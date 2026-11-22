Andrea Petro respondió en redes sociales a un usuario que cuestionó su nuevo tatuaje en el pecho. (@andreapetro91/IG)

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Andrea Petro, hija del expresidente colombiano Gustavo Petro, sigue dando de que hablar en las redes sociales, debido a sus comentarios y publicaciones en las plataformas digitales.

La más reciente fue hecha el sábado 21 de noviembre de 2026, en la que, fiel a su estilo, respondió a un usuario que cuestionó el nuevo tatuaje que se colocó en una parte de su cuerpo. La publicación derivó en una discusión en redes y en mensajes de respaldo a la empresaria por su contestación al comentario ofensivo.

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La controversia comenzó después de que la empresaria compartiera imágenes de su nuevo diseño. Esto desató una oleada comentarios en las redes, entre halagos y sugerencias.

Sin embargo, entre las respuestas, un internauta decidió comentar más a fondo y mencionó, lo que para este usuario, sería una de las características asemejadas hacia la personalidad de las mujeres. “Mujer que se raya entre las tetas es una puta (sic)”, escribió el usuario.

Andrea Petro (Captura de Pantalla @andreapetro91/Instagram)

Ese comentario llamó la atención de la hija del exmandatario y, muy fiel a su estilo característico en las redes sociales, decidió responder al comentario que cuestionó su nuevo diseño que quedó impregnado en su pecho. “Me encanta serlo, que no se te olvide”, fue la simple respuesta de Petro.

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Su respuesta circuló en redes sociales y recibió reacciones divididas: varios seguidores destacaron que contestara al insulto sin evitar el tema y rechazaron los cuestionamientos sobre las decisiones de las mujeres respecto de su cuerpo; otros usuarios criticaron el tono de la interacción.

La empresaria mantiene una actividad frecuente en sus plataformas digitales, donde comparte aspectos de su vida personal y responde a preguntas de seguidores.

Andrea reaccionó a las acusaciones sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos estatales (@andreapetro91/Instagram)

Andrea Petro sobre la vida íntima de su padre Gustavo Petro

El intercambio por el tatuaje ocurrió semanas después de otra dinámica en Instagram en la que se refirió a los señalamientos contra su padre y a su vínculo con Verónica Alcocer.

En su cuenta personal, Andrea Petro fue consultada por las denuncias y versiones que relacionan a Gustavo Petro con presuntos favorecimientos sexuales a cambio de cargos o contratos en el Estado, caso que se ha denominado en la opinión pública como los “sexocontratos”. Las acusaciones han sido divulgadas públicamente y, según se ha informado, hacen parte de verificaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación.

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Allí, un usuario le preguntó si su padre era “un putero”, debido a la supuesta relación que mantenía el expresidente con la denunciante Deicy Jiménez. Al respecto, Andrea Petro negó esa afirmación sobre el expresidente y respondió con sarcasmo: “No, él no, pero yo sí”. Después agregó, entre risas: “Sí, me voy a poner a putear, hace rato no lo hago”.

Andrea Petro rechazó con sarcasmo las preguntas sobre los presuntos favorecimientos atribuidos a su padre en el Estado. (@andreapetro91/Instagram - Presidencia)

Durante el mismo intercambio, también le preguntaron por qué Gustavo Petro no había presentado una acción judicial contra la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, quien difundió uno de los testimonios relacionados con el caso. La empresaria evitó profundizar en el asunto y comentó: “Espere, espere, que esto toca ponerle drama”, antes de afirmar que había “1.000 cosas más importantes que ella, bebé”.

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En la misma sección de Instagram, Andrea Petro marcó distancia de Verónica Alcocer, ex primera dama y expareja de su padre. “Voy a ser clara y contundente con ese tema, ella y yo no tenemos ningún tipo ni índole de relación”, sostuvo al responder a una pregunta sobre ella.

La hija del expresidente explicó que no considera que le corresponda pronunciarse sobre Alcocer ni sobre asuntos que no le competen. “Solo la respeto por ser la madre de mis hermanas, pero se queda ahí el tema, no me interesa y ya”, dijo en referencia a Sofía y Antonella Petro Alcocer.

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