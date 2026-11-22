El frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc instaló y detonó las cargas explosivas al paso de los vehículos oficiales (Fiscalía)

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La Fiscalía General de la Nación imputó a Orlando Cuéllar Aya, alias Bocalinda, por su presunta participación en la fabricación de explosivos para acciones atribuidas al frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc en Caquetá y Meta. Un juez ordenó su reclusión preventiva en un centro carcelario.

El caso incluye el atentado contra la caravana de seguridad del exgobernador de Caquetá Arnulfo Gasca Trujillo, ocurrido el 28 de enero de 2022 en la vía entre Solano y Florencia. La detonación de varias cargas dejó dos policías muertos y otros uniformados heridos.

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Cuéllar Aya fue capturado por servidores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional en una vivienda de la vereda Caño Verde, en Solano, en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, alias Bocalinda habría ingresado al grupo armado ilegal en 2020 y asumido tareas vinculadas con la elaboración, activación y entrega de artefactos explosivos improvisados. Esas acciones habrían estado dirigidas contra la población civil y la fuerza pública en municipios de Caquetá y Meta.

El atentado contra la comitiva del exgobernador Arnulfo Gasca en la vía Solano – Florencia dejó dos policías muertos y varios uniformados heridos en enero de 2022 (Fiscalía)

La investigación también plantea que algunos de esos dispositivos eran usados para intimidar a comerciantes y empresarios que rechazaban exigencias extorsivas, especialmente en Florencia.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que el procesado tenía un papel técnico dentro de la estructura armada. “El rol dentro de esa estructura, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, es elaborar, construir, activar elementos materiales probatorios que se pueden catalogar como artefactos explosivos improvisados”, afirmó.

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El funcionario añadió que esa labor “evidenciaría un conocimiento técnico especializado en la manipulación y utilización de estos elementos para el desarrollo de acciones armadas”.

Según la imputación, la segunda función atribuida a Cuéllar Aya consistía en suministrar los artefactos a otras unidades de la organización. El fiscal señaló que debía “distribuir artefactos explosivos a diferentes comisiones y redes de apoyo” para su empleo en atentados, extorsiones y acciones armadas.

Orlando Cuéllar Aya ingresó a la estructura ilegal en 2020 con la función de fabricar, activar y distribuir artefactos en Caquetá y Meta (Fiscalía)

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, además de explosivos.

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El procesado no aceptó los cargos formulados durante la diligencia judicial.

El expediente incluye un ataque a una finca de Cartagena del Chairá

La Fiscalía también relacionó a alias Bocalinda con hechos registrados el 12 de agosto de 2025 en la finca El Retiro, ubicada en la vereda El Rubí, a la altura del kilómetro 58 de Cartagena del Chairá.

Según expuso el fiscal, un grupo de hombres armados que se identificaron como integrantes de las Farc ingresó al predio alrededor de las 5:00 a. m.. Allí intimidaron a las personas que estaban en la propiedad y se llevaron cerca de 250 cabezas de ganado.

Tras el hurto, los atacantes activaron explosivos que destruyeron la vivienda de la finca. La Fiscalía indicó que el daño causó temor entre los habitantes del predio y de la zona.

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“El rol o su función dentro de esta actividad que le estoy narrando consistió en, por orden de Albeiro Ramírez o Conejo, la instalación y detonación de un artefacto explosivo improvisado al interior de la vivienda de la finca”, señaló el fiscal.

Las cargas explosivas también sirvieron para presionar a comerciantes y empresarios de Florencia que rechazaron el pago de extorsiones (Fiscalía)

La explosión, según la acusación, ocasionó la destrucción parcial de la casa de habitación. La Fiscalía atribuye esa acción a una orden de Albeiro Ramírez, conocido como Conejo.

El expediente presentado en audiencia sostiene que el objetivo de la operación incluyó la sustracción del ganado y la intimidación de quienes residían en la propiedad rural.

Durante el allanamiento realizado en el predio rural donde vivía Cuéllar Aya con su familia, los investigadores revisaron una vivienda y dos construcciones cercanas en la vereda Caño Verde.

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En una bodega contigua a la casa, la Policía Judicial encontró 25 cilindros metálicos de aproximadamente 18 kilogramos cada uno, equivalentes a 40 libras, según la exposición del fiscal.

También fueron hallados 301 recipientes con pólvora negra y otros materiales que, de acuerdo con expertos citados por la Fiscalía, podían servir para fabricar artefactos explosivos improvisados.

El fiscal aseguró que, durante el procedimiento efectuado el día anterior a la audiencia, fueron incautados 12 documentos de notificación y citación usados por integrantes del frente Rodrigo Cadete.

Esos documentos, descritos como panfletos, presuntamente eran utilizados para convocar a habitantes de la región a determinados lugares y someterlos a exigencias ilícitas de dinero. La medida de aseguramiento fue impuesta por un juez penal de control de garantías, mientras avanza el proceso contra alias Bocalinda.

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