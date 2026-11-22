Las autoridades capturaron al presunto agresor tras los incidentes en el municipio de Antioquia (Policía Antioquia)

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Un patrullero resultó herido de bala durante un procedimiento policial en el sector de La Martina, en Apartadó, Antioquia. El señalado agresor fue controlado y capturado en la mañana del domingo 22 de noviembre.

El uniformado recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado a la Clínica Fundadores, donde quedó bajo atención médica. La información disponible no detalla su evolución ni el alcance de la lesión.

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La intervención dejó también a otros dos patrulleros con golpes y laceraciones leves. Ambos fueron valorados por personal médico y no requirieron traslado a un centro asistencial.

El procedimiento ocurrió tras una alerta de la comunidad sobre un posible caso de violencia intrafamiliar. Los agentes acudieron al Parque La Martina ante la denuncia de que un hombre presuntamente agredía a su pareja y alteraba el orden público. Las autoridades investigan si el capturado había consumido alcohol o sustancias psicoactivas antes de la confrontación.

Un policía fue desarmado y recibió un impacto de bala en medio del procedimiento (Policía)

Cuando los policías llegaron al lugar, el hombre habría reaccionado de forma violenta. Según la información institucional, el señalado agresor tiene 21 años y portaba un arma de fuego al momento de la intervención.

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Durante el forcejeo, el detenido presuntamente atacó a los uniformados y logró despojar a uno de ellos de su arma de dotación. Luego habría usado esa pistola para disparar contra el patrullero que sufrió la herida abdominal.

El caso comenzó como una atención por una denuncia de posible maltrato contra una mujer, pero derivó en una agresión contra tres integrantes de la Policía.

Las pesquisas deberán determinar cómo ocurrió el desarme del agente, las circunstancias del disparo y si existía una situación previa de violencia contra la pareja del capturado.

Tres policías fueron atacados durante un operativo en el Parque La Martina de Apartadó (Policía Nacional)

La captura se produjo después de que los policías lograran controlar al hombre. El material disponible no precisa si el arma que llevaba inicialmente fue usada durante la confrontación ni bajo qué circunstancias fue recuperada.

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La investigación busca establecer la secuencia completa del procedimiento en el Urabá antioqueño. También deberá aclarar las versiones sobre el comportamiento del detenido antes de la llegada de la patrulla.

El capturado podría afrontar un proceso por presunta agresión contra servidor público e intento de homicidio. Su situación jurídica dependerá de las actuaciones que adelanten las autoridades judiciales.

Policías habrían aplicado descargas de Táser a un hombre que ya estaba reducido durante un operativo en Pereira

El estado de salud del hombre sometido a repetidas descargas de Taser durante un procedimiento policial en Pereira aún no se conoce. Un video difundido el 16 de noviembre mostró al ciudadano en el suelo, rodeado por varios uniformados, dentro de un establecimiento comercial.

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Las imágenes no permiten determinar qué sucedió antes de la reducción ni cuál fue el motivo de la intervención. Tampoco existe, hasta ahora, una versión oficial que indique si el hombre recibió atención médica o si quedó a disposición de alguna autoridad.

Crece el rechazo por video de policías que usaron taser contra un hombre en el suelo (@horusperegrinus/X)

La grabación muestra a los agentes sobre el ciudadano mientras emplean el dispositivo eléctrico. Varias personas que presenciaron la escena les pidieron que suspendieran las descargas y retiraran al involucrado del lugar.

“Eso no es necesario”, afirmó una de las personas presentes. Otra voz reclamó a los policías: “Lo vas a matar, oiga. Suéltenlo”, mientras se escuchaban gritos y pedidos para que la situación se calmara.

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Los asistentes cuestionaron que se utilizara el arma de electrochoque cuando el hombre ya permanecía inmovilizado sobre el piso. El registro capta reclamos dirigidos a los uniformados, aunque no permite establecer cuántas veces activaron el dispositivo.

Una voz insistió en que “no es necesario el taser”. Otra persona expresó: “¿Cómo se va a quedar quieto con usted encima, hermano?”, en referencia a la posición de los agentes durante el procedimiento.

También hubo quienes pidieron que el dueño del negocio sacara al ciudadano del establecimiento. “Que lo saque, que lo saque”, se escucha decir a una persona mientras el resto de los presentes reaccionaba con protestas y llamados a mantener la calma.

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La escena generó cuestionamientos entre clientes y usuarios de plataformas digitales. Algunos consideraron que el uso del dispositivo eléctrico resultó desproporcionado frente a una persona que ya estaba en el suelo.

Otros usuarios respaldaron a los policías y plantearon que la reducción pudo obedecer a una resistencia previa del hombre. “La pregunta es por qué tuvieron que reducirlo a la fuerza”, escribió una cuenta en redes sociales.

Entre las reacciones también apareció un comentario que sostuvo que algunos dispositivos pueden requerir más de una activación cuando no logran hacer contacto. Esa publicación recibió respuestas de rechazo de otros usuarios.

El video no permite confirmar si el Taser fue utilizado por uno o varios integrantes de la Policía. Tampoco muestra con claridad el número de descargas que recibió el ciudadano durante el procedimiento.

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La Policía Nacional deberá esclarecer las circunstancias de la actuación, el motivo por el que el hombre fue reducido y si los uniformados cumplieron los protocolos establecidos para el uso de dispositivos eléctricos.