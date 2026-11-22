La autoridad disciplinaria anunció control preventivo sobre la gestión de Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro y las decisiones de la Supersalud(Sergio Acero/Colprensa-Nueva EPS)

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La Procuraduría General de la Nación exigió que la nueva intervención de Nueva EPS se traduzca en la eliminación de barreras de acceso a la salud para los cerca de 11,3 millones de afiliados de la entidad.

El llamado fue dirigido a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), tras la designación de Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como agente especial interventor.

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El Ministerio Público informó que mantendrá un seguimiento preventivo sobre las decisiones de la Supersalud y la gestión que adelante el nuevo responsable de la EPS. La entidad busca establecer si las medidas adoptadas permiten resolver dificultades que afectan la atención de los usuarios.

La Procuraduría General de la Nación exigió que la nueva intervención de Nueva EPS se traduzca en la eliminación de barreras de acceso a la salud (Procuraduría)

“La intervención debe superar las dificultades existentes y asegurar que los servicios se presten de manera efectiva, oportuna, integral y continua”, afirmó la Procuraduría en su comunicado.

La Procuraduría pidió garantizar medicamentos, procedimientos y tratamientos

El organismo de control solicitó que la Supersalud ejerza sus atribuciones de inspección, vigilancia y control para que la nueva etapa administrativa tenga resultados sobre la prestación de servicios.

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La Procuraduría planteó que las autoridades y Nueva EPS deben priorizar la entrega de medicamentos y tecnologías, la realización de procedimientos y la continuidad de los tratamientos médicos. También pidió recuperar la suficiencia de la red de prestadores para evitar que los problemas internos de la entidad restrinjan el acceso de los pacientes.

“La defensa de los ciudadanos exige que el derecho fundamental a la salud se materialice en atención efectiva, sin barreras ni interrupciones, en todos los territorios del país”, señaló el Ministerio Público.

La Procuraduría planteó que las autoridades y Nueva EPS deben priorizar la entrega de medicamentos y tecnologías (Sergio Acero/Colprensa)

El seguimiento anunciado incluirá la revisión de los riesgos que afectan a los afiliados en distintas regiones. La Procuraduría mencionó alertas en Popayán, el departamento del Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander.

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La advertencia se extiende a otros territorios con alta concentración de usuarios de Nueva EPS que estén bajo alerta naranja o presenten niveles elevados de riesgo para la prestación de los servicios.

La entidad solicitó conocer la evaluación vigente de esas amenazas, las acciones que se hayan aplicado para reducirlas y las decisiones previstas para impedir interrupciones en la atención. La lista de zonas mencionadas no limita la vigilancia a esos departamentos o municipios.

La Procuraduría indicó que verificará si la gestión del nuevo agente y las actuaciones de la Supersalud producen “soluciones concretas para los afiliados”. El propósito del control preventivo será establecer si la intervención mejora las condiciones de acceso a los servicios de salud.

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La Superintendencia Nacional de Salud designó el 17 de noviembre de 2026 a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS. La entidad permanece bajo intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, una medida que estará vigente hasta abril de 2027.

Gutiérrez Sampedro reemplazará a Roberto José Tercero Solano Navarra, quien asumió el puesto el 19 de agosto de 2026 y permaneció cerca de tres meses en esa función. La resolución que formalizó el cambio aceptó la renuncia de Solano Navarra.

El nuevo designado es odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Entre febrero de 2021 y octubre de 2022 dirigió la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

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También tuvo cargos en Capital Salud EPS y Gestarsalud. Su trayectoria incluye labores vinculadas con Famisanar y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

La Superintendencia Nacional de Salud designó a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS (Gestarsalud)

Solano Navarra deberá entregar los bienes, libros contables, registros y documentos de la entidad dentro de los tres días posteriores a la notificación. Además, tendrá diez días para presentar una rendición de cuentas ante la Supersalud y su sucesor.

Hasta la posesión de Gutiérrez Sampedro, Mariam Liliana Carrillo Peña, interventora suplente desde octubre, custodiará los activos y la información de la EPS, sin realizar actos de disposición.

La Supersalud no aprobó el plan de trabajo presentado por Solano Navarra debido a observaciones sobre el documento. El nuevo interventor deberá radicar una propuesta dentro del mes siguiente a su posesión.

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