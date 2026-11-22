Los ataques con drones en Norte de Santander dejaron 20 muertos y 95 heridos durante 2026, según el balance de Corporeddeh. (créditos Jose Herchel Ruiz | @ABDELAESPRIELLA / X | @stephbatespress/IG)

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En medio de los crecientes hechos de violencia en varias zonas del país, en la mañana del domingo 22 de noviembre se conoció que los 62 ataques con drones atribuidos a grupos armados en el departamento de Norte de Santander dejaron 20 muertos y 95 heridos durante 2026, con corte al 20 de noviembre, según la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh).

Las acciones, concentradas principalmente en la región del Catatumbo, afectaron viviendas, comercios, cultivos, animales e infraestructura militar y policial. La corporación pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y mantener a la población civil al margen del conflicto territorial que disputan desde hace 22 meses en el norte del departamento.

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Del total de fallecidos, 15 eran miembros de la Fuerza Pública y cinco civiles. Entre los heridos hay 44 uniformados y 51 ciudadanos, según datos de la corporación revelados por Caracol Radio.

Tibú fue el municipio más afectado, con 28 ataques, equivalente al 45,2% del total departamental, seguido de El Tarra, con 16 casos y una participación del 25,8%. Ambos territorios concentraron 44 de los hechos, el 71% de los ataques documentados en Norte de Santander.

Las acciones armadas en la región del Catatumbo ocasionaron daños en viviendas, comercios, cultivos e infraestructura estatal. (Captura de video @OlguinMayorgaP / X)

Corporeddeh también solicitó el fortalecimiento de las medidas institucionales para prevenir nuevas acciones y proteger la vida, la integridad y los derechos fundamentales de los habitantes del departamento.

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Un ataque contra un batallón en Cesar dejó un soldado muerto y 12 militares heridos

Las recientes cifras se dan apenas horas después de que la violencia también golpeara al departamento de Cesar. Un ataque contra el Batallón Especial, Energético y Vial Nº. 2, en La Jagua de Ibirico, dejó un soldado muerto y otros 12 militares heridos durante la madrugada del 22 de noviembre.

La víctima fue identificada como Estivinson José Epieyú Pushaina. De acuerdo con la Décima Brigada del Ejército, los agresores utilizaron rampas acondicionadas para lanzar dispositivos explosivos improvisados contra las instalaciones de la unidad militar.

Los 12 uniformados lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la red hospitalaria departamental. La brigada solicitó a la ciudadanía aportar información que contribuya a identificar a los responsables a través de la Línea 107 contra el terrorismo.

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Los explosivos alcanzaron el cantón militar mediante rampas que fueron instaladas para perpetrar el lanzamiento (@El_verseador/X)

Tras el ataque, la Alcaldía de La Jagua de Ibirico expidió el Decreto Nº. 0122, con el que ordenó un toque de queda de 24 horas como medida extraordinaria de seguridad y orden público. La restricción entró en vigor a las 12:00 a. m. del domingo 22 de noviembre.

La administración municipal señaló que la medida busca proteger a los habitantes ante los hechos de violencia registrados contra las instalaciones militares y pidió a la población acatar las disposiciones de las autoridades.

La Décima Brigada calificó la incursión como una vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos. En su comunicado, afirmó que el ataque se ejecutó mediante estructuras preparadas para proyectar artefactos explosivos improvisados hacia el recinto militar.

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“Rechazamos categóricamente esta acción criminal e invitamos a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita dar con los responsables del ataque”, señaló la institución castrense.

Doce uniformados resultaron heridos tras la detonación de artefactos en instalaciones militares del departamento de Cesar (@COL_EJERCITO/X)

La unidad indicó que mantendrá las operaciones en la zona para enfrentar las amenazas contra la Fuerza Pública. También reiteró el llamado a entregar información por medio de la Línea 107, un canal dispuesto para recibir datos que permitan ubicar a quienes participaron en hechos de esta naturaleza.

El toque de queda fue adoptado en un contexto de prevención, según la Alcaldía. El decreto municipal estableció medidas transitorias de seguridad ante la agresión contra el batallón y exhortó a los residentes a mantenerse informados por canales oficiales y atender las instrucciones de las autoridades durante la vigencia de la restricción.

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