La institución cuestionó la decisión que dejó al equipo con 10 futbolistas durante el empate sin goles ante Once Caldas por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay (David Jaramillo/Colprensa)

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Atlético Nacional solicitó la publicación de los audios del VAR de las acciones Atlético Nacional solicitó la publicación de los audios del VAR de las jugadas determinantes revisadas por el cuerpo arbitral durante el empate sin goles ante Once Caldas.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, se disputó el sábado 21 de noviembre en Manizales.

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El pedido fue dirigido a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a la Comisión Arbitral Nacional luego de la expulsión de Felipe Marín, una decisión que el club cuestionó mediante un comunicado posterior al partido. “La expulsión de Felipe Marín es inexplicable”, afirmó la institución.

Atlético Nacional (@nacionaloficial/X)

Atlético Nacional indicó que el sistema de videoarbitraje revisó la acción y mantuvo la tarjeta roja. Según la posición difundida por el equipo, esa determinación “condicionó el partido” ante Once Caldas.

Nacional citó cifras sobre las tarjetas rojas

El club señaló que, desde enero de 2021, recibió 76 tarjetas rojas en 383 partidos, un promedio de una expulsión cada cinco compromisos. Esos datos, atribuidos por Nacional a Transfermarkt y BeSoccer Pro, integraron su reclamo sobre las decisiones arbitrales.

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De acuerdo con el comunicado, Jhon Alexander Ospina expulsó a nueve jugadores de Nacional durante los 26 partidos que dirigió al equipo. Esa frecuencia, según, la institución, equivale a una tarjeta roja cada 2,8 encuentros.

Atlético Nacional calculó que el registro representa un 78% más que su promedio de expulsiones con otros jueces. También sostuvo que Ospina es el árbitro que más tarjetas rojas le mostró al conjunto antioqueño.

Según Atlético Nacional, Jhon Alexander Ospina expulsó a nueve jugadores durante los 26 partidos que dirigió al equipo (Colprensa)

El club pidió criterios verificables para las designaciones

Además de pedir la divulgación de las comunicaciones del VAR, Atlético Nacional solicitó que la FCF revise lo ocurrido en Manizales y garantice “designaciones con criterios técnicos claros y verificables” durante la fase final del torneo.

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La entidad invitó a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), organizadora de la competencia, a respaldar esa solicitud. “Seguiremos compitiendo con la convicción de siempre y exigiendo garantías para todos”, indicó el comunicado.

El texto expresó respeto por la labor arbitral y admitió que “el error es parte del juego”. También pidió que las autoridades evalúen el caso antes de las próximas jornadas de los cuadrangulares.

Detalles del partido

Once Caldas y Atlético Nacional empataron sin goles el sábado 21 de noviembre en el estadio Palogrande, en Manizales, durante la jornada inaugural del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

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Atlético Nacional jugó con un hombre menos desde el minuto 39, cuando Felipe Marín recibió la tarjeta roja después de que el VAR revisó la jugada. El equipo visitante afrontó el resto del compromiso con diez futbolistas.

Once Caldas tuvo mayor iniciativa en busca de la victoria, sobre todo en los minutos finales. Helieyker Guzmán probó con un remate de media distancia al minuto 79, mientras que Dayro Moreno y Daniel Londoño contaron con otras llegadas para el cuadro local.

Nacional sostuvo el cero y el partido concluyó 0-0. El resultado dejó a ambos equipos con un punto tras su debut en esta instancia del campeonato.

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Tabla de posiciones:

Medellín: 3 puntos, 1 partido jugado, 1 triunfo, 1 gol a favor y 0 en contra. Once Caldas: 1 punto, 1 partido jugado, 1 empate, 0 goles a favor y 0 en contra. Atlético Nacional: 1 punto, 1 partido jugado, 1 empate, 0 goles a favor y 0 en contra. Santa Fe: 0 puntos, 1 partido jugado, 1 derrota, 0 goles a favor y 1 en contra.

Medellín es líder del grupo A tras su victoria frente a Santa Fe (Cristian Bayona/Colprensa)

Once Caldas viene de eliminar a Atlético Nacional de la Copa Betplay en la semifinal del torneo, motivo por el cual el equipo de Manizales jugará la final frente al América de Cali.