiano utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una serie de críticas directas contra el cantante y defender al público colombiano.

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En su primera publicación, Correal fue categórico al comparar a Anuel con los estándares que, según él, caracterizan a los empresarios colombianos del entretenimiento. “Mira @Anuel2bleA, los empresarios colombianos son serios, traen show de calidad que le cumplen a su público, pero como tú eres un mediocre, crees que puedes venir acá y hacer lo que se te da la gana”, escribió el productor, que añadió: “Dejen de apoyar a esos artistas. El que es, es, y no deja de ser”, en una clara alusión a que el comportamiento del cantante no correspondía al de un artista de primer nivel.

Julio Correal critica mediante mensajes en la red social X el cumplimiento del cantante Anuel AA durante su visita a Colombia. (@jucorreal/X)

En otro trino, Correal profundizó su crítica al referirse a la nacionalidad del intérprete de música urbana.

“@Anuel2bleA, artista de Puerto Rico que no hace honor a su nacionalidad. Muchos son de la isla bonita y saben comportarse, pero este es un cabrón al garete. Y ahora ir a robar a Medellín, ¡ALERTA!”, publicó el productor, en una advertencia directa a los organizadores y al público de la capital antioqueña, donde Anuel también tenía programada una presentación para el domingo 22 de noviembre, que finalmente fue aplazada hasta 2027.

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El productor señaló que Anuel aterrizó en Bogotá a las 10:40 p. m.

La llegada tardía del artista al país fue otro de los puntos que Correal destacó con indignación. “Piden avión privado para llegar tarde. Anuel AA aterrizó en Bogotá a las 10:40 PM. ¡Acho, no seas comemierda!”, escribió el empresario, respaldando así los reportes de la cuenta especializada Conciertos Colombia, que había seguido en tiempo real la llegada del puertorriqueño a la ciudad.

Julio Correal pide que demanden a Anuel AA por el incumplimiento durante su concierto en Bogotá. (Hágale Don Julio/YouTube)

Según esos registros, Anuel entró al recinto a las 11:28 p. m. y su presentación comenzó alrededor de las 11:30, cuando el público llevaba horas de espera.

En una cuarta publicación, Correal compartió el video del avión privado de Anuel aterrizando en Bogotá a esa hora y remató con una frase contundente: “‘Take the money and run’, le decimos a esa jugada”, haciendo referencia a que el artista habría cobrado su caché sin cumplir con las condiciones mínimas del espectáculo.

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También responsabilizó directamente a la empresa organizadora: “Deben demandar directamente a Anuel AA, que fue el que importó un carajo al público colombiano. Colconciertos publicó un video del avión privado de ese gamín llegando a la 1:00 a. m. a Bogotá”.

El concierto dejó al público furioso y terminó en disturbios

Fueron varias las críticas que recibió el cantante en redes sociales por el corto tiempo que cantó (Redes Sociales/IG)

Las palabras de Correal se produjeron en el marco de una noche que terminó en caos dentro del Vive Claro. Según múltiples testimonios de asistentes, la presentación de Anuel duró entre 30 y 50 minutos, en los que el cantante habría interpretado sus canciones de forma apresurada y dejado algunos temas sin terminar, para luego abandonar el escenario sin despedirse.

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La indignación del público derivó en el lanzamiento de sillas, botellas y otros objetos, además de peleas en las graderías y a las salidas del recinto.

El precio de las boletas, que iba desde los $200.000 hasta los $1.040.000 con cargos adicionales, agravó la percepción de que los asistentes habían sido defraudados. Hasta el cierre de esta nota, ni Anuel AA ni los organizadores del evento habían ofrecido una explicación pública sobre el retraso y la corta duración del espectáculo.